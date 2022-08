Mujinga Kambundji, Ditaji Kambundji und Ehammer starten in Luzern

Spitzen Leichtathletik Luzern So viele Topcracks wie selten: Elf Fragen und Antworten zum Leichtathletik-Meeting auf der Allmend Am Dienstagabend geht Spitzen Leichtathletik Luzern zum 34. Mal über die Bühne. Die Schweizer Stars Mujinga und Ditaji Kambundji und Simon Ehammer messen sich mit hochkarätigen Gegnern. Fragen und Antworten zum sportlichen Topevent. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Mujinga Kambundji und Ditaji Kambundji starten am Dienstagabend in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Spitzen Leichtathletik Luzern ist zurück – und wie. Unter den rund 300 Athletinnen und Athleten aus 55 Ländern, die am Dienstagabend auf der Allmend antreten werden, finden sich so viele Topcracks wie selten. OK-Präsident Karl Vogler spricht gar vom «vielleicht stärksten Feld», das in Luzern je angetreten ist. So sind zum Beispiel gleich 36 Olympiafinalistinnen und -finalisten von Tokio in Luzern am Start.

Neben den Schweizer EM-Medaillengewinnern Mujinga Kambundji (sie startet über 100 m und 200 m), ihrer Schwester Ditaji (100-m-Hürden) und Simon Ehammer (Weitsprung) gibt es eine ganze Reihe weiterer hochkarätige Athletinnen und Athleten, die Terry McHugh, dem Athleten-Verantwortlichen, nach Luzern geholt wurden. Mujinga Kambundji kommt es sowohl über 100 m wie über 200 m mit starken Gegnerinnen zu tun: beispielsweise mit der fünffachen Olympiasiegerin Elaine Thompson (JAM), Dritte über 100 m an der WM in Eugene, oder mit Tamara Clark (USA), WM-Sechste über 200 m.

Im 100-m-Hürdenlauf von Ditaji Kambundji steht mit Pia Skrzyszowska (POL, Gold) und Luca Kozak (HUN, Silber) das gesamte EM-Podest von München am Start, dazu noch Olympiasiegerin, WM-Dritte und sechsfache Diamond-League-Siegerin in diesem Jahr, Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico.

Simon Ehammer misst sich im Weitsprung unter anderem mit dem griechischen Europameister, WM-Zweiten und derzeit Weltbesten Miltiadis Tentoglou.

Auch sonst sind viele Spitzen-Athletinnen und -Athleten am Start. Zum Beispiel der US-amerikanische Kugelstösser Ryan Crouser, seines Zeichens Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter in seiner Disziplin.

Ryan Crouser (USA), Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter im Kugelstossen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Die Topwettkämpfe, Männer: 18.25, 400-m-Rollstuhl. 19.18/19.25: 110-m-Hürden. 19.52/19.59: 100 m. 20.19: Kugel. 20.24: Weit. 20.35: Speer. 2.40: 400 m. 21.02: 1500 m. 21.13/21.20: 200 m.

Frauen: 18.15: 400-m-Rollstuhl. 18.43: 200 m (B-Lauf). 18.49: Stab. 18.55: Speer. 19.35/19.42: 100-m-Hürden. 20.06/20.13: 100 m. 20.28: 400-m-Hürden. 20.51: 1500 m. 21.27: 200 m (A-Lauf).

21.45: Feuerwerk.

Karl Vogler, OK-Präsident von Spitzen Leichtathletik Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Nach der pandemiebedingt reduzierten Ausgabe 2021 liegt das Budget nun wieder auf der Höhe von 2019. Das bedeutet rund 750’000 Franken. 78’000 Euro werden als Preisgelder verteilt. Das Meeting steht gemäss OK-Präsident Karl Vogler solide da. Budgetiert ist für die aktuelle Austragung ein kleiner Verlust, insgeheim hofft der OK-Präsident aber auf eine schwarze Null.

Spitzen Leichtathletik Luzern will sich klar als Meeting Nummer drei in der Schweiz etablieren – hinter Zürich und Lausanne, bekräftigt OK-Präsident Karl Vogler. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten rund 30 Personen ehrenamtlich im Organisationskomitee. Und erstmals wurde mit Stefan Tock ein Geschäftsführer mit einem 60-Prozent-Pensum angestellt. Vogler: «Anders wäre der Aufwand nicht mehr zu bewältigen.»

Ja, das ist möglich. Die 2000 Plätze fassende Tribüne ist zwar ausverkauft. Aber auf den Stehplätzen gibt es dank Sponsor CKW freien Zugang. Karl Vogler hofft auf ein volles Haus – das entspräche gut 7000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

So kalt wie letztes Jahr dürfte es nicht werden, auch abends um 22 Uhr werden noch angenehme 20 Grad im Leichtathletikstadion auf der Luzerner Allmend erwartet. Ob es aber die ganze Zeit trocken bleibt, ist ungewiss. Schauer oder Gewitter sind möglich.

Ja. SRF zeigt ab 22.25 Uhr eine Zusammenfassung. Online ist Spitzen Leichtathletik Luzern ab 19 Uhr via Eurosport-Player (www.eurosportplayer.com) oder den UBS-Stream (www.ubs-athletics.ch) zu sehen.

Kurz vor der Medienkonferenz am Montag studierte sie erstmals die Meldeliste ihrer beiden Läufe. Die 30-Jährige war sichtlich beeindruckt. «Ich dachte, ‹das wird schnell›», lachte sie. Die Konkurrenz schrecke sie aber nicht, so die 200-m-Europameisterin, die regelmässig in Luzern am Start ist: «Es zeigt, dass man in Luzern einen guten Job macht. Mit dem Budget ist das schon beeindruckend.» Die Läufe in der Schweiz (nach Lausanne und Luzern folgen noch Zürich und Bellinzona) sind für Kambundji «ein Lohn für die geleistete Arbeit», sie wolle und werde diese geniessen. Und natürlich möglichst schnell laufen.

Mujinga Kambundji (links) und Ditaji Kambundji studieren die Meldelisten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Letztes Jahr konnte Ditaji Kambundji das Rennen über 100-m-Hürden in Luzern in 13,11 Sekunden gewinnen. Angesichts des illustren Starterinnenfelds darf eine Titelverteidigung nicht erwartet werden. Die 20-Jährige will sich in technischer Hinsicht weiter verbessern (und so noch schneller werden), insbesondere über den Hürden sieht sie noch Potenzial. Zeit für das Feintuning habe sie dafür nun nach dem Abschluss des Gymnasiums.

Der weit springende Zehnkämpfer ist nach eigenen Angaben «noch nicht so ganz warm geworden» mit Spitzen Leichtathletik Luzern. Der 22-jährige Appenzeller kam hier letztes Jahr nicht auf die gewünschten Weiten, auch wegen der kühlen Temperaturen und des Winds. Beim Start 2020 – das Meeting fand damals in kleinem Rahmen und ohne das Label «Spitzen Leichtathletik Luzern» statt – kam er ebenfalls nicht wie gewünscht auf Touren. Das soll sich nun ändern. Sein Ziel: einmal Miltiadis Tentoglou (24) bezwingen – oder am liebsten zweimal: einmal in Luzern und danach beim Diamond-League-Final in Zürich.

Zehnkämpfer Simon Ehammer will in Luzern im Weitsprung reüssieren. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Der Kugelstoss-Weltmeister von Eugene und Olympiasieger von Tokio startet zusammen mit seinem härtesten Gegner Tom Walsh (30, NZL) in einer nationalen Gruppe mit Schweizer Kugelstössern. Ein ungewohnter Rahmen für den 29-jährigen Weltrekordhalter (23,37 m, 186-mal über 22 m), aber kein Problem für ihn:

«Es ist toll, mit Nachwuchssportlern zusammen im Wettkampf zu sein. Sie werden hoffentlich auch von uns profitieren können, ich mache das gerne.»

Crouser hat nach der WM erst letzte Woche in Lausanne wieder einen Wettkampf bestritten – unter anderem, weil er über einen Monat an Covid-19 litt. Dennoch könnte der Stadionrekord von 22,12 m, aufgestellt 1987 von Werner Günthör, wackeln. Der Name des Schweizer Weltmeisters von 1987, 1991 und 1993 ist Crouser übrigens wohlbekannt: «Er ist der Grund, weshalb ihr hier in der Schweiz so starke Meeting-Rekorde habt ...»

Leichtathletik-Nachwuchs schaut Vorbildern über die Schulter

Zahlreiche Kinder durften am Abend vor dem Wettkampf mit den Profis trainieren. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022) Auch ein Autogramm durfte nicht fehlen: Ditaji Kambundji macht einen Fan glücklich. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022) Zehnkämpfer Simon Ehammer war ebenfalls vor Ort. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022) Simon Ehammer trainiert die Kinder. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022) Der Profi machts vor, die jungen Sportlerinnen und Sportler schauen zu. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022) Kara Winger trainiert die Kids am Speer. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022) Ditaji Kambundji beim Hürdentraining mit den Kids. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. August 2022)

