So liefen die Zentralschweizerinnen bei der Leichtathletik-WM

Leichtathletik-WM Von der Niederlage bis zum Coup: Die unterschiedlichen Gefühlswelten der Zentralschweizer Leichtathletinnen Die Zentralschweizerinnen Géraldine Frey, Silke Lemmens und Julia Niederberger liefen am Abschlusswochenende der Leichtathletik-WM in den Staffel-Finals – mit entgegengesetzten Empfindungen. Jörg Greb Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enttäuschung bei der 4x100m-Staffel Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Salome Kora and Géraldine Frey (von links). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Auf Rang 7 platzierte sich die Schweizer 4x100-Meter-Frauenstaffel mit der Zuger Startläuferin Géraldine Frey, Mujinga Kambambundji, Salomé Kora und Ajla Del Ponte. Das Resultat ist enttäuschend. Das Quartett war als Olympia- und WM-Vierte mit dem Anspruch ins Rennen gestiegen, um die Medaillen mitzukämpfen. Der letzte Wechsel machte sämtliche Hoffnung zunichte. Für Frey, die sich in diesem Frühling und Sommer dank ihrer Leistungen für die Staffel-Formation aufgedrängt hat, war das Verdikt hart.

«Die Enttäuschung ist riesig, wir hätten die Medaille in den Beinen gehabt.»

Gefrustet war die 25-Jährige nicht nur wegen des groben Wechselfehlers, den sie aus der Ferne kaum mitbekam. Auch sich selber analysierte sie kritisch: «Ich kam nicht wunschgemäss aus dem Block und lief die enge, nicht runde Kurve nicht optimal.» Im Hinblick auf die Europameisterschaften von Mitte August in München will sie das Aufbauende mitnehmen – «all das Gelernte, das Positive und die vielen guten Emotionen im Schweizer Team».

«Das können wir kaum fassen»

Eine völlig andere Gefühlslage zeigte sich bei den 4x400-Meter-Staffel-Frauen nach ihrem achten Schlussrang. Die Baarerin Silke Lemmens, die Buochserin Julia Niederberger, Annina Fahr und Yasmin Giger hatten bereits nach dem Halbfinal über die «völlig unerwartete Finalqualifikation» gejubelt.

Julia Niederberger (links) und Silke Lemmens qualifizierten sich mit der 4x400-m-Staffel überraschend für den Final. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Basis zu diesem Exploit bildeten: Klug eingeteilte Rennen, gelungene Wechsel (in dieser Disziplin weniger entscheidend) sowie stärker eingestufte Gegnerinnen, die sich selbst aus dem Rennen nahmen. «Grossartig, wir können es kaum fassen», sagten die vier Athletinnen unisono.

Indes schafften es die vier Läuferinnen im Final, die Vortagesleistung zu toppen. Sie liefern 1,30 Sekunden schneller als in der ersten Runde und bis auf 1,91 Sekunden kamen sie an den Schweizer Rekord von den Olympischen Spielen des letzten Jahres heran – damals noch mit der 400-Meter-Hürden-Europameisterin Léa Sprunger als Teamleaderin. Die erneute Freude war deshalb mehr als berechtigt. «Grossartig, wie wir das geschafft haben», sagte Lemmens – und lieferte einen Faktor nach, der eigentlich eher dagegengesprochen hätte: «Wir hatten so wenig geschlafen.» Zurückzuführen war dieser Fakt auf die Emotionen nach dem Halbfinal-Erfolg. Julia Niederberger sagt dazu: «Es brauchte Stunden, bis wir wieder etwas heruntergefahren waren mit den Gefühlen und mit den Körpern.» Umso bemerkenswerter, wie das Unterfangen im zweiten Staffel-Einsatz glückte.

Reais Hochform lässt auf sich warten

Für die drei Innerschweizerinnen richtet sich die Konzentration indes rasch in Richtung Europameisterschaften. Diese stehen bereits in drei Wochen an. Da gilt es die Erfahrungen von der WM zu nutzen, mit einigen gezielten Trainingseinheiten das erreichte Level zu stabilisieren respektive nochmals zu toppen. Für Géraldine Frey dürfte sich in München eine zweite Gelegenheit bieten, um die Medaille zu fighten. Für die 4x400-Meter-Equipe geht es darum, die Euphorie mitzunehmen und den Aufstieg fortzusetzen. Bei ihnen allerdings scheint das Medaillenpotenzial auf europäischer Ebene (noch) unrealistisch.

In ihren Einzeleinsätzen über 100 Meter (Frey) und 400 Meter (Lemmens) zeigte sich den beiden Saisonaufsteigerinnen – beide realisierten im Monat vor der WM neue persönliche Bestwerte – wie hoch die Messlatte auf dieser Weltstufe liegt. Beide schieden mit wenig beflügelnden Leistungen aus und klassierten sich in der Schlusswertung auf Position 34 (Frey) und 38 (Lemmens).

Keinen Exploit landete auch William Reais. Der in Emmen wohnhafte Bündner 200-Meter-Spezialist schied im Vorlauf mit 20,71 Sekunden (32. Schlussrang) aus. Es gelang ihm nicht, den schwierigen Aufbau aufgrund einer Fussverletzung zu kaschieren und sein Potenzial des letzten (20,43) oder gar des vorletzten Jahres (20,24) abzurufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen