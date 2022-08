SC Obergeissenstein: Leitungswasser hin oder her, alles ok

Regionalfussball Leitungswasser hin oder her: alles ok beim SC Obergeissenstein Auftakt in die regionale 2.-Liga-Fussballsaison: Fast-Absteiger OG empfängt Aufsteiger Horw (Samstag, 18 Uhr, Wartegg). Turi Bucher Jetzt kommentieren 11.08.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freuen sich auf die 100-Jahr-Jubiläumsfestivitäten beim regionalen 2.-Liga-Verein SC Obergeissenstein: Präsident Raphael Weltert (rechts) und Trainer Marco Häfliger. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. August 2022)

«Die kochen auch nur mit Wasser.» Das hat wohl schon jeder Fussballer von seinem Trainer in der Teamsitzung vor dem Spiel gehört, wenn die Rede vom (übermächtigen) Gegner war.

Mit dem Wasserkochen musste sich in den vergangenen Tagen der Stadtluzerner Klub SC Obergeissenstein auf Wartegg befassen. Denn OG war vor dem ersten Saisonheimspiel (Samstag, 18 Uhr) wie das ­gesamte Quartier mit seinen Anwohnern von der Trinkwasserverschmutzung betroffen. Präsident Raphael Weltert und Cheftrainer Marco Häfliger, beide 35, sind in diesem Quartier aufgewachsen. Häfliger wohnt immer noch im Schönbühlring neben der OG-Sportanlage, Weltert war bis Juni 2022 ebenfalls im Quartier daheim. Häfliger sagt: «Vor den Trainings mussten wir in den letzten Tagen immer Mineralwasser einkaufen. Mineralwasser ohne Kohlensäure», wie der Trainer betont. Denn fürs Abkochen des verschmutzten Leitungswassers blieb keine Zeit.

Vor dem morgigen 2.-Liga-Auftaktspiel hätte es höchstens mit dem Wasser für die Kafimaschine in der beliebten «Rüümli»-Klubbeiz ein Problem gegeben. Doch diese Woche ist, was das verschmutzte Wasser betrifft, die Entwarnung erfolgt.

Dem Abstieg in der letzten Runde entronnen

Bei Trainer Häfliger jedenfalls waren vor rund zwei Wochen die Informationen zur Wasserverunreinigung im OG-Quartier eben erst angelangt, als er zu einer Wanderung aufbrach und zuvor Leitungswasser getrunken hatte. «Ich habe zur Sicherheit ein paar WC-Rollen mit eingepackt. Aber es ging alles gut.»

Übrigens: Für OG ging letzte Saison auch noch alles gut. Am allerletzten Spieltag wurde mit eigener Kraft und einem 3:1 gegen Hochdorf der Ligaerhalt geschafft. Bauleiter Häfliger, der die vierte Saison als OG-1-Trainer in Angriff nimmt: «Wir arbeiten mit bescheidenen Mitteln. Aber im Abstiegsfall hätte kein einziger der aktuellen Spieler OG verlassen. Im Abschlusstraining für das Spiel gegen Horw werde ich der Mannschaft verkünden, dass wir uns im Mittelfeld zwischen Rang 5 und 9 einordnen wollen.»

Präsident Weltert, beruflich als Personalleiter tätig, bestätigt die Zielsetzung: «Wir sind schon ambitioniert. Wir wollen nicht immer nur vom Klassenerhalt reden. Es soll diesmal ein einstelliger Tabellenrang sein.»

Rigi, Pilatus, Buochser- und Stanserhorn in einem Tag

Apropos Wanderung. Auch da machen Coach Häfliger und Präsi Weltert so oft wie möglich gemeinsame Sache. Genau heute vor einer Woche bestiegen sie an einem einzigen Tag Rigi, Pilatus, Buochserhorn und Stanserhorn. Runter ging’s immer mit dem Bähnli. Das hiess: Frühmorgens um 2.30 Uhr mit der Stirnlampe die Rigi hochkraxeln, um 22 Uhr das Dinner auf dem Stanserhorn beenden, um die letzte Bahn zu erwischen.

Wach, fit und parat wollen morgen die OGaner auch im Heimspiel gegen Horw sein und einen Sieg landen. Schliesslich wird in einer Woche auf Wartegg das wegen Corona um zwei Jahre verschobene 100-Jahr-­Jubiläum gefeiert. Weltert, seit September 2021 Präsident, sagt stolz: «Rund 260 Personen werden zum Nachtessen ins Festzelt kommen. Stadtpräsident Beat Züsli und Regierungsrat Guido Graf nehmen am Nachmittag an der Jubiläumsfeier teil.» Eine Festmeile entlang der Warteggstrasse mit Chilbiständen soll die OG-Party zu einem richtigen Sommerfest machen.

Weil Ende Saison im extremsten Fall sechs Zweitligisten absteigen müssen, will OG sich dann rasch wieder darauf konzentrieren, die Wanderung ins 3.-Liga-Tal erneut zu verhindern. OG bleibt OG, sympathisch wie es ist. Aber ins UG, das will OG nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen