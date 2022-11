Willisau Lions und Kriessern kämpfen um den Titel

Ringen Willisau Lions treffen im Final auf unbequemen Gegner Duell gegen Kriessern: Die Willisauer Ringer streben in der Mannschaftsmeisterschaft nach dem vierten Titel in Serie. Simon Gerber 27.11.2022, 14.53 Uhr

Willisaus Greco-Cheftrainer Philipp Rohrer erwartet einen Final mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Bild: Eveline Beerkircher (Willisau,18. September 2021)

In der Schweizer NLA-Teammeisterschaft kommt es in einer Best-of-three-Serie zum Final zwischen Willisau Lions und Kriessern. Willisau gewann in der gut besetzten BBZ-Halle gegen das ersatzgeschwächte Einsiedeln auch den zweiten Halbfinalkampf mit 26:12. Mit sieben von zehn möglichen Siegen qualifizierte sich der Titelverteidiger locker für den Kampf um die Meisterkrone.

Eigentlich hätten die Lions allen Grund zur Freude: Sie ziehen zum sechsten aufeinanderfolgenden Mal in den Final ein. Die letzten drei Jahre gingen sie gegen Freiamt jeweils als Sieger von der Matte und stemmten den Meisterpokal in die Höhe. Diesmal aber treffen die Luzerner Hinterländer mit dem diesjährigen Transfersieger Kriessern auf einen unbequemen Gegner. Böse Erinnerungen an die Saisons 2017 und 2018 werden wach. Damals duellierte sich der Rekordmeister letztmals mit den St.Galler Rheintalern um den Mannschaftsmeister. Die Begegnungen nahmen für die Innerschweizer jedoch einen bitteren Ausgang. Kriessern schaffte das Double.

1:1 im Direktvergleich

Inzwischen haben sich die Lions technisch und taktisch weiterentwickelt und sind seit drei Jahren wieder das Mass aller Dinge. Die Topathleten sind älter und routinierter geworden und streben nun den 17. Meistertitel an. Dazu könnten sie mit dem Gewinn der vierten Goldmedaille in Serie für den Verein etwas Einmaliges schaffen. Entsprechend gross ist der Siegeshunger. In dieser Saison steht der Direktvergleich gegen die Ostschweizer 1:1. Nach der 17:20-Niederlage in der Vorrunde revanchierten sich die Lions nach einer Zitterpartie mit 18:13 und liessen sich als Qualifikationssieger feiern.

Für die Finalbegegnungen werden die Karten neu gemischt. Jetzt gilt es, den Schalter auf das höchste Niveau umzulegen. Der Greco-Cheftrainer der Willisauer, Philipp Rohrer, erwartet am Samstag auswärts in Widnau eine Begegnung auf Augenhöhe und weist auf eine schwierige Herausforderung beim Gipfeltreffen hin. «Kriessern verfügt über eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die kaum Schwachstellen aufweist.» Die Basis bei Willisau bildet ebenfalls ein starker Kern an Führungsringern, die wissen, wie man gewinnt. «Unsere Athleten sind in allen Belangen in einer sehr guten Verfassung. Für sie gilt es, taktisch und kämpferisch eine Topleistung abzuliefern. Jeder der zehn Ringer muss auf der Matte Charakter beweisen und konzentriert um jeden einzelnen Punkt ringen», betont Rohrer.

Die letzten Tage vor dem ersten Finalduell nutzt der Willisauer Trainerstab für Videoanalysen und individuelle Gespräche. Im Fokus steht auch der mentale Bereich. «Ich bin mir sicher, dass der Titel im Kopf entschieden wird», sagt Philipp Rohrer.

Ringen NLA. Mannschaftsmeisterschaft. Halbfinals. Rückkämpfe: Willisau – Einsiedeln 26:12; Hinkampf 24:13. Kriessern – Freiamt 15:16; 17:14.



Willisau Lions – Einsiedeln 26:12

57 kg: Timo Koch v. Oleksandr Golin 0:4. – 61 kg: Patrick Kurmann v. Gino Gugolz 1:3. – 65 kg: Mathias Martinetti s. Sulayman Quraishi 2:1. – 70 kg: Florian Bissig v. Lars Neyer 1:2. – 75 kg: Michael Portmann s. Roman Bisig 4:0. – 75 kg: Tobias Portmann s. Cyrill Kälin 4:0. – 80 kg: Jonas Bossert s. Sascha Schmid 2:1. – 86 kg: Mansur Mavlaev - kein Gegner 4:0. 97 kg: Samuel Scherrer s. Yves Neyer 4:0. – 130 kg: Stefan Reichmuth s. Sven Neyer 4:1.



Kriessern – Freiamt 15:16

57 kg: Dimitar Sandov s. Flurin Meier 4:0. – 61 kg: Christoph Wittenwiler v. Nils Leutert 0:3. – Dorian Hutter v. Nino Leutert 0:3. – 70 kg: Dominik Laritz s. Randy Vock 3:0. – 75 kg: David Loher v. Pascal Strebel 1:3. – 75 kg: Marc Dietsche s. Joel Meier 3:0. – 80 kg: Fabian Dietsche s. Marc Weber 0:3. – 86 kg: Tobias Betschart v. Tanguy Darbellay 0:3. – 97 kg: Ramon Betschart s. Christian Zemp 2:0. – 130 kg: Damian Dietsche s. Roman Zurfluh 2:1.