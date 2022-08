Live Ab 16 Uhr im Livestream: Der FC Luzern U21 zu Gast beim FC Breitenrain Die U21-Junioren des FC Luzern spielen dank einer Wild Card in der Promotion League. Jetzt kommentieren 06.08.2022, 14.00 Uhr

Beim FCL freut man sich auf die Promotion League, in der attraktive Derbies gegen Kriens und Cham warten. «Auf diese Weise kommen wir näher an unsere 1. Mannschaft in der Super League heran, die Lücke wird für unsere Talente kleiner», erklärt Pius Kaspar, Technischer Leiter im FCL-Nachwuchs. Wie schlägt sich das Team von U21-Trainer Michel Renggli? Sie sehen es ab 16 Uhr im Livestream.