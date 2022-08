SC Kriens - SC Cham – das Derby im Livestream

Live Ab 17.30 Uhr im Livestream: Das Innerschweizer Fussballderby zwischen dem SC Kriens und dem SC Cham Auftakt in die Promotion League mit einem Knaller aus regionaler Sicht: Der SC Kriens empfängt den SC Cham. Jetzt kommentieren 06.08.2022, 14.00 Uhr

Die Wunden sind nach dem bitteren Abstieg in die Promotion League noch nicht verheilt im SC Kriens. Aber es ist zu spüren im Kleinfeld: Man will wieder nach vorne schauen, positive Signale senden, den Weg zurück zum Erfolg finden.

Ein erster Gradmesser ist im Saisonstartspiel der SC Cham, der in der Sommerpause gleich acht Spieler an den SCK verloren hat. Beste Voraussetzungen für ein packendes Derby also. Ob es eines wird, sehen Sie ab 17.30 Uhr an dieser Stelle.

