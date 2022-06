Long-Covid «Ich war ratlos und auf mich allein gestellt»: Warum Kanute Linus Bolzern trotz Corona-Infektion noch Freude am Sport hat Der U23-Europameister aus Adligenswil muss nach seiner Corona-Erkrankung mehrere Monate pausieren. Linus Bolzern bleibt dennoch optimistisch. Jule Seifert Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.24 Uhr

Linus Bolzern sitzt auf der Terrasse des Kanu-Club Luzern und erzählt von seinen WM- Eindrücken vom vergangenen Wochenende. Es waren neue Erfahrungen für ihn. Denn der Kanute war nicht als Athlet dort, sondern als Betreuer für andere Athleten. Für den 23-Jährigen aus Adligenswil änderte sich nach seiner Corona-Infektion im Januar die Saisonplanung. Anstatt im Trainingslager zu trainieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, muss der U23-Europameister pausieren.

Spass und Freude rund um seinen Sport: Der Adligenswiler Linus Bolzern mit Kanupaddel. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 7. Juni 2022)

An der Wildwasser-WM in Frankreich wäre er zwar nicht Favorit gewesen, aber unter die ersten zehn zu fahren, das wäre drin gelegen. «Ich wäre sehr gerne mitgefahren, aber was soll ich machen?», sagt und fragt Bolzern.

«Ich bin jetzt 23, der neue Weltmeister 37. Ich kann diesen Sport noch lang machen, und auch der Weltmeister wird in seiner Laufbahn den einen oder anderen Rückschlag gehabt haben.»

Auch wenn Bolzern nicht selbst paddeln kann, will er sich im Kanusport engagieren. Neben dem Anfeuern der Schweizer Athletinnen und Athleten übernahm Bolzern die Rolle des Teamcoachs von Kanada, Japan und Australien. Im Rahmen eines Entwicklungsprogramms des internationalen Kanu-Verbandes half er den Nationen mit seinen Erfahrungen.

Sportverbot nach Coronainfektion

Bolzern startet an Flachwasserwettkämpfen und in der Wildwasserabfahrt. Nach einer erfolgreichen letzten Saison mit Europameistertitel und Finaleinzug im Flachwasser bei der Elite erkrankte er während der Saisonvorbereitung im Januar an Corona.

Nach der Isolation fängt er wieder an zu trainieren und hält sich dabei an den Leitfaden von Swiss Olympic. Doch schon nach wenigen Tagen bemerkt er Beschwerden. Nach den kurzen Trainingseinheiten ist er müde und schlapp und klagt über Kopfschmerzen. Im Alltag hat er keine Probleme, doch bei Anstrengung ist sein Puls zu hoch für die Belastung, die er auf sich genommen hat:

«Ich kenne meinen Pulsbereich, und das war abnormal hoch.»

Trotzdem geht er ins Trainingslager. Er trainiert immer noch mit hohem Puls, doch mit dem Gefühl, dass es besser wird. Er glaubt, die Covid-Erkrankung überstanden zu haben. Doch die Beschwerden kommen zurück, sind wieder so stark wie direkt nach der Infektion.

«Ich war ratlos und auf mich allein gestellt, niemand konnte mir sagen, welcher Trainingsumfang der beste in meiner Situation ist», erklärt Bolzern. Beim Arzt erhält er die Diagnose. Die Werte der Schilddrüse müssen behandelt werden. Bolzern ist froh, zu wissen, woran es liegt. Er nimmt Medikamente und bekommt Trainingsverbot.

U-23 Europameister Linus Bolzern möchte im August wieder an den Europameisterschaften paddeln. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 07. Juni 2022)

Um sich abzulenken, bringt er sich mehr im Verein ein. Im Kanu-Club Luzern ist er schon länger Jugend-Koordinator. Durch seine Sportpause kann er nun auch selbst bei den Wettkämpfen der Jugendlichen dabei sein. Es freut ihn, sein Wissen und Know-how weiterzugeben.

Ausserdem widmet er sich seinem Studium und fängt an zu fotografieren. Sein Sujet: der Kanusport. Bei der WM konnte er seinem neuen Hobby jedoch nicht nachgehen, er war zu beschäftigt mit Trainermeetings und Tagesplanung. «Es ist spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken», sagt Bolzern.

Er engagiert sich im Kanu-Sport als Betreuer

Er gibt nun den Athletinnen und Athleten wertvolle Tipps. Beim Wildwasser ist es wichtig, die schnellste Linie zu finden. «Es ist cool, mein Wissen umzumünzen und den anderen Athleten zu erklären, wie sie es sich merken können.»

Ein Risiko, bei seinem Comeback gegen diese Athleten zu verlieren, sieht er aber nicht. Die betreuten Athletinnen und Athleten sind nicht diejenigen, die um den Sieg mitfahren. Sie seien wildwassertechnisch trotz seinen Tipps nicht stark genug. Das Flusslesen könne man nur durch Erfahrung lernen: «Ich habe das als Kind schon gemacht, das kann keiner innerhalb von ein paar Wochen nachholen.»

Trotz des Rückschlags bleibt Bolzern optimistisch. Es gebe zwar Situationen, die ihn traurig oder wütend machen, diesen begegnet er aber pragmatisch. «Ich bin ein ausgeglichener Mensch», sagt Bolzern.

«Natürlich ist es meine erste Priorität, den Sport auszuüben, aber ich finde auch in anderen Sachen Spass.»

Seit drei Wochen paddelt er wieder, er ist beschwerdefrei. Seine Hoffnung: Ende August bei der U23-EM im Wildwasser wieder fit zu sein. Die Coronapause hat er genutzt, sich zu hinterfragen. «Ich arbeite nicht nur auf ein Resultat hin. Es ist schön, wenn man gewinnt, aber das darf nicht das Einzige sein, was Freude macht. Auch der Weg dahin soll Spass machen.»

