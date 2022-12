Landhockey Grosse Ambitionen: Spieler des Luzerner SC streben mit der Schweiz eine EM-Medaille an Am Donnerstag startet das Schweizer Nationalteam mit starker Luzerner Beteiligung in die Hallenhockey-Europameisterschaft der Männer. Valentin Köpfli Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Martin Greder (am Ball) ist einer von vier LSC-Spielern, die an der EM in Hamburg teilnehmen. Bild: Patrick Hürlimann (Pfäffikon, 6. Februar 2022)

Nach intensiven Wochen der Vorbereitungen in Belgien, Deutschland und der Schweiz traf die Schweizer Nationalmannschaft am Sonntag in Hamburg ein. Die Vorfreude auf internationales Hallenhockey der Spitzenklasse ist gross. Dies umso mehr, da der Kampf um Europas Hallenhockey-Thron coronabedingt vom vergangenen Januar auf diesen Dezember verschoben werden musste.

Ziel der Schweizer Nationalmannschaft ist ein Medaillengewinn. «Es ist ein ambitioniertes Ziel, aber machbar. Wir als kleine Schweiz möchten zeigen, dass wir mit den Grossen mithalten können», hält der Luzerner Lars Kleikemper fest. Leicht zu favorisieren sind Deutschland, Österreich und die Niederlande. Die Teams an der EM sind jedoch alle stark, Überraschungen sind bei jeder Partie möglich. «Es wird ein sehr intensives Turnier», sagt Sebastian Schneider. Fünf Spiele in drei Tagen sind durch den hervorragenden Fitnessstand der Spieler, die perfekt abgestimmte Ernährung und die Unterstützung des mitgereisten Physiotherapeuten aber machbar.

Drei Feldspieler und ein Torhüter vom Luzerner SC

Die Schweiz kann auf ein international sehr erfahrenes Team zurückgreifen und möchte an die kürzlich erzielten Erfolge anknüpfen. Vor zwei Jahren stieg die Schweizer Equipe an der EM der B-Division in Luzern, nach zweijähriger Absenz, wieder souverän in die höchste internationale Stärkeklasse auf. Im Vergleich zur EM in Luzern tritt das Team in Hamburg weitgehend unverändert auf. Cheftrainer Levie Jaïr brachte neue Ideen und Angriffsmut ins Schweizer Spiel.

Der amtierende Schweizer Meister Luzerner SC stellt mit seinen drei Feldspielern Martin Greder, Sebastian Schneider, Elias Brönnimann und Torhüter Lars Kleikemper die grösste Fraktion im Nationalteam. Nach einer überragenden letzten Saison ohne Punktverlust und dem Meisterschaftsgewinn am Final Four Turnier peilen die Luzerner diese Saison die Titelverteidigung in der NLA an. Verstärkt wird der Luzerner HC durch Elias Brönnimann, der auf diese Saison vom deutschen Bundesligisten HC Ludwigsburg zum Luzerner SC zurückkehrte. Nationalspieler Brönnimann sieht vor allem dem Spiel gegen die deutsche Mannschaft, die gespickt ist mit ehemaligen Konkurrenten aus der Bundesliga, mit Vorfreude entgegen.

«Es ist schön gegen so tolle Gegner zu spielen und die Schweiz vertreten zu dürfen»,

sagt er. Im Fokus stehen Leidenschaft, Teamgeist, Freude und Siegeswille.

Die Schweizer greifen am Donnerstag (10.45 Uhr) gegen Österreich in das Turnier ein und spielen ihre zweite Partie gleichentags (17.00) gegen Tschechien. Am Freitag fordern sie Gastgeber und Rekordsieger Deutschland (13.15) heraus. Die letzten beiden Partien in der Gruppenphase bestreitet die Schweiz am Samstag (9.00) gegen Titelverteidiger Niederlande und gegen Belgien (20.45). Die Nationalteams Russlands und Weissrusslands wurden ausgeschlossen. Der Europameister wird im Final ab Sonntag (14.00/Sport1) ermittelt. Alle Spiele werden im Livestream im Internet gezeigt.

