Warum Lugano für Spieler wie Renato Steffen interessant ist

FCL-Gegner Warum der FC Lugano für Spieler wie Renato Steffen interessant geworden ist Der FC Luzern trifft am Sonntag (14.15) auswärts auf den FC Lugano. Nationalspieler Renato Steffen bereichert das Team der Tessiner. Vor dem FCL hat der 31-Jährige Respekt. Er sagt: «Ich finde es bemerkenswert, wie gut die Luzerner Mannschaft die Turbulenzen rund um den Klub wegsteckt.» Nicola Berger Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Mit seinen Leistungen im Lugano-Dress ist er nicht restlos zufrieden: Renato Steffen. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Ehe Renato Steffen den FC Lugano an der WM in Katar vertrat, vergingen fast drei Jahrzehnte, seit dem der Klub letztmals einen Schweizer Nationalspieler an eine Endrunde entsandte: Nestor Subiat war das, der später auch in Luzern aktive Mittelstürmer mit den Taschenspie­lertricks, 1994 in den USA. Das zeigt exemplarisch, welche Strahlkraft der im August realisierte Zuzug Steffens für Lugano besass.

Renato Steffen, 31, war im VfL Wolfsburg nach erfolgreichen Jahren nicht mehr berücksichtigt worden und benötigte im Hinblick auf die WM Spielpraxis. Es sollte sein erstes ­grosses Turnier werden – zwei EM-Teilnahmen hatte er wegen Verletzungen verpasst. Den Zuschlag erhielt Lugano, auch dank der Überzeugungsarbeit von Georg Heitz, der im Kons­trukt Chicago Fire/FC Lugano die Fäden zieht und Steffen einst schon zum FC Basel geholt hatte. «Wir hatten gute Gespräche», sagt Steffen, bei dem nicht ausgeschlossen ist, dass er irgendwann den Weg nach Chicago findet. Und er fügt an: «Ohne die WM hätte ich mich vielleicht anders entschieden und versucht, mich in Wolfsburg durchzubeissen. Aber so war Lugano für mich die beste Option.»

Steffen sagt, er fühle sich im Tessin wohl, sieht bei seinen Leistungen aber Steigerungspotenzial: «Ich habe wegen Nackenproblemen in der Hinrunde oft mit Schmerzen trainiert und gespielt. An der Weltmeisterschaft wurde ich dann fitgespritzt. Ohne das Turnier hätte ich wahrscheinlich vier bis sechs Wochen ausgesetzt. Doch ich wollte unbedingt nach Katar. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Turnier, aber immerhin kann ich sagen, dass ich dabei war.» Steffen kam unter dem Coach Murat Yakin 31 Minuten zum Einsatz, beim 0:1 gegen Brasilien. Nach dem Turnier pausierte Steffen einen Monat lang, um seine Blessur auszukurieren, noch ist er deshalb nicht 100-prozentig fit.

Gegen Brasilien wurde Steffen (ganz rechts) eingewechselt. Neben ihm auf der Ersatzbank: Shaqiri, Seferovic und Jashari (von links). Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Beeindruckend: Ein Top-10-Skorer der Liga

Die körperlichen Schwierigkeiten seit seiner Ankunft in Lugano verleihen seiner Bilanz von drei Toren und vier Assists in 13 Spielen, ein Top-10-Wert in der Liga, etwas zusätzlich Beeindruckendes. Steffen ist als Führungsspieler im Team des Trainers Mattia Croci-Torti nicht nur für die Offensivproduktion zuständig, sondern soll die Mentalität dieser Mannschaft verändern. Er sagt: «Ich bin auch dafür geholt worden, vorzuleben, immer mit Vollgas dabei zu sein. Wir haben zum Beispiel nicht die besten Trainingsplätze der Liga. Aber ich ärgere mich nicht, wenn mal ein Ball verspringt. Was mich stört, ist, wenn die Einstellung nicht zu 100 Prozent stimmt. Es geht darum, aus dem, was man hat, das Maximum herauszuholen. Wir sind hier, um Fussball zu spielen, nicht um Komfort zu geniessen.»

Der tiefste Zuschauerschnitt der Liga

Steffen soll etwas bewegen in diesem Verein, der seit der Übernahme durch den amerikanischen Milliardär Joe Mansueto eine Transformation durchläuft. Der Kader wurde aufgewertet; der Cup-Sieg von 2022 war ein erstes Ausrufezeichen, und das 2026 bezugsbereite neue Stadion hat Lugano neue Perspektiven eröffnet. Der letzte Titel datiert von 1949, doch es braucht nicht viel Fantasie, um sich Lugano in der zukünftigen Heimstätte und mit den Dollars aus Übersee als ernsthaften Meisterkandidaten vorzustellen. Steffen sagt: «Es ist etwas in Bewegung in diesem Klub, es ist ein spannender Prozess, was hier gerade passiert.» Es sagt etwas aus, dass Lugano für Spieler vom Kaliber Steffens interessant geworden ist. Aber bei der Bevölkerung scheint der Verein noch Überzeugungsarbeit leisten zu müssen: Der Zuschauerschnitt liegt bei 3190, das ist mit grossem Abstand der schlechteste Wert der Liga – Lausanne, Aarau und Xamax ziehen sogar in der Challenge League mehr Besucher an. Obwohl Lugano als Drittplatzierter erneut eine ansprechende Saison spielt.

Am Sonntag (14.15) gastiert der FC Luzern im Cornaredo, es ist im Moment ein Direktduell im Kampf um einen Europacup-Platz. Steffen sagt: «Ich finde es bemerkenswert, wie gut die Luzerner Mannschaft die Turbulenzen rund um den Klub wegsteckt. Der FC Luzern hat einen guten Teammix. Und hätte letzte Woche gegen die Young Boys eigentlich gewinnen müssen. Wir sind also gewarnt, ich erwarte eine sehr, sehr schwierige Partie.»

