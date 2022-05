Luzerner Kantonalfest: Wicki und Schurtenberger sind Topfavoriten

Luzerner Kantonalschwingfest Die beiden Platzhirsche: Sven Schurtenberger und Joel Wicki sind die Topfavoriten in Rothenburg In dieser Saison mussten Sven Schurtenberger und Joel Wicki schon erstaunliche Niederlagen einstecken. Am Luzerner Kantonalen in Rothenburg treten sie dennoch als Topfavoriten an. Im Teilnehmerfeld sind nach diversen Absagen nur noch fünf Eidgenossen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Sven Schurtenberger hat schon drei Känze gewonnen in dieser Saison. Urs Flüeler/Keystone

Wenn Christian Stucki ans Luzerner Kantonale in Rothenburg gekommen wäre, hätte man ihn auch «füttern» müssen, sagt Sven Schurtenberger. Was er damit meint: Die Einteilung hätte dem Schwingerkönig angemessene Gegner in den Weg stellen müssen, damit der Berner nicht zum Festsieg spaziert. Schurtenberger selbst wäre prädestiniert für diese Aufgabe gewesen. Gut möglich, dass er bereits im 1. Gang mit dem Schwingerkönig hätte zusammengreifen müssen. Doch jetzt kommt Stucki nur als Zuschauer, man muss ihn nicht auf dem Schwingplatz «füttern», man kann ihn in der Festwirtschaft verpflegen. Für Schurtenberger ist das eine gute Nachricht.

Mittlerweile ist er zur Ikone geworden: Christian Stucki beim Sechseläuten-Umzug in Zürich. Walter Bieri/Keystone

Stucki ist nicht die einzige Absage. Viele Spitzenschwinger haben sich wegen Blessuren abgemeldet. Mit Benji von Ah, Marcel Bieri, Stefan Stöckli und Raphael Zwyssig verzichten auch andere Eidgenossen auf einen Start. Übrig bleiben noch fünf Eidgenossen. Auf dem Papier sind Sven Schurtenberger und Joel Wicki die Topfavoriten. Doch der Schwingsport bleibt unberechenbar. Oder wer hätte beim Ob- und Nidwaldner Kantonalfest vorausgesagt, dass ein Nichtkranzer in den Schlussgang vordringt?

«Ich beschäftige mich nicht mit Niederlagen»

Auch Sven Schurtenberger und Joel Wicki waren in dieser Saison an erstaunlichen Ereignissen beteiligt. Wicki musste bereits zwei unerwartete Niederlagen hinnehmen. Beim ersten Kranzfest der Saison verlor er trotz eines dominanten Auftritts gegen den Schwyzer Marco Ulrich. Und beim Schwyzer Kantonalen war er unachtsam und wurde von Christoph Waser ausgekontert.

Er tritt in Rothenburg als Titelverteidiger an: Joel Wicki. Urs Flüeler/Keystone

Eine ähnliche Situation hatte Schurtenberger beim Ob- und Nidwaldner. Er verlor gegen Andreas Odermatt, der sehr geschickt konterte. Schurtenberger sagt:

«Wenn du immer angriffig schwingst, wie Joel und ich, dann kann das passieren. Aber ich beschäftige mich nicht zu lange mit solchen Niederlagen.»

Die Aussage dürfte der Wahrheit entsprechen. Doch die Überraschungssiege von Ulrich, Odermatt oder Waser lösen eben doch etwas aus. Sie haben Signalwirkung. Der eine oder andere traut sich vielleicht nun etwas mehr zu, wenn er einem der beiden gegenüber steht.

In den vergangenen Jahren gehörten sie immer zu den Protagonisten an den Luzerner Kantonalschwingfesten. Im letzten Jahr gewann Wicki, 2019 stand er im Schlussgang und unterlag Pirmin Reichmuth, 2018 waren Wicki und Schurtenberger im Schlussgang – Wicki siegte. In dieser Saison sind die beiden schon zweimal aufeinander getroffen. Wicki gewann zweimal mit der Maximalnote. Technisch ist er gegenüber Schurtenberger im Vorteil, die meisten Direktvergleiche fallen auch zu seinen Gunsten aus.

Keine Rezepte gegen Giger

Wicki musste an Auffahrt gegen Samuel Giger unten durch. Georgios Kefalas/Keystone

Eine Rivalität gibt es nicht wirklich zwischen den beiden. Das Verhältnis ist kollegial. Schurtenberger sagt:

«Wir tauschen uns immer wieder aus. Wir haben es gut.»

Ausserdem eint sie, dass sie in dieser Saison beide kein Rezept gegen Samuel Giger gefunden haben. Beide wurden von Giger bezwungen. Schurtenberger machte zum Saisonauftakt am Thurgauer Kantonalen mit der Wucht Gigers Bekanntschaft. Wicki verlor am Donnerstag beim Baselstädtischen Schwingertag. Er habe wohl etwas zu offensiv agiert, meinte Wicki hinterher. «Man muss gegen ihn vielleicht nicht von Anfang an in die Offensive.» Es wird eine der grossen Fragen vor dem Eidgenössischen in Pratteln sein: Wie ist Samuel Giger zu stoppen?

Am Sonntag in Rothenburg sind Giger und das Eidgenössische weit weg. Beim Luzerner Kantonalen sind Wicki und Schurtenberger diejenigen, die «gefüttert» werden müssen. Um die 280 Schwinger stehen am Start. Es dürfte reichhaltig werden.

