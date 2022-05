Luzerner Kantonalschwingfest «Ich lasse mich nicht stressen»: Erich Fankhauser ist der Schwinger mit der klugen Taktik Erich Fankhauser gewinnt das Luzerner Kantonalfest zum zweiten Mal nach 2015. Als Einziger der fünf angetretenen Eidgenossen erreicht er schnell seine Betriebstemperatur. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 29.05.2022, 19.07 Uhr

Erich Fankhauser (Mitte) wird von Bruder Reto (links) und Klubkollege Remo Vogel geschultert. Urs Flüeler/Keystone

Erich Fankhauser ist kein Seriensieger. Es gibt aber einzelne Sternstunden in der Karriere des 31-Jährigen aus Hasle. 2015 gewann er das Luzerner Kantonale in Inwil, es war sein erster Kranzfestsieg. Im gleichen Jahr siegte er beim Südwestschweizer Schwingfest. Der Erfolg ging etwas unter, vielleicht lag es daran, dass am selben Tag das Bergfest auf der Rigi stattfand.

2018 spielte sich dann Verrücktes ab. Beim Brünig-Schwinget, diesem Klassiker unter den Bergfesten, stand am Ende Erich Fankhauser zuoberst. Es ist der bisherige Höhepunkt seiner Laufbahn. Das Glück musste damals ein bisschen mithelfen. Denn Fankhauser erbte den Sieg, weil Joel Wicki und Kilian Wenger im Schlussgang stellten. Wicki und Fankhauser sind Entlebucher Klubkollegen. Wicki kannte die Konstellation bestens, riskierte am Ende des Ganges nichts mehr und verhalf dem Kameraden so zum Sieg. Fankhauser wusste daraufhin nicht, wie ihm geschah. In der Naturarena auf dem Brünig sagte er: «Das ist gerade alles ein bisschen viel für mich.»

Wicki und Schurtenberger starten verhalten

Mit seinen 1,76 Metern Körpergrösse ist Erich Fankhauser eher ein kleiner Schwinger. Doch er ist technisch versiert und taktisch klug. Anschauungsunterricht lieferte er am Sonntag im 4. Gang gegen Sven Schurtenberger – vielleicht sein schwierigster Gang an diesem Tag. Fankhauser wartete geduldig den richtigen Zeitpunkt ab. Er liess sich von Schurtenberger ausrichten und er liess Schurtenberger angreifen. Doch als dieser zog, griff Fankhauser blitzschnell mit innerem Haken an, legte das Schwergewicht auf den Boden und drückte nach.

Im 4. Gang drückt Fankhauser den Topfavoriten Sven Schurtenberger ins Sägemehl. Urs Flüeler/Keystone

Von den fünf angetretenen Eidgenossen erreichte Fankhauser am schnellsten seine Betriebstemperatur. Er gewann die ersten zwei Gänge jeweils mit der Maximalnote und bodigte vor dem Mittagessen noch Reto Kaufmann.

Die Topfavoriten Joel Wicki und Sven Schurtenberger hatten mehr Mühe. Wicki musste zum Auftakt gegen Mike Müllestein, den Sieger des Schwyzer Kantonalen, antreten. Nach einem kräfteraubenden Baselstädtischen Schwingertag am letzten Donnerstag hatte Wicki nur zwei Tage Pause. Gegen Müllestein liess er die gewohnte Explosivität vermissen und musste sich einen Gestellten notieren lassen. «Ich bin etwas verhalten gestartet», sagte er. «Hoffentlich geht es am Nachmittag aufwärts.» In der Rangliste ging es tatsächlich aufwärts. Die restlichen fünf Gänge gewann er. Und hätte Wicki im 5. Gang bei seinem Sieg einen Viertelpunkt mehr bekommen, wäre er ein Schlussgang-Kandidat gewesen.

Wie Wicki stellte auch Schurtenberger im Anschwingen. Sein Unentschieden gegen Alex Schuler kam überraschend. Denn der Schwyzer gehört aktuell nicht zu den gefährlichsten Eidgenossen auf Innerschweizer Schwingplätzen. Schurtenberger reagierte mit zwei Siegen, ehe ihn Fankhauser im 4. Gang aus der Entscheidung nahm.

Bärenstarke Luzerner und drei Neukranzer Bei 289 angetretenen Schwingern fiel die Anzahl Kränze entsprechend grosszügig aus. Insgesamt wurde 49-mal Eichenlaub abgegeben. Die Luzerner hamsterten 32 Kränze. Die anderen Verbände musste sich mit weniger begnügen. Die Ergebnisse: Ob- und Nidwalden 6, Schwyz 4, Zug 3, Uri 3 und die Appenzeller Gäste einen. Drei Schwinger gewannen ihren ersten Kranz: Patrick Scherrer (Uffikon), David Wüest (Grosswangen) und Koni Gut (Wolfenschiessen). (cza)

Fankhauser stürmte richtiggehend in den Schlussgang und stand dort schliesslich dem Wauwiler Werner Suppiger gegenüber. Suppiger verdiente sich die Schlussgang-Teilnahme mit einem Plattwurf im 5. Gang gegen den formstarken Sven Lang. Fünf Sekunden (!) bevor der 12-minütige Schlussgang vorbei war, schaffte Fankhauser mit innerem Haken die Entscheidung.

Erwartungsvoll wurde Fankhauser in der Arena gefragt, wie nun der weitere Saisonverlauf bei ihm aussehen werde. Er sagt:

«Ich habe schon ein gewisses Alter. Ich weiss etwa, wie es funktioniert. Ich lasse mich nicht stressen.»

Er wird wohl auch in den nächsten Monaten die richtige Taktik finden.

