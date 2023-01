Volleyball Luzerner scheitern am Druck: Die Playoffs sind praktisch unerreichbar geworden Luzerns NLA-Volleyballer verlieren gegen Lausanne 1:3 und erleiden das wohl entscheidende Missgeschick im Kampf um die Playoffs. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 29.01.2023, 18.32 Uhr

Lausannes Mathias Montavon im Angriff gegen Valdas Listanskis und Alex Lengweiler (rechts). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Januar 2023)

War’s das? Wer am Samstag in die Gesichter der Luzerner Protagonisten blickte, kam zum Schluss: wahrscheinlich schon. Drei Runden stehen in der NLA-Qualifikation zwar noch aus und der Rückstand auf einen Platz in den Playoff-Halbfinals beträgt überschaubare zwei Punkte. Doch in Anbetracht des Restprogramms, das neben Schlusslicht Jona auch die beiden Spitzenteams aus Genf und Näfels bereithält, braucht Volley Luzern eine schier wundersame Verbesserung, um sich noch unter den vier besten Teams einzureihen. «Es wird sehr schwierig», weiss Mittelblocker Alex Lengweiler. «Wir stehen mit dem Rücken zur Wand», sagt Libero Jörg Gautschi.

Das Heimspiel gegen Lausanne hätten die Luzerner gewinnen müssen, sie waren der Aufgabe aber sportlich und mental nicht gewachsen. Eine Woche nach dem Totalausfall in Schönenwerd fanden sie ordentlich ins Spiel, gewannen den ersten Satz im Sog des überragenden Lengweilers mit 25:23. Dann aber häuften sich die Unzulänglichkeiten: Die Aufschläge waren oft harmlos, die Annahmen wacklig, die Durchschlagskraft am Netz sank. Lausannes Germán Johansen drehte derweil mächtig auf, der erfolgreichste Punktesammler der Liga schoss Luzern praktisch im Alleingang ab. «Ich habe den Ball zerstört», bemerkte der ­Argentinier nach Spielschluss.

Luzerner geraten aus dem Konzept

Der zweite Satz ging mit 25:23 an Lausanne, noch war aber nichts verloren. Tatsächlich vermochte sich Luzern zu steigern, lag zur Hälfte des dritten Durchgangs knapp vorne. Dann aber unterlief Valdas Listanskis bei einem erfolgreichen Abschluss eine Netzberührung, der Punkt ging an Lausanne und so stand es anstatt 19:16 nur 18:17 für die Luzerner. Ihr Mut sank, die Gäste aus dem Kanton Waadt bedankten sich, gewannen den dritten Satz mit 25:23 und erlebten im vierten ein Déjà-vu.

Viertelfinals: Amriswil – Volley Luzern 3:0 (25:19, 25:22, 25:18). St. Gallen (NLB) – Lausanne 0:3. Papiermühle (NLB) – Lutry-Lavaux (NLB) 3:1.

Wieder führte Luzern, diesmal sogar mit 14:9, ehe auf einmal gar nichts mehr ging. «Wir haben in wichtigen Momenten viele unerzwungene Fehler gemacht, wir waren völlig von der Rolle», bedauerte Trainer Ignacio Verdi. «Der Druck war gross, uns fehlte die Überzeugung», befand Gautschi. «Wir dürfen nicht den Kopf verlieren, sondern müssen uns gegenseitig mehr unterstützen», forderte Lengweiler. Während Lausannes Johansen wie ein Tornado wütete, brachte Luzern im Kollektiv nur noch ein laues Lüftchen zu Stande. Verdi traute seiner Bank nichts zu, machte kaum Wechsel.

Ausländische Akteure sind kein X-Faktor

Der Satz ging mit 19:25 und die Partie mit 1:3 verloren. Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Luzerner sind nah dran an den Top 4 des Landes, denen sie letztmals im Jahr 2020 angehörten. Für den letzten Schritt mangelt es ihnen aber wohl etwas an Qualität, Konstanz und Finanzkraft. Gegen Lausanne besonders auffällig: Die Ausländer Listanskis (Diagonal) und Fall (Mitte) sind kein X-Faktor.

Volleyball

Männer. NLA: Volley Luzern – Lausanne UC 1:3. Schönenwerd – Chênois Genève 3:2 (25:22, 17:25, 25:19, 22:25, 26:24). Näfels– Amriswil 3:2 (19:25, 27:25, 25:18, 22:25, 15:12). – Rangliste: 1. Näfels 15/32. 2. Chênois Genève 14/31. 3. Schönenwerd 15/26. 4. Amriswil 15/23. 5. Volley Luzern 15/21. 6. Lausanne 14/16. 7. Jona 14/4.



Luzern – Lausanne 1:3

Sporthalle Bahnhof. – 150 Zuschauer. – Spieldauer: 106 Minuten. – Sätze: 25:23, 23:25, 23:25, 19:25. – Luzern: Harksen (3 Punkte), Lengweiler (18), Jukic (10), Müller (7), Fall (7), Listanskis (16), Gautschi (Libero); Broch, Lubina.



NLB: Sursee – Papiermühle 1:3 (17:25, 25:18, 21:25, 25:27).Lutry-Lavaux – Voléro Zürich 2:3 (25:19, 17:25, 21:25, 25:22, 10:15). Colombier – Züri Unterland 3:0 (25:23, 25:20, 25:23). St.Gallen – Lausanne 3:1 (24:26, 25:23, 25:21, 25:18). Fully – Servette Star Onex 0:3 (17:25, 23:25, 14:25). City Basel – Amriswil 3:1 (25:18, 24:26, 25:8, 25:10). – Rangliste (je 18 Spiele): 1. Colombier 46. 2. Papiermühle 40. 3. Lutry-Lavaux 40. 4. St.Gallen 36. 5. Züri Unterland 32. 6. Voléro Zürich 25. 7. Traktor Basel 23. 8. Sursee 22. 9. Lausanne 20. 10. Servette Star Onex 18. 11. Amriswil 16. 12. Fully 6.



Frauen. NLB: Bellinzona – Volley Luzern 2:3 (26:24, 15:25, 12:25, 33:31, 13:15). Val-de-Travers – Volleya Obwalden 1:3 (11:25, 25:17, 12:25, 14:25). Therwil – Aadorf 3:0 (25:16, 25:10, 25:23). Glaronia – Aarau 3:2 (25:16, 25:16, 14:25, 21:25, 15:6). Visp – Kanti Baden 3:1 (25:18, 25:23, 18:25, 25:21). Neuchâtel – Köniz 3:2 (25:23, 25:21, 29:31, 21:25, 15:4).– Rangliste (je 18 Spiele): 1. Glaronia 51. 2. Köniz 36. 3. Volley Luzern 35. 4. Neuchâtel 30. 5. Aadorf 30. 6. Bellinzona 26. 7. Visp 26. 8.Therwil 26. 9. Aarau 23. 10. Volleya Obwalden 21. 11. Kanti Baden 19. 12. Val-de-Travers 1.

