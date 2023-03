Für Volley Luzern ist der NLA-Betrieb ein finanzieller Kraftakt

Volleyball NLA-Klub Volley Luzern kämpft auf und neben dem Platz Volley Luzern spielt ab Samstag in der belanglosen Klassierungsrunde. Der Traum von den Playoffs lebt aber weiter – trotz schmalem Budget. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 02.03.2023, 18.07 Uhr

Die Schlussphase der Qualifikation verlief für die Luzerner NLA-Volleyballer enttäuschend. Patrick Huerlimann (Luzern, 28. Januar 2023)

Der Auftakt war turbulent, Volley Luzern entliess Trainer Marco Fölmli fristlos, fünf Tage vor dem Saisonstart. Die Gründe für die Hauruck-Aktion waren nicht sportlich, sondern finanziell, ein Drittel des Budgets fehlte, die Auflösung der NLA-Abteilung stand auf dem Spiel. Zu Ende geht die Saison nun weniger aufsehenerregend, ab Samstag sind die Zentralschweizer ein Teil der Klassierungsrunde, in welcher die Plätze fünf bis sieben ausgejasst werden. Dort, wo die Musik spielt, in den Playoffs-Halbfinals, sind sie nicht vertreten.

Die Luzerner wirken zwar konkurrenzfähiger als in den Saisons 2020/21 und 2021/22, als sie Siebte wurden und die Playoffs (Top 4) klarer verpassten. Letztlich mangelt es ihnen aber an Konstanz. «Die letzten fünf Spiele haben wehgetan», gesteht Geschäftsstellenleiter Richard Gehrlach mit Blick auf die Niederlagenserie in der Schlussphase der Qualifikation. Er führt das Scheitern weniger auf volleyballerisches Können, sondern mehr auf den mentalen Aspekt zurück: «Zu Saisonbeginn trug uns die Begeisterung. Es dann durchzuzuziehen, ist viel schwieriger – das liegt in der Natur der Sache.»

In der Natur der Sache liegt auch, dass die Luzerner um jeden Franken kämpfen müssen. Seit dem Ausstieg von Namenssponsor Lindaren und wegen den Coronamassnahmen leben sie von der Hand in den Mund, selbst der auf knapp 200 000 Franken reduzierte Etat kann nur mit viel Mühe gestemmt werden. «Wir steigen mit einem sehr schmalen Budget in die neue Saison», sagt Gehrlach. Und Sportchef Jörg Gautschi hält fest:

«Wir setzen uns ein striktes Kostendach, viel tiefer können wir aber nicht mehr gehen.»

Zum Vergleich: Näfels, die aktuelle Nummer zwei, versucht wie Luzern vor zwei Jahren, den Ausstieg des Namenssponsors zu kompensieren. Im Glarnerland befürchten sie sogar das Ende des NLA-Volleyballs, wie Präsident Martin Landolt in den «Glarner Nachrichten» mitteilt. Er nennt das Budget (rund 600 000 Franken), den erwarteten Verlust (60 000) und das bescheidene Vermögen (25 000). «Das ist normal im Schweizer Volleyball, kein Team hat eine halbe Million auf der Seite, keiner hat eine Saison schon auf sicher finanziert», erklärt Gautschi.

Sportchef öffnet eigenes Portemonnaie

Die Luzerner werden voraussichtlich mit einer Null abschliessen, Vermögen hat die NLA-Abteilung keines. Neue Sponsoren gibt es (noch) nicht, Stadt, Kanton und die neue Donatorenvereinigung «Friends Volley Luzern» mit immerhin 18 Mitgliedern à 1000 Franken sorgten aber für wichtige Zustüpfe. Um zu sparen, berappte Sportchef Gautschi einen Teil der Ausgaben für die Vorbereitung aus dem eigenen Portemonnaie. Oder man fuhr nicht mit dem Car, sondern privat an die Auswärtsspiele.

Unter diesen Umständen ist das sportliche Abschneiden bemerkenswert. «Wir haben vier Nationalspieler, die unter Marktwert bei uns spielen», sagt Gautschi mit Bezug auf Harksen, Müller, Lengweiler und Jukic. «Wir bieten Schweizern mit Einsatzzeiten dafür die Chance, Luzern als Sprungbrett zu nutzen, und unterstützen sie beim Studium mit flexibler Trainingsgestaltung.» Maximal ein Ausländer (Diagonalangriff) wird noch verpflichtet, das Kader bleibt weitgehend zusammen, auch Trainer Ignacio Verdi verlängert, «Mit südländischer Begeisterung kann er unsere Leute gut packen», sagt Gehrlach. So wird Luzern auch nächste Saison die Playoffs anvisieren.