Der HC Malters ist auf Kurs im Aufstiegssrennen

Handball Zwei Schwestern hegen Aufstiegsambitionen mit dem HC Malters Die Handballerinnen aus Malters wollen zurück in die SPL2. Zu den wichtigsten Trümpfen zählen die La-Scalea-Schwestern. Stephan Santschi 14.11.2022, 16.13 Uhr

Laura La Scalea (links) ist die Torschützin vom Dienst, ihre ältere Schwester Larissa die Spielmacherin und der Kopf des Teams. Bild: Roger Grütter (Malters, 9. November 2022)

Reibungslos verläuft sie bisher nicht, die Saison der 1.-Liga-Frauen aus Malters. Dafür sind die Personalsorgen zu gross und die Auftritte zu wenig konstant. Auf Kurs sind sie trotzdem: Aktuell stehen die Luzernerinnen auf Platz zwei, und wenn sie diese Klassierung bis Dezember und zum Schluss der Qualifikation halten können, haben sie ihr erstes Ziel, die Finalrunde, erreicht. «Sollten wir das schaffen, werden wir keinen Stern setzen, dann schauen wir, was drin liegt», sagt Trainer Daniel Lütolf. Heisst: Malters wäre dem SPL-2-Aufstieg nicht abgeneigt.

Dass sich das Team neun Jahre nach dem Abstieg in die 1. Liga wieder für höhere Aufgaben bereit fühlt, liegt an einem Kader, der zwar relativ klein, jedoch sehr ausgewogen ist. Eine wichtige Rolle nehmen Larissa und Laura La Scalea ein, zwei Einheimische mit Wurzeln in Süditalien. «Larissa ist unsere Spielmacherin, der Kopf des Teams – und das nicht nur spielerisch. Auch neben dem Platz fällt sie mit ihrer hohen Sozialkompetenz auf, kümmert sich um die Neuen und Jungen», sagt Lütolf. Und zu Laura hält er fest: «Sie ist im rechten Rückraum unsere Torschützin vom Dienst.»

Larissa und Laura La Scalea, das Geschwisterpaar mit dem klangvollen Namen, sorgt also auch sportlich für die Musik. Larissa, mit 26 Jahren die ältere der beiden, ist erst seit kurzem wieder im Aufgebot. Mit Teamkollegin und Goalie Sarina Zihlmann erkundete sie sechs Wochen den Westen der USA. «Nationalparks in Kalifornien, Las Vegas, der Highway Nr. 1, die Küstenstädte am Pazifik, Los Angeles und später noch Hawaii», Larissa La Scalea gerät beim Rückblick ins Schwärmen. Nun richtet die Sozialarbeiterin ihren Fokus wieder auf ihr grosses Hobby, den Handball. Am kommenden Samstag empfängt Malters zu Hause den HC Kriens zu einem Schlüsselspiel im Kampf um Platz zwei. «Gerne würde ich nochmals in der SPL2 spielen», sagt Larissa La Scalea, die vor zehn Jahren, als sie im Fanionteam des HC Malters débutierte, erste Erfahrungen in der zweithöchsten Liga des Landes gesammelt hatte. Während ihrer Nachwuchszeit spielte sie für ein paar Monate bei den U19-Elite-Juniorinnen des LK Zug, im Leistungssport sah sie für sich aber keine Perspektive.

Etwas anders tickt in dieser Hinsicht die 23-jährige Laura. Mit ihren Qualitäten als Linkshänderin – der Schnelligkeit, starken 1:1-Situationen und einem guten Wurf – taucht ihr Name in den Notizbüchern der SPL1 auf. Die frühere Nachwuchsinternationale war Juniorin in Zug und Nottwil, hätte bei den Spono Eagles mit der ersten Auswahl trainieren können. «Wegen der Ausbildung hat es nicht gepasst», erklärt die gelernte Malerin, die nun in der Immobilienbewirtschaftung tätig ist. Nun hat der LK Zug Interesse signalisiert, den Zeitpunkt eines allfälligen Wechsels lässt sie aber offen.

So gute Trefferquoten wie noch nie

Vorderhand laufen sie also weiterhin gemeinsam für ihren Stammklub auf. Larissa hat ihren Jetlag längst überwunden, leitet wieder die Angriffe, setzt ihre Teamkolleginnen in Szene und gefällt auch mit einem harten Wurf. Rechts von ihr sorgt Laura mit ihrer Explosivität für viel Betrieb, beide präsentieren aktuell so gute Trefferquoten wie noch nie in ihrer 1.-Liga-Karriere. Die Ausgangslage jedenfalls ist vielversprechend, dass «le scale» – die Treppe – mit Hilfe der La-Scalea-Schwestern nach einem Jahrzehnt in Malters wieder nach oben führt.