Handball «Manchmal muss ich ein Auge zudrücken»: HCKL-Captain Ramon Schlumpf über das Amt als Bussenchef Die Kriens-Luzern-Handballer gastieren am Samstag bei Suhr Aarau (18 Uhr). Captain Ramon Schlumpf (23) erzählt im Interview über den Saisonauftakt, den Bussenkatalog und die Gewinnchancen im Aargau. Interview: Stephan Santschi 17.09.2022, 05.00 Uhr

Vier Spiele, sieben Punkte – wie beurteilen Sie den Krienser Saisonauftakt?

Ramon Schlumpf: Unser Start war positiv, auch wenn wir bei weitem noch nicht auf dem Niveau sind, das wir erreichen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen neuen Trainer haben, der neue Dinge fordert, und dass wir erst seit zwei Monaten in dieser Konstellation zusammenspielen. Unsere Leistungen sind okay, auch in der Abwehr, obwohl behauptet wird, dort seien wir noch nicht so gut.

Topscorer Ramon Schlumpf gegen den Torhüter von Winterthur. Martin Meienberger/ freshfocus (Kriens, 01.09.2022)

Neu ist die 5:1-Defensive, in der Sie als vorgestellter Akteur agieren. Wie sieht Ihre Aufgabe aus?

Es geht darum, die richtige Abstimmung zu finden, die Leute hinter mir müssen wissen, was ich vorne tue. Mein Job ist es, das gegnerische Spiel zu lesen und zu erkennen, wann der Angreifer direkt aufs Tor zieht und wann er nur das Spiel seitwärts verlagern will. Ich muss den Rhythmus brechen, Pässe abfangen, es gibt viel zu lernen, doch ich mache es sehr gerne.

In der Startphase der Saison gibt es viele Tore. Liegt dies mitunter an der neuen Anspielregelung?

Die schnelle Mitte hat sicher einen Einfluss, der gegnerische Kreisläufer kann jetzt einfach durchlaufen, womit der Abwehr eine halbe oder eine Sekunde weniger Zeit bleibt um zurückzurennen. Doch diese «Schweinearbeit» müssen wir auf uns nehmen. Zuletzt in Schaffhausen funktionierte unser Rückzug recht gut.

Trainer Peter Kukucka benannte Sie zum neuen Captain. Was bedeutet dies für Sie?

Es freut mich, ehrt mich. Ich bin deshalb kein anderer Typ, das würde ich von den Teamkollegen schon zu hören bekommen. Doch es entspricht meinem Naturell, mit den Leuten zu reden, für sie da zu sein. Und wenn einer Mist baut, kann ich auch laut werden. Ich bin das Sprachrohr der Mannschaft, selbstverständlich führe ich sie aber nicht alleine. Ein Andy Schmid oder Fabian Böhm wissen in- und auswendig, wie es läuft.

Wer führt den Bussenkatalog?

(lacht)

Immer noch ich. Ich verteile jeweils die Ämter, ich war schon in der Vergangenheit für das Administrative im Team mitverantwortlich, und das Amt des Bussenchefs ist wieder an mir hängen geblieben.

Welche Busse läuft am besten?

Ein Foto in der Zeitung. Wer im Vordergrund abgebildet wird, bezahlt zehn Franken, im Hintergrund fünf. Bei der momentanen medialen Aufmerksamkeit muss ich manchmal ein Auge zudrücken, zum Saisonstart waren wir fast jeden zweiten Tag irgendwo abgebildet.

Heute fährt Kriens-Luzern zu Suhr Aarau, gegen das ihr sechsmal in Serie nicht gesiegt habt.

So lange schon? Suhr Aarau hat trotz der Abgänge eine gute Mannschaft, in der Halle werden über tausend Zuschauer gegen uns sein. Wir müssen demütig an diese Aufgabe herangehen, wir dürfen nicht abheben, weil wir in Schaffhausen gewannen und einigermassen gut in die Saison gestartet sind. Wenn uns das gelingt, können wir alle schlagen.