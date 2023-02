Emmenbrücke glückt später Ausgleich gegen Rotkreuz

Fussball Dieses Zentralschweizer 1.-Liga-Derby ist zirkusreif Spektakel zum Rückrunden-Auftakt der 1. Liga: Emmenbrücke und Rotkreuz trennen sich im Derby mit 3:3. Stephan Santschi 26.02.2023, 16.23 Uhr

Emmenbrücke (Vladimir Orsolic, rechts) und Rotkreuz (Nahuel Allou) zeigen Kampfgeist. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 25. Februar 2023)

Wo anfangen, wo aufhören? Am Samstag ereignete sich im Gersag derart viel, dass es schwerfällt, alle Highlights zu erfassen, also fangen wir hinten an, ganz am Ende des Spiels. Die Nachspielzeit war bereits weit fortgeschritten, Gastgeber Emmenbrücke lag mit 2:3 zurück, kombinierte sich ein letztes Mal durch den Rotkreuzer Strafraum. Haxhi Neziraj kam an den Ball, die Position war günstig – und prompt versenkte der ehemalige Profi des FC Luzern das Spielobjekt mit einem Flachschuss ins lange Eck. Grosser Jubel auf der einen, Tristesse auf der anderen Seite. Kurz darauf erfolgte der Abpfiff, das 3:3-Remis im Zentralschweizer 1.-Liga-Derby war amtlich.

Ausgerechnet Neziraj sorgte also für das finale Bouquet, womit er im letzten Moment das Gewand des tragischen Helden mit jenem des glücklichen tauschte. Der 29-jährige Stürmer hatte bereits in der 88. Minute die Chance zum Ausgleich, als er den umstrittenen Penalty, den er selbst herausholte, ans Bein des Rotkreuzer Goalies Joao Ngongo schoss. «Es tat mir leid für die Mannschaft. Ein, zwei Minuten habe ich gehadert, dann war ich wieder positiv. Ich sagte mir: Sollte ich noch einen Ball bekommen, haue ich ihn rein», berichtete Neziraj.

Wenn Rotkreuz kontert, geht es rassig

Und damit zurück an den Anfang dieses Spektakels, dieser stupenden Aufführung im Zirkus Gersag. Keines der zwei Teams liess sich von der schlechten Unterlage die Freude am Fussball nehmen. Klar, Kampf war Trumpf, aber das künstlerische Element kam nicht zu kurz. Emmenbrücke übte sich im Klein-Klein, Rotkreuz wartete auf den schnellen Umschaltmoment. Das erste Highlight brachte die 11. Minute, als Joel Stephan mit einem Freistoss aus 17 Metern an der ungünstig postierten Mauer vorbei zum 1:0 für Emmenbrücke traf. Rotkreuz liess mit der Antwort nicht lange auf sich warten, in der 18. Minute hatte Genc Krasniqi per Foulpenalty das Skore egalisiert. Vorausgegangen war ein blitzsauberer Konter, wie am Schnürchen gezogen passte Wellington zu Nahuel Allou, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. An der Physiognomie des Spiels änderte dies nichts, Emmenbrücke hatte oft den Ball, suchte die Lücke, fand sie selten und musste vor den Gegenstossattacken der Gäste auf der Hut sein. Prompt schlug es vor der Pause wieder ein, Wellington entwischte und brachte die Zuger mit 2:1 in Führung.

Der VAR hätte viel zu tun gehabt

In Halbzeit zwei häuften sich die strittigen Aktionen, der VAR hätte mehrmals geprüft, wenn es ihn in der 1.Liga gäbe. In der 60. Minute suchte Rotkreuz wieder den direkten Weg nach vorne, doch stand Balu Ndoy nicht im Abseits? Egal, die Flanke fand Allou und der traf mittels Volley zum 3:1. Fortan aber spürte Rotkreuz, das in der Rangliste sechs Plätze vor Emmenbrücke lag, dass es viele Absenzen zu beklagen hat. «Uns fehlten im Angriff die Alternativen, um das Niveau hoch zu halten und für Entlastung zu sorgen», befand Trainer René Erlachner.

Emmenbrücke erhöhte seinen ohnehin beträchtlichen Anteil am Ballbesitz, verkürzte durch Neziraj per Penalty zum 2:3 (68.), drückte weiter, entlud die Emotionen in einer Rudelbildung, als Shan Meyer rüde von den Beinen geholt wurde (war das nicht rot?), und ergatterte noch einen Punkt. Immerhin zwar, «aber mit Blick auf unseren Aufwand trotzdem zu wenig», wie Emmenbrücke-Trainer Meris Kazic sagte. Sein Team bleibt in der Abstiegszone kleben, derweil sich Rotkreuz auf den Cup-Viertelfinal vom Donnerstag gegen Servette freut.