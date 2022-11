Karate Eine Medaille an WM und EM ist für Fabienne Kaufmann «nur eine Frage der Zeit» Grossartiger Heimauftritt für Fabienne Kaufmann: Die Luzernerin wird in Sursee Schweizer Meisterin im Karate. Stephan Santschi 28.11.2022, 16.02 Uhr

Die 25-jährige Fabienne Kaufmann und ihr Trainer Stefan Carneiro posieren stolz mit dem Pokal. Bild: PD (Sursee, 27. November 2022)

Der Druck ist weg, die Freude gross. Acht Wochen lang hat sich Fabienne Kaufmann akribisch auf das Finalturnier der Swiss Karate League vorbereitet, am Wochenende in Sursee lief alles nach Plan: In der Kategorie Kumite +68 kg gewann die 25-jährige Luzernerin ihren zweiten Schweizer-Meister-Titel bei der Elite. Im Final bezwang sie ihre härteste Konkurrentin Mia Kadoic souverän mit 3:0 und liess sich anschliessend von ihrem Anhang in der Stadthalle feiern. «Diese Stärkung von aussen war megaschön», schwärmt Kaufmann, die sonst mehrheitlich im Ausland auf der Wettkampfmatte steht.

Für Fabienne Kaufmann geht damit eine Saison zu Ende, die ihr Trainer Stefan Carneiro als die beste ihrer bisherigen Karriere bezeichnet. «Anfang Jahr hat sie für die Karateschule Sursee Geschichte geschrieben, als sie erstmals bei einem K1-Turnier auf dem Podest stand. Das hat bei uns noch keiner geschafft», sagt er mit Bezug auf den zweiten Platz im spanischen Pamplona.

Grosser Dank an den Trainer

Mit dem Sieg am Lion Cup in Luxemburg von Ende September und dem jetzigen Triumph auf nationalem Parkett hat Kaufmann weitere Akzente setzen können. «Ich hätte gerne mehr Wettkämpfe bestritten, noch finden nicht sehr viele statt. Resultatmässig war dies aber mein erfolgreichstes Jahr», sagt sie. An ihren Trainer Stefan Carneiro richtet sich dabei ein spezielles Dankeschön:

«Er arbeitet nun seit acht Jahren mit mir, er führte mich auf das Niveau, auf dem ich jetzt bin.»

Die netten Worte schickt der Gelobte an die Wettkämpferin zurück, wenn er sagt: «Ich bin stolz auf Fabienne, sie opfert viel für ihren Traum.» Im mentalen Bereich und auch in Sachen Athletik habe sie nochmals Fortschritte erzielen können. «Sie weiss jetzt, was sie kann und wann sie es einsetzen muss. Dieses letzte Turnier gibt ihr ein gutes Gefühl.»

Hartes Training über die Festtage

Fabienne Kaufmann, die zu 60 Prozent bei einer Versicherungsberatung angestellt ist, macht nun zehn Tage Pause, erholt sich von den Strapazen der Saison. Etwas Spezielles geplant hat sie nicht, «ich werde arbeiten gehen, auf dem Velo meinen Kopf lüften und einfach mal die freien Abende geniessen», erzählt sie. Danach schaltet sie wieder in den Trainingsmodus, auch über die Festtage wird sie hart an sich arbeiten, denn die ersten Herausforderungen der kommenden Saison stehen schon bald auf dem Programm. Im Januar wird Kaufmann in Paris und Kairo (K1) antreten. Die Highlights im Jahr 2023 sind allerdings die Europameisterschaften im März in Spanien und die Weltmeisterschaften im Oktober in Ungarn. Ist nach dem ersten Podestplatz in der Turnierklasse K1 auch eine Medaille an EM oder WM realistisch? «Das ist nur eine Frage der Zeit, Fabienne ist sehr hartnäckig», sagt Stefan Carneiro. Und die in Nottwil wohnhafte Karateka selbst hält fest: «Ich bin zuversichtlich und traue es mir zu.»

Karate

Swiss Karate League in Sursee. Resultate der Zentralschweizer Teilnehmenden. Mädchen. U12 Kata: 2. Leana Qorraj (Karateschule Schötz/Wauwil). – Kumite –39 kg: 3. Leana Qorraj.– Mädchen. U14. Kumite –41 kg: 2. Yara Gerber (Karateschule Sursee). – Frauen. Jugend. U16. Kumite +54 kg: 1. Nia Staub (Sursee). – Juniorinnen. U18. Team Kata: 1. Karateschule Schötz/Wauwil. – Elite 18+. Kumite +68 kg: 1. Fabienne Kaufmann (Sursee).



Knaben. U12. Kata: 3. Marvin Ottiger (Schötz/Wauwil). – U14. Kumite –44 kg: 3. Seya Hodel (Schötz/Wauwil). – Männer. Jugend. U16. Kumite –70 kg: 3. Lamas Docampo Sorin (Karate Taisho). – Junioren. U21. Kumite –84 kg: 3. Elio Romano (Taisho). – Elite 18+. Kumite +84 kg: 1. Florian Weber (Sursee).