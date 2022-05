Fussball Der FC Meggen hofft wieder nach einer Siegesserie und der FC Knutwil auf mehrere Wunder In der 3. Liga Gruppe 1 herrscht weiter grosse Spannung an der Tabellenspitze und im Abstiegskampf. Michael Wyss 16.05.2022, 16.56 Uhr

Remo Schürmann, Sportchef FC Meggen. Bild: Michael Wyss

«Abgerechnet wird am Schluss. Wir haben 22 Spieltage Zeit, dem drohenden Abstieg zu entkommen. Wir kämpfen bis zur letzten Runde», zeigte sich Meggens Sportchef Remo Schürmann kampfbetont. Und siehe da, Meggen hat zwei Runden vor Qualifikationsschluss wieder Sichtkontakt zur Konkurrenz. Mit 19 Punkten liegt man beispielsweise nur noch drei Zähler hinter dem neuntplatzierten Hünenberg. Zuletzt feierte Meggen einen eminent wichtigen 2:0-Sieg beim direkten Mitstreiter Schwyz, zuvor wurde bereits Steinhausen, das notabene um die Aufstiegsspiele mitspielt, überraschend 2:1 gebodigt und mit dem gleichen Resultat Hünenberg besiegt.

Zum Abschluss warten mit Küssnacht und Baar keine leichten Hürden. Schürmann betont:

«Dass wir zwei Spieltage vor Saisonende wieder im Geschäft sind, macht mich sehr stolz. Wir haben uns diese Finalissima verdient. Die jüngsten Siege werden uns für den Endspurt beflügeln.»

Selbst Schlusslicht Ibach II (17) kann sich noch retten. An der Tabellenspitze wird sich Erstfeld (45) behaupten können und in die Aufstiegsrunde einziehen, dahinter kämpfen Baar (41), Steinhausen (39) und Zug 94 (36) um den zweiten Rang. In der Gruppe 2 stehen erwartungsgemäss die beiden Dominatoren Horw (43) und Gunzwil (42) definitiv in der Aufstiegsrunde nach ihren Siegen und der gleichzeitigen 1:2-Niederlage vom einzig verbliebenen Mitstreiter Kriens II bei Adligenswil.

Knutwiler brauchen «mehrere Wunder»

Kaum dem Abstieg entrinnen kann Hergiswil II, das mit elf Punkten auf dem vorletzten Rang steht und praktisch den zweiten Absteiger nach Olympique Lucerne (Rückzug) stellt. Buochs II (16) und Kickers Luzern II (17) müssen auch noch aufpassen, falls es einen siebten Absteiger gibt (bei drei Zentralschweizer Absteiger aus der 2. Liga inter), Neunter zu werden. Da es den schlechtesten Drittletzten mit den wenigsten Punkten trifft, ist die Gruppe 2 am stärksten gefährdet.

Servan Dominguez, Trainer FC Knutwil. Bild: Michael Wyss

Sämtliche Entscheidungen sind in der Gruppe 3 praktisch gefallen. Ruswil (49) und Entlebuch (47) bestreiten die Aufstiegsrunde, Sempach II (6) steht als Absteiger fest. Mit Knutwil ist das zweite Team, das in den sauren Apfel beissen muss, quasi fix. Mit den beiden jüngst eingehandelten Niederlagen gegen Escholzmatt-Marbach (0:1) und Grosswangen-Ettiswil (0:1) und einer Hypothek von sechs Zählern ist der Abstieg sozusagen besiegelt. Knutwils Trainer Servan Dominguez sagte vor dem Keller-Duell bei Escholzmatt-Marbach:

«Wenn wir dieses Spiel verlieren, werden wir den Abstieg kaum mehr verhindern können. Das wird unsere letzte Chance sein, im Kampf um den Klassenerhalt.»

Zum Abschluss warten mit Ruswil (h) und Nottwil (a) zwei spielstarke Gegner. Dominguez: «Ich habe ein richtiges Lazarett mit 13 verletzten Spielern. Unsere Situation ist wirklich hoffnungslos und wird von Spieltag zu Spieltag schlimmer. Wir brauchen mehrere Wunder.»