Tennis Es gibt nur noch minime Hoffnungen: Der Tennisclub Meggen steht vor dem Abstieg NLB-Interclub, 4. Runde: Aufsteiger Meggen muss auf ein Tenniswunder hoffen, um den Ligaerhalt noch zu schaffen. Albert Krütli 30.05.2022, 17.12 Uhr

Der TC Meggen mit Jasin Jakupi verliert das Abstiegsduell gegen Teufenthal deutlich. Bild: Patrick Hürlimann (Meggen, 28. Mai 2022)

Jetzt wird es für den TC Meggen, den NLB-Aufsteiger, ganz eng. In der 4. und damit vorletzten Interclub-Runde der Gruppe 2 verloren die Luzerner das Abstiegsduell gegen Teufenthal klar mit 2:7 und liegen damit sieben Punkte hinter dem Tabellenvorletzten aus dem Aargau. Am Samstag, 11. Juni, trifft Meggen auswärts auf das Drittplatzierte Seeblick ZH, Teufenthal empfängt Belvoir ZH, den Vierten. Die Ausgangslage ist klar: Meggen müsste 8:1 oder 9:0 gewinnen. Wenn Teufenthal allerdings einen oder zwei Punkte holt, dann nützt auch das nichts, denn bei Punktgleichheit zählt die direkte Begegnung. Die Mannschaft von Christian Dillschneider muss also auf eines der wenigen Wunder im Tennissport hoffen.

«Wir haben uns einiges erhofft, aber es lief leider nicht wie geplant», musste Andrin Casanova, der beste Nachwuchsspieler der Zentralschweiz, ernüchtert feststellen. Die Aargauer, die sich mit dem 24-jährigen Deutschen Tim Rühl (N2.26) auf der ersten Position verstärkten, waren durchs Band besser klassiert. Trotzdem schaffte es ausgerechnet Yanis Moundir (N3.44), diese Partie für sich zu entscheiden. Den zweiten Punkt spielte Casanova mit Tim Srkala im Doppel ein. Alle übrigen Begegnungen gingen ohne Satzgewinn verloren.

Horw verschafft sich Luft nach hinten

Um einiges erfreulicher präsentiert sich die Situation in der Gruppe 1 für den TC Horw, den zweiten Aufsteiger aus der Zentralschweiz. In Rapperswil feierten die Luzerner als Letzter gegen den Vorletzten einen 9:0-Sieg und liegen jetzt vor dem entscheidenden Durchgang drei Punkte vor dem Tennisclub Thun und satte sieben Zähler vor den St. Gallern. Horw empfängt in knapp zwei Wochen Thun und kann selber alles klarmachen und den Ligaerhalt sicherstellen – oder im schlimmsten Fall auf die Nachbarhilfe von Allmend Luzern im Heimspiel gegen Rapperswil hoffen. Horw-Coach Andy Schläpfer präsentierte sich nach der Vorentscheidung natürlich in aufgeräumter Stimmung:

«Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Ligaerhalt unbedingt aus eigener Kraft zu schaffen. Dazu musste gegen Rapperswil ein klarer Sieg her – und den haben wir auch dank des notwendigen Wettkampfglücks geschafft. Der Ligaerhalt ist jetzt zum Greifen nah.»

Vor diesem Duell verstärkten sich die Horwer mit Nikolaj Talimaa (N3.57), was sich schliesslich auszahlte. Der 22-Jährige vom TC Kleinbasel gewann sein Einzel souverän und holte im Doppel mit Martin Vacek auch den zweiten Punkt. Am meisten hatte der Deutsche Florian Mayer (N3.32) zu kämpfen, bis auch er seine beiden Zähler im Trockenen hatte. Nach einem über dreistündigen, nervenaufreibenden Kampf entschied er das Duell der beiden Nummern 1 gegen seinen Landsmann Thorsten Bertsch nach verlorenem Startsatz doch noch für sich. Und auch im Doppel musste Meyer zusammen mit Ilias Zimmermann über drei Sätze gehen.

Noah López überzeugt bei seinem Allmend-Einstand

Allmend Luzern war beim LTC Winterthur chancenlos und verlor 2:7, knüpfte dem Leader aber die ersten beiden Punkte ab und bestätigte sich als Top-3-Team der Gruppe 1. Die Winterthurer, die wohl am 18. Juni gegen Genève E.V., den bereits feststehenden Sieger der Gruppe 2, um den NLA-Aufstieg kämpfen werden, konnten sich sogar den Luxus leisten, im Einzel auf Sandro Ehrat (N1.8) zu verzichten. «Am Erfolg der Winterthurer gibt es überhaupt nichts auszusetzen, sie waren uns ganz einfach überlegen», bilanzierte Allmend-Coach Philipp Dillschneider, der sich aber trotzdem über den Einzelsieg von Noah López (N2.26) gegen Gian-Luca Tanner (N2.25) freuen durfte. Der 20-jährige Ballwiler Jungprofi, der Adam Moundir als Nummer 2 ersetzte, gab erst in der 4. Runde seinen Saisoneinstand. Zuvor überstand López (ATP 1241) bei zwei Futures-Turnieren der 25 000-Dollar-Kategorie in Spanien erstmals die Qualifikationen, scheiterte danach aber in den Startrunden.

Raphael Lustenberger trat nicht ganz fit an und musste sich Facundo Yunis, der ganz stark spielte, geschlagen geben. Zusammen mit Lars Aregger sorgte der Routinier im Doppel dann aber doch noch für den zweiten Punktgewinn. Die sichere Tabellenlage gab Dillschneider die Möglichkeit, den erst 13-jährigen Krienser Brian Kriesi einzusetzen und ihn so Schritt für Schritt an die NLB heranzuführen.

Zugerinnen unter ihrem Wert geschlagen

Bei den Frauen steht Froburg Trimbach als Aufsteiger fest. Die Solothurnerinnen schafften damit den direkten Durchmarsch von der NLC in die NLA. Der TC Zug, der erneut ohne Martina Hingis antrat, verpasste es bei der 1:5-Heimniederlage gegen Lancy-Fraisiers, den vorzeitigen Klassenerhalt sicherzustellen. Entsprechend unzufrieden war Coach Nadine Kenzelmann:

«Ich hatte mindestens noch je einen Sieg im Einzel und Doppel erwartet. Aber das Glück stand nicht auf unserer Seite.»

Für das Highlight war einmal mehr die 14-jährige Deutsche Julia Stusek (N3.41) besorgt, die das Spitzenduell gegen Naïma Karamoko (N2.26) für sich entschied. Das Nachwuchstalent hat nun alle vier Einzelpartien gegen durchwegs besser klassierte Spielerinnen gewonnen. Zum Abschluss werden die Zugerinnen am 11. Juni Wohlensee empfangen, sie steigen mit einem Vorsprung von fünf Punkten in diese Begegnung. Luzern Lido feierte gegen Wohlensee einen makellosen 6:0-Sieg.

Tennis

Interclub. NLB. Männer. Gruppe 1. 4. Runde: Rapperswil – Horw 0:9. LTC Winterthur – Allmend Luzern 7:2. Lugano 1903 – Tennisclub Thun 8:1. – Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Winterthur 34. 2. Lugano 1903 29. 3. Allmend Luzern 19. 4. Horw 12. 5. Tennisclub Thun 9. 6. Rapperswil 5. – 5. und letzte Runde. Samstag, 11. Juni, 12.00: Allmend Luzern – Rapperswil. Horw – Tennisclub Thun. LTC Winterthur – Lugano 1903. – Modus: Die beiden Gruppensieger bestreiten am 18. Juni den Final um den NLA-Aufstieg, die beiden Gruppenletzten steigen in die NLC ab.

Rapperswil – Horw 0:9

Thorsten Bertsch (N3.35) v. Florian Mayer (N3.32) 6:4, 1:6, 5:7. Leandro Romeo Zgraggen (N4.108) v. Ilias Zimmermann (N3.37) 2:6, 5:7. Jonas Imhof (N4.150) v. Nikolaj Talimaa (N3.57) 2:6, 0:6. Massimo Lüscher (R1) v. Nico Bärlocher (N3.61) 1:6, 3:6. Julius Kaufmann (R2) v. Igor Martic (N3.70) 5:7, 2:6. Yves Boppart (R3) v. Martin Vacek (N4.140) 3:6, 2:6. Bertsch/Imhof v. Mayer/Zimmermann 6:2, 6:7, 5:10. Zgraggen/Kaufmann v. Talimaa/Vacek 6:7, 2:6. Lüscher/Tizian Bucher (R2) v. Bärlocher/Martic 5:7, 6:7.

LTC Winterthur – Allmend Luzern 7:2

Lukas Rosol (N1.6) s. Jonas Schär (N2.16) 6:3, 6:0. Gian-Luca Tanner (N2.25) v. Noah López (N2.26) 6:4, 4:6, 1:6. Facundo Yunis (N3.32) s. Raphael Lustenberger (N3.64) 7:6, 6:3. Adrian Sikora (N3.36) s. Lars Aregger (N4.95) 6:2, 6:2. Patrick Schön (N3.67) s. Brian Kriesi (R1) 6:2, 6:2. Gregory Grünig (N4.146) s. Laurent Wickli (R1) 7:6, 6:4. Sikora/Yunis s. López/Kriesi 6:4, 6:3. Rosol/Sandro Ehrat (N1.8) s. Schär/Wickli 7:5, 6:2. Grünig/Schön v. Lustenberger/Aregger 3:6, 1:6.

Gruppe 2. 4. Runde: Meggen – Teufenthal 2:7. Genève E.V. – Belvoir ZH 9:0. Büsingen – Seeblick ZH 4:5. – Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Genève E.V. 34 (Finalist). 2. Büsingen 22. 3. Seeblick 19. 4. Belvoir 16. 5. Teufenthal 12. 6. Meggen 5. – Letzte Runde. Samstag, 11. Juni, 12.00: Seeblick ZH – Meggen, Büsingen – Genève E.V., Teufenthal – Belvoir ZH.

Meggen – Teufenthal 2:7

Yanis Moundir (N3.44) s. Tim Rühl (N2.26) 6:4, 6:4. Andrin Casanova (N3.49) v. Jacob Kahoun (N2.29) 4:6, 3:6. Jasin Jakupi (N4.73) v. Luca Keist (N3.50) 4:6, 3:6. Manuel Bernhard (R1) v. Patrik Hartmeier (N3.59) 1:6, 1:6. Mischa Fässler (R1) v. Dario Huber (N3.65) 3:6, 3:6. Tim Srkala (R1) v. Yanik Kälin (N4.96) 5:7, 3:6. Casanova/Srkala s. Rühl/Kälin 3:6, 6:1, 12:10. Moundir/Christian Dillschneider (R2) v. Kahoun/Huber 1:6, 0:3 w.o. Jakupi/Moritz Bernhoerster (R1) v. Hartmeier/Keist 0:6, 1:6.

NLB. Frauen. Gruppe 1. 4. Runde: Zug – Lancy-Fraisiers 1:5. Wohlensee – Luzern Lido 0:6. Froburg Trimbach – Girls RV Zürich Tennis 6:0. – Rangliste (alle 4 Spiele): 1. Froburg Trimbach 22 (Aufsteiger). 2. Luzern Lido 15. 3. Lancy-Fraisiers 15. 4. Zug 10. 5. Wohlensee 5. 6. Girls RV Zürich Tennis 5. – Letzte Runde, Samstag, 11. Juni, 12.00: Zug – Wohlensee, Girls RV Zürich Tennis – Luzern Lido, Lancy-Fraisiers – Froburg Trimbach. – Modus: Gruppensieger steigt in die NLA auf, Gruppenletzter steigt in die NLC ab.

Zug – Lancy-Fraisiers 1:5

Julia Stusek (N3.41) s. Naïma Karamoko (N3.26) 6:2, 7:6. Stefaniya Pushkar (N4.53) v. Kamila Kashaeva (N3.44) 2:6, 7:5, 4:6. Sarina Schnyder (N4.73) v. Laura Bao (N4.74) 5:7, 4:6. Anja Casari (R1) v. Mélina Gonzalez (R1) 1:6, 2:6. Pushkar/Schnyder v. Karamoko/Kashaeva 3:6, 5:7. Stusek/Casari v. Gonzalez/Fiona Curty (R2) 2:6, 6:0, 6:10.

Wohlensee – Luzern Lido 0:6

Jade Haller (N4.55) v. Jenny Dürst (N2.15) 2:6, 2:6. Vera Brusa (R1) v. Sandy Marti (N2.19) 1:6, 2:6. Ghada Dirninger (R2) v. Jessica Crivelletto (R1) 0:6, 3:6. Michelle Fux (R2) v. Chiara Volejnicek (R1) 3:6, 7:6, 6:7. Haller/Dirninger v. Marti/Crivelletto 3:6, 1:6. Brusa/Fux v. Dürst/Volejnicek 5:7, 1:6.