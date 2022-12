Ringen Der 17. Meistertitel ist für die Willisau Lions fast nur noch Formsache Im Finalhinkampf der Ringermeisterschaft wurde eine ausgeglichene Begegnung erwartet. Es kam ganz anders. Simon Gerber, Widnau Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kriesserns Ramon Betschart (oben) gegen den Willisauer Delian Alishahi. Bild: Beatrix Dietsche (Widnau, 3. Dezember 2022)

Die Uhr in der Sporthalle Aegeten in Widnau zeigt 21.30 Uhr: Soeben hat der Titelverteidiger Willisau Lions den ersten Finalkampf in der Schweizer Teammeisterschaft im Ringen gegen Kriessern, deutlicher als erwartet, mit 24:11 gewonnen. Die Ringer, Trainer, Funktionäre und die zahlreich mitgereisten Fans lagen sich in den Armen und konnten den verdienten Triumph in vollen Zügen geniessen. Mitten drin Philipp Rohrer.

«Es war eine solide Leistung. Wir überzeugten als Kollektiv. Die Athleten haben einen Gang höher geschaltet und konnten die erhoffte Leistung abrufen. Jetzt müssen wir die Spannung für das Duell am nächsten Samstag hochhalten»,

erklärte der Cheftrainer der Willisau Lions.

Wer in der Ostschweiz eine ausgeglichene Partie erwartet hatte, wurde auf dem falschen Fuss erwischt. Die favorisierten Willisau Lions liessen sich von der taktischen Mannschaftsumstellung Kriesserns nicht beeindrucken. Sie lagen mit drei von fünf möglichen Siegen nach fünf Kämpfen bereits mit 11:6 in Führung. Trotz der Gewichtsreduzierung setzte Timon Zeder dank seiner Routine gegen Sandro Hungerbühler zum Auftakt ein erstes Glanzlicht. Der Olympiateilnehmer Stefan Reichmuth beeindruckte mit seinem Doppelbeinangriff und Hochschwung gegen den passiv eingestellten Philipp Hutter und realisierte am Schluss das Punktemaximum. Den wohl packendsten Fight des Abends erlebten die 1200 Zuschauer in der schwersten Gewichtsklasse. Der zweifache Vizeweltmeister (U20 und U23) Ramon Betschart mit Muotathaler Wurzeln triumphierte nach einem taktischen Fehler seines 24 Kilogramm schwereren Kontrahenten Delian Alishahi überraschend mit 7:5 Punkten. Vor der Pause sorgte das 18-jährige Talent Florian Bissig mit dem überraschenden und viel umjubelten 10:0-Punktesieg gegen Dorien Hutter für ein grosses Ausrufezeichen. «Ich hatte vor meinem Gegner zwar Respekt, konnte dann aber die von meinem Trainer vorgelegte Taktik voll umsetzen», freute sich der mental starke KV-Lehrling.

Hoch gepokert – hoch verloren

Im zweiten Kampfabschnitt bauten die Gäste ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Einmal mehr präsentierte sich das überragende internationale Brüderduo Portmann in Siegerlaune. Michael imponierte gegen Fritz Reber mit seinen Aushebern. Eine extrem starke Leistung gelang Tobias während der sechs Minuten Kampfzeit mit dem 6:0-Punktesieg gegen den aufmüpfigen Dominik Laritz. Die definitive Entscheidung zu Gunsten der Luzerner Hinterländer fiel bereits im drittletzten Duell des Abends. Wie schon im Qualifikationskampf überzeugte der Filigrantechniker Mansur Mavlaev gegen den höher eingestuften Marc Dietsche erneut. Nach einer 3:0-Führung verletzte sich sein Gegner allerdings am rechten Ellbogen und musste den Kampf vorzeitig aufgeben. Trotz eines durch den Videobeweis aberkannten Schultersieges liess sich der Altmeister Jonas Bossert nicht irritieren. Mit dem 6:1-Punktesieg gegen David Loher gab es für den Routinier einen versöhnlichen Abschluss.

Die St.Galler Rheinthaler haben mit der Mannschaftsumstellung hoch gepokert.

«Wir mussten gegen den Favoriten etwas ausprobieren und sind das Risiko bewusst eingegangen. Statt dem von uns erwarteten Sieg setzte es eine hohe Niederlage ab. Willisau hat sehr verdient gewonnen»,

resümierte der Cheftrainer von Kriessern, Marco Hutter. Sollte ihr Teamleader Marc Dietsche am nächsten Samstag verletzt ausfallen, deutet vieles auf den 17. Titelgewinn und den vierten in Serie der Willisau Lions hin. Die Luzerner Hinterländer sind zum richtigen Zeitpunkt in Topform.

Kriessern – Willisau Lions 11:24

57 kg: Sandro Hungerbühler v. Timon Zeder 0:3. – 61 kg: Dimitar Sandov s. Mathias Martinetti 4:0. – 65 kg: Dorian Hutter v. Florian Bissig 0:3. – 70 kg: Fritz Reber v. Michael Portmann 1:3. – 75 kg: Dominik Laritz v. Tobias Portmann 0:3. David Loher v. Jonas Bossert 1:3. – 80 kg: Marc Dietsche v. Mansur Mavlaev 0:4. – 86 kg: Damian Dietsche s. Rasul Israpilov 3:0. – 97 kg: Philipp Hutter v. Stefan Reichmuth 0:4. – 130 kg: Ramon Betschart s. Delian Alishahi 2:1.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen