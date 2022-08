Mit dem jüngsten Pferd reitet Daniel Zurmühle zum Titel

Reiten Mit dem jüngsten Pferd reitet Daniel Zurmühle zum überraschenden Titel Der Michelsämter Reiter Daniel Zurmühle gewinnt die 47. Luzerner Kantonsmeisterschaft in Sursee. Michael Wyss 22.08.2022, 18.05 Uhr

Daniel Zurmühle. Bild: Michael Wyss

Daniel Zurmühle hatte allen Grund zu Freude. «Das ist ein schöner Erfolg», sagte er. «Ich wollte ins Stechen und um den Sieg mitreiten. Dass ich nun zuoberst stehe, ist eine positive Überraschung. Auch deshalb, weil die erst sechsjährige Stute Quintane das jüngste Pferd in dieser Prüfung war.» Der 46-Jährige, der in Beromünster lebt und Mitglied beim KRV Sempach und Umgebung ist, gewann die Prüfung Luzerner Kantonsmeisterschaft R/N125. Er hatte es an Kantonsmeisterschaften zwar schon mehrmals aufs Podest geschafft, aber noch nie bis ganz zuoberst.