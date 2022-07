Schwingen Mit «Kurzarbeit» zur Maximalnote: Pirmin Reichmuth ist in bestechender Form Der Topfavorit Pirmin Reichmuth drückte dem Zugerbergschwinget mit sechs einwandfreien Siegen den Stempel auf. Simon Gerber 24.07.2022, 18.38 Uhr

Pirmin Reichmuth doppelt nach dem Aargauischen nach. Archivbild

Pirmin Reichmuth überzeugte in seinen sechs Kämpfen mit enormem Drive und effizienter Arbeit. Der 26-Jährige schüttelte seine Konkurrenz, wie erwartet, schon früh ab und kam zu fünf schnellen Siegen gegen Andy Murer, Alex Schuler, Johann Scherrer, Fabian Durrer und David Wüest. Am längsten hielt sich der Physiotherapeut im Eidgenossen-Schlussgang gegen Marcel Bieri auf. Aber nach nur zwei Minuten fiel auch in diesem Duell die Entscheidung mit innerem Haken.