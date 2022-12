Alessandra Keller und Linda Indergand im Wheelpark Sarnen

Mountainbike Mit dem Velo in der Luft: Alessandra Keller und Linda Indergand trainieren im Bikepark in Sarnen Auch bei nasskaltem Wetter haben die Mountainbikerinnen des Nationalteams im Wheelpark in Sarnen ideale Trainingsmöglichkeiten. Mit der richtigen Technik wollen Alessandra Keller und Linda Indergand in der nächsten Weltcup-Saison noch schneller sein. Jule Seifert Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Im Sarner Wheelpark werden Sprünge absolviert, Steilwandkurven gefahren oder neue Tricks in den Airbag geprobt. Das alles auf rund 1900 Kubikmeter Dreck, etwas Holz und einigen Containern. Normalerweise ist die Bikehalle für alle Niveaus offen, am Dienstag und Mittwoch war sie jedoch für das Nationalteam der Mountainbikerinnen reserviert. Das Elite-, U23- und U21-Team hatten jeweils einen halben Tag, um an der Sprungtechnik zu feilen.

Der Sprung von Alessandra Keller wird vom Trainerteam analysiert. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022)

Nicht nur Alessandra Keller aus Nidwalden und Linda Indergand aus Uri hatten eine kurze Anreise. Für die medizinischen Leistungstests waren sämtliche Radfahrerinnen von Swiss Cycling im OYM in Cham. Deswegen lag es für Co-Trainerin Kathrin Stirnemann auf der Hand, die Infrastruktur in Sarnen zu nutzen. Die Halle ist seit Februar geöffnet, nun trainierten zum ersten Mal die Schweizer Profis dort. «Der Wheelpark ist genial für uns», schwärmt Stirnemann. «Vor allem, wenn es wie heute kalt und nass draussen ist. Hier drinnen können wir ein super Training machen.»

Trainerin und Athletinnen schätzen die Vorteile der Halle

Die Trainerin hätte ihre Athletinnen natürlich auch draussen auf den Sattel gesetzt, doch der Vorteil der Halle ist klar: «Im Regen hätten wir nur kurz trainiert. Und trotzdem besteht draussen die Gefahr, sich auszukühlen und zu erkälten.» In Sarnen dauert das Training länger, niemand friert und die Theorie kann besprochen werden. Auch Alessandra Keller ist der Meinung:

«Es gibt keine Entschuldigung, die Trails bei Regen nicht zu fahren. Aber angenehmer ist es drinnen natürlich schon.»

Besonders bietet es sich in der Halle an, Sprünge zu trainieren. Von kleinen bis grossen Table-Sprüngen, bei der eine waagerechte Fläche übersprungen wird, oder Drop-down-Sprüngen, bei denen die Landung tiefer liegt, die Möglichkeiten in Sarnen sind gross. Das Eliteteam trainiert seit sechs Jahren mit einem spanischen Techniktrainer. Die Fähigkeiten der Fahrerinnen sollen sich verbessern, damit sie die Elemente noch schneller fahren können. Bei den jüngeren Fahrerinnen werden die Bewegungsabläufe und Grundlagen geübt.

So funktioniert das Springen mit dem Velo

Vor der Zusammenarbeit mit dem Techniktrainer habe Linda Indergand nicht gewusst, wie sie den Sprung richtig auslöst. Die Klickpedale führen oft zu falschen Angewohnheiten. Sie verleiten dazu, beim Absprung die Füsse nach oben zu reissen. Dann geht die Balance schnell verloren und die Gefahr besteht, über den Lenker zu fliegen. Ihr Tipp:

«Wichtig ist, mit den Armen den Impuls zu geben, damit das ganze Velo in die Luft kommt.»

Im Training werden zum Teil etwas grössere Sprünge geprobt, um im Wettkampf nicht überrascht zu werden. «Eine Zeitlang wurden die Sprünge im Wettkampf immer grösser. In letzter Zeit sind sie auf einem Level geblieben», sagt die 29-Jährige. «Wenn die Sprünge gut gebaut sind und es sicher für die Fahrerinnen ist, dann kann es auch spektakulär aussehen. Es ist sicher lässig, wenn es immer mal wieder neue Herausforderungen für alle gibt, solange die Gesundheit nicht aufs Spiel gesetzt wird.»

Die Basics regelmässig zu wiederholen, ist wichtig. Denn auf dem Trail kommen weitere Schwierigkeiten dazu: Manchmal kommt ein Sprung direkt nach einer Kurve oder im Landebereich gibt es Wurzeln, die bei Regen besonders rutschig sind. Das Springen gehört für die Profis dazu. Vieles kommt durch Erfahrung und Routine. Doch: «Auch wenn man die Fertigkeiten hat, muss man stetig dranbleiben», sagt Keller. Das Schwierigste am Springen sei, die ganze Bewegung – vom Absprung über die Flugphase bis zur Landung – zusammenzubringen, so Keller. Die 26-Jährige will sich weiter verbessern und ihre Technik optimieren.

Richtige Technik entscheidet über den Erfolg

«Wenn man an den Wettkampf kommt und das Springen im Griff hat, ist das ein Vorteil», sagt die Weltcup-Gesamtsiegerin. «Man sieht den Sprung, kann ihn einschätzen und dann problemlos drüber springen. Am Ende geht es um wenige Prozent, um die Beste der Welt zu werden.»

Am Ende des Trainings sind Indergands Erwartungen vom Bikepark übertroffen worden: «Es ist wirklich cool, dass es für jedes Niveau etwas hat. Wenn man sich noch nicht traut, kann man sich herantasten.» Sie hat nicht oft die Möglichkeit, auf solchen Sprüngen zu trainieren. «Zu Beginn war ich ein bisschen eingerostet, nach ein paarmal geht’s dann wieder besser. Es wäre sicher cool, hier regelmässig zu trainieren, um nicht aus der Übung zu kommen.» Auch Trainerin Stirnemann kann sich gut vorstellen, in Zukunft wieder in Sarnen zu trainieren:

«Die Infrastruktur ist super für uns.»

Der Wheelpark in Sarnen von oben. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Der spanische Techniktrainer erklärt die nächste Übung. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Die Fahrerinnen wärmen sich auf dem Pumptrack auf. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Linda Indergand kurz vor dem Absprung, Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Für Alessandra Keller ist das Springen so normal wie Velo fahren. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Der Sprung von Alessandra Keller wird vom Trainerteam analysiert, Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Die Fahrerinnen haben Spass im Training. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Zeit für eine Pause und eine kurze Besprechung mit dem Trainer. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Alessandra Keller in Kurvenlage. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Linda Indergand meistert die Steilwandkurve. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Vor der Übung studieren die Fahrerinnen den Step-down-Sprung. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Alessandra Keller in Action. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022) Linda Indergand am Step-down-Sprung. Bild: Robin Gilli (Sarnen, 29. November 2022)

