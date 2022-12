Alessandra Keller: Die Vorsätze der Mountainbikerin für 2023

Mountainbike Mit Gemütlichkeit durch die Festtage und mit Vollgas in die nächste Saison: Die Vorsätze von Alessandra Keller Alessandra Keller aus Ennetbürgen zeigte im vergangenen Jahr ihre stärkste Saison. Die 26-jährige Nidwaldnerin erzählt im Interview, wie sie die Festtage verbringt und mit welchen Zielen sie in die neue Saison startet. Interview: Jule Seifert Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Alessandra Keller in Ennetbürgen am See. Bild: Roger Grütter (Ennetbürgen, 26. Dezember 2022)

Besinnliche Festtage, rauschende Party oder hartes Trainingslager: Wie sieht Ihr Programm über die Festtage aus?

Alessandra Keller: Die Festtage über Weihnachten und Neujahr sind immer gemütliche Tage. Vor allem ist es Familienzeit für mich. Daher verbringe ich die Tage meistens zu Hause und weniger im Ausgang. Und ein bisschen Wintersport gehört auch dazu. Mein Training im Winter ist polysportiv. Ich gehe Langlaufen, trainiere im Kraftraum oder gehe joggen.

Haben Sie ein besonderes Ritual für Silvester?

Nein, eigentlich nicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich gar nicht so lang wach geblieben bin. Silvester bedeutet mir nicht so viel. Darum habe ich auch kein spezielles Ritual. Manchmal gehe ich mit Freunden weg. Meistens mache ich mir zu Hause einen gemütlichen Abend. Dieses Jahr gibt es ein schönes Essen, aber was es gibt, entscheiden wir spontan.

Wie werden die Köstlichkeiten wieder wegtrainiert?

Ich denke nicht, dass ich so viel essen werde, dass ich das wieder wegtrainieren müsste. Ausserdem bin ich ja auch über die Festtage aktiv, natürlich etwas gemütlicher als sonst.

Das hört sich diszipliniert an.

Ja, ich würde mich schon als diszipliniert bezeichnen. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es lockere Zeiten braucht.

Wie geht’s nach den Ferien weiter?

Als Vorbereitung für die neue Saison gehe ich im Januar für vier Wochen nach Südafrika ins Trainingslager. Dort findet das mountainbikespezifische Aufbautraining statt. Ende März geht’s nach Spanien für die ersten Rennen und im Mai startet dann der Weltcup.

Sie entfliehen also dem Schweizer Winter?

Für mich ist Südafrika einer der besten Orte zum Trainieren im Winter. Die Lebensqualität ist gut, die Tage sind lang und man findet die ganze Infrastruktur, die es braucht. Die Reise ist relativ lang, deswegen bleibe ich eine längere Zeit dort, damit es sich lohnt.

Ist das nicht schwierig, die Heimat so lange zu verlassen?

Zum Glück werden mich meine Familie und mein Partner besuchen. Ich bin bereits zum achten Mal in Südafrika und habe dort unten Anschluss gefunden und Freundschaften geschlossen. Dadurch fühle ich mich auch fast schon ein bisschen daheim. Das ist sehr cool.

Die Gemeinde Ennetbürgen feiert Mountainbike-Überfliegerin Alessandra Keller am 13. Oktober für ihre kürzlichen Erfolge. Bild: Irene Infanger

Cool war auch Ihre letzte Saison. Wie beschreiben Sie diese in drei Worten?

Definitiv erfolgreich, ein bisschen unglaublich und sehr konstant. Vor allem die Konstanz macht mich sehr stolz.

Würden Sie noch mal alles gleich machen?

Ja, sehr viel würde ich wieder so machen. Aber natürlich sehe ich als Spitzensportlerin immer etwas, das ich noch optimieren und verbessern kann. Sehr viel ist super gelaufen und so ausgegangen, wie das Team und ich uns das im Training erhofft hatten. Aber ich sehe auch noch Potenzial.

Sie feierten viele Erfolge, gibt es denn einen schönsten Moment?

Es gab extrem viele schöne Momente. Doch das Wochenende vom Gesamtweltcup-Sieg ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Das ganze Team, meine Eltern und mein Partner waren dort und wir konnten alle zusammen auf meine Erfolge anstossen und zusammen den Moment geniessen. Die Anspannung war weg. Ich wusste, ich habe es geschafft, und dann habe ich ja sogar beide Gesamtweltcups gewonnen. Das hat sich ja erst am Wettkampftag entschieden. Einfach toll …

In der Höhenluft von Andorra feiert Alessandra Keller am 15. Juli den zweiten Weltcup-Sieg in ihrer Karriere. Bild: Maxime Schmid/EPA

Werden Sie jetzt auf der Strasse erkannt?

Wenn ich unterwegs bin, werde ich öfters erkannt als früher. Das öffentliche Interesse ist sicher grösser geworden und ich bekomme mehr Medienanfragen. Aber alles in einem normalen Rahmen. Es ist nicht so, dass es zu viel wäre.

Sie scheinen mit dem Ruhm um Ihre Person gut umgehen zu können.

Ich habe beim Junioren-WM-Titel und später beim U23-WM-Titel gelernt, damit umzugehen. Ich kann es einordnen und richtig auffassen. Das grosse Interesse nehme ich als Motivation wahr, es setzt mich aber nicht unter Druck. Ich denke, das gelingt mir auch dieses Mal sehr gut.

Sie haben trotz Rückschlägen nicht aufgegeben. Woher haben Sie die Kraft, so sehr an sich zu glauben?

Einerseits fasziniert mich die Sportart. Mountainbiken ist meine grösste Passion. Diese Leidenschaft gab mir Halt und den Willen, mich zurückzukämpfen. Es waren so viele Faktoren, die ich gar nicht beeinflussen konnte, trotzdem war für mich klar, dass es mich nicht daran hindert, weiterzumachen. Deswegen habe ich das auch gar nicht gross hinterfragt.

Alessandra Keller schafft es am Weltcup in Lenzerheide zum ersten Mal auf das Podest im olympischen Cross-Country. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (10. Juli 2022)

Haben Sie vor einem Jahr mit einem solch grossartigen Comeback gerechnet?

Ich habe nicht erwartet, dass die Saison so gut läuft. Trotz der Verletzungsphasen und der Zeiten, in denen es nicht so gut lief, habe ich gewusst, dass ich Potenzial habe. Das musste ich Schritt für Schritt wieder nach vorne holen, um wieder 110 Prozent an mich zu glauben. Meine Konstanz, das Zurückfinden meines Selbstvertrauens und die Überzeugung, dass ich es kann, haben die Saison so erfolgreich werden lassen.

Wollen Sie in der nächsten Saison den Weltcup-Gesamtsieg verteidigen?

Ich habe noch keine EM- oder WM-Medaille im olympischen Cross-Country. Deswegen werde ich den Schwerpunkt auf diese Titelkämpfe legen. Natürlich ist es ein Ziel von mir, weiterhin konstant zu fahren, aber den Gesamtweltcup habe ich nicht konkret auf die Zielkarte geschrieben. Mein Fokus sind die Medaillen bei den Europa- und Weltmeisterschaften.

Wie wollen Sie das erreichen? Härteres Training?

Mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die mich beobachten und immer auf dem Velo sehen, habe ich die letzte Saison besprochen. Wo sehen sie noch Potenzial? Nur härter zu trainieren, ist sicher keine Lösung. Man muss sich in diversen Bereichen weiterentwickeln und laufend am Ball bleiben. Ich bin überzeugt, dass an allen Schrauben, die es gibt, noch etwas weitergedreht werden kann, für die bestmögliche Optimierung. Etwas Spezifisches gibt es nicht, das ich einfach mehr trainieren könnte. Bis dahin hat sich das Training bewährt und den Erfolg gebracht. Von daher sollte man das Erfolgsrezept auch nicht einfach so über den Haufen werfen.

Steht die Olympiaqualifikation schon auf der Agenda?

Einige Rennen sind als Olympiaqualifikation gesetzt. Offiziell selektioniert wird erst 2024.

Haben Sie neben den sportlichen Zielen auch persönliche Vorsätze fürs neue Jahr?

Der Sport nimmt sicher einen grossen Platz ein. Aber es soll sich nicht nur alles um den Sport drehen. Ich versuche, mich auch als Mensch zu entwickeln. Und ich möchte authentisch und bodenständig bleiben. Einen Vorsatz fürs Jahr 2023 habe ich nicht, aber es gibt auch im Privaten immer etwas, worin man sich verbessern kann, und Ziele, die man verfolgen kann.

2022 war Alessandra Kellers erfolgreichstes Jahr Alessandra Keller zeigte 2022 ihre stärkste Saison. Schon als Juniorin gewann die Ennetbürgerin im Cross-Country den Juniorenwelt- und den Europameistertitel, später siegte sie an den U23-Weltmeisterschaften. Bereits mit 22 Jahren gewann sie ihren ersten Weltcup im Shorttrack. 2019 brach sich die Nidwaldnerin beide Hände, 2021 verletzte sie sich am Knie. Trotz der Rückschläge kämpfte sie sich erfolgreich an die Weltspitze zurück. Die 26-Jährige, die Ende Januar Geburtstag feiert, konnte 2022 je einen Weltcupsieg im Shorttrack und im Cross-Country verbuchen. Aufgrund ihrer konstanten Leistungen und der vielen Topplatzierungen gewann sie in beiden Disziplinen den Gesamtweltcup. Ausserdem wurde sie zum ersten Mal in ihrer Karriere Schweizer Meisterin in der Elite und gewann WM-Silber im Shorttrack. (js)

