Langlauf Dieses Urner Multitalent profitiert von seiner Vielseitigkeit Der Urner Langläufer Matteo Gisler (13) ist in einer beneidenswerten Verfassung. Am Schrattenlauf beweist er erneut seine Klasse. Urs Hanhart 30.01.2023, 16.18 Uhr

Matteo Gisler sorgt derzeit für Furore auf den Loipen. Bild: Urs Hanhart (Marbach, 29. Januar)

Bei den vor rund einem Monat in Engelberg ausgetragenen ZSSV-Langlaufmeisterschaften landete Matteo Gisler einen grossen Coup, indem er das Kunststück fertigbrachte, als U14-Athlet den U16-Titel zu holen. Der junge Schattdorfer wies bei seinem fulminanten Auftritt bis zu zwei Jahre ältere Gegner in die Schranken.

«Ich hatte niemals damit gerechnet, ZSSV-Gold gewinnen zu können. Für mich war dieser Erfolg eine grosse Überraschung. Dementsprechend habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut», verriet der 13-jährige Oberstufenschüler am Rande des Schrattenlaufs, der am Sonntag auf der Dorfloipe in Marbach durchgeführt wurde. Wegen der dünnen Schneeunterlage mussten die Veranstalter kurzfristig von der klassischen auf die freie Technik umschwenken.

Er liebäugelt mit Podest an Schweizer Meisterschaft

Beim Rennen im Entlebuch liess Gisler seine Klasse erneut eindrücklich aufblitzen. Er skatete in der U14-Kategorie einen überlegenen Sieg heraus und knöpfte dem zweitplatzierten Horwer Livio Huber auf der nur 3 Kilometer langen, aber dafür mit einer sehr happigen Rampe versehenen Strecke nicht weniger als 30 Sekunden ab. «Mir ist es auf dieser technisch sehr anspruchsvollen Runde wieder ganz gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, weil ich voll durchziehen konnte», freute sich der Urner.

Der für den SSC Schattdorf antretende Gisler befindet sich schon seit einigen Wochen in einer beneidenswerten Verfassung. Gleich zum Saisonauftakt riss er sich den Kategoriensieg beim Weihnachtslanglauf in Unter­schächen unter den Nagel. Danach setzte er noch eins drauf, indem er bei der Auftaktveranstaltung zur Helvetia-Nordic-Trophy im liechtensteinischen Steg in seiner Altersklasse die gesamte nationale Konkurrenz besiegte. Kürzlich doppelte er im Rahmen dieser Rennserie in Zweisimmen mit einem zweiten Platz nach. Mit Blick in die nähere Zukunft sagte der ZSSV-Champion:

«Mein Hauptsaisonziel ist die U14-Schweizer-Meisterschaft. Dort möchte ich in die Top 5 laufen. Vielleicht liegt sogar ein Podestplatz drin.»

Die Nachwuchs-­Titelkämpfe gehen am 11. und 12. Februar in Eriz über die ­Bühne.

Matteo Gisler, der durch seinen Vater Roger Gisler, seines Zeichens ehemaliger Rennläufer, zum Langlauf kam und seit Kindsbeinen auf den schmalen Latten steht, ist ein sehr vielseitiger Ausdauerathlet. Nebst zwei Langlauf-Trainingseinheiten absolviert er pro Woche auch noch ein Schwimmtraining. Ab und zu bestreitet er Schwimmwettkämpfe. Und in der wärmeren Jahreszeit ist er hin und wieder auch als Orientierungsläufer aktiv. «Für mich hat aber Langlauf klare Priorität. In dieser Sportart möchte ich es möglichst weit bringen. Das andere mache ich nur nebenbei», betonte der Youngster, der in seiner Hauptdisziplin von seiner Vielseitigkeit profitieren kann. «Langlauf ist ungemein faszinierend. Ich liebe es, mich in der Natur zu bewegen und meine Leistungsgrenzen auszuloten. Überhaupt macht mir das Sporttreiben sehr viel Spass.»

Buholzer und Schnider mit Tagessiegen

Beim Schrattenlauf, der vom SC Marbach organisiert wurde, gingen diesmal rund 100 Athletinnen und Athleten an den Start. Im Rennen der Frauen über 6 km setzte sich Bianca Buholzer vom SC Horw durch. Den Tagessieg bei den Männern (12 km) sicherte sich der 46-jährige Masters-Athlet Christoph Schnider vom SC Flühli. In den U20/U18-Kategorien triumphierten Zoe Felder (SC Schwendi-Langis) und Sven Buholzer (SC Horw).