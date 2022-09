FC Rotkreuz empfängt SC Kriens zum Cup-Derby

Fussball Nach dem Sieg wird Kizomba getanzt: Rotkreuz empfängt Kriens zum Cup-Derby Beim FC Rotkreuz (1. Liga) steht «das grösste Spiel der Vereinsgeschichte» an. Am Samstag (16 Uhr) empfängt das Team von Trainer René Erlachner den SC Kriens (Promotion League) Im Fokus: Rotkreuz-Torhüter João Ngongo. Turi Bucher Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will im Cupspiel gegen den SC Kriens die Schüsse und Flanken wegfausten: Rotkreuz-Torhüter João Ngongo. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 14. September 2022)

Cupfieber in Rotkreuz! Ungeduldig wartet man auf den Samstag. Seit einigen Tagen heisst es beim FCR: Das grösste Spiel der Vereinsgeschichte steht an. Die Zuger, die im Sommer mit 24 Siegen in 26 Spielen glorios von der 2. Liga interregional in die 1. Liga aufgestiegen sind, erwarten Challenge-League-Absteiger Kriens zum Cupfest.

Dass es überhaupt dazu kommt, verdanken die Rotkreuzer sich selber beziehungsweise dem 3:0-Sieg über den FC Chiasso in der 1.-Cup-Hauptrunde. Und so ganz nebenbei: Die Tessiner spielen genauso wie Kriens in der Promotion League, sie bezwangen den SCK, den Rotkreuzer Cupgegner vom Samstag, Ende August in der Meisterschaft 2:1.

Die mahnenden Worte von Trainer Erlachner

Nach dem Aufstieg musste die Mannschaft von Trainer René Erlachner teilweise 1.-Liga-Lehrgeld zahlen: schmerzlich beispielsweise die 0:4-Niederlage gegen Mitaufsteiger FC Emmenbrücke; dann eine schallende Ohrfeige vor zwei Wochen beim 0:7 gegen die U21 des FC Thun.

Am letzten Wochenende meldete sich der FCR allerdings mit einem in der Nachspielzeit erzielten 1:0 gegen Köniz zurück. Coach Erlachner hebt den Mahnfinger: «Der FC Rotkreuz spielte vor vier Jahren noch in der 3. Liga. Der eine oder andere im Rotkreuzer Umfeld glaubt vielleicht, es könne immer weiter so aufwärts gehen. Ich aber sage: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich meine Mannschaft in der 1. Liga bereits im Tabellenmittelfeld etablieren konnte.» Rotkreuz steht mit 9 Punkten auf Platz 9 von 16 Rängen. Während die Zuger letzte Saison in 26 Spielen total nur 21 Tore einstecken mussten, sind es diese Saison nach 6 Spielen bereits deren 15. Vor dem Cupfight gegen Kriens sagt der 28-jährige Rotkreuz-Torhüter João Ngongo: «Wir sind in der 2. Liga inter durchmarschiert und wussten, dass es gegen die Teams in der 1. Liga viel schwieriger wird. Die wissen, wo das Tor steht. Wir müssen in der Meisterschaft, aber auch am Samstag im Cup in der Defensive stabil sein. Warten wir ab, was auf dem Platz passiert. Ich vertraue meiner Mannschaft.»

João Ngongo arbeitet bei der Krankenkasse Concordia. Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 14. September 2022)

Und Trainer Erlachner hebt ein zweites Mal den Mahnfinger: «Es ist zwar egal, wie der Gegner heisst, denn wir haben mit dem Einzug in die Sechzehntelfinals für Vereinsgeschichte gesorgt. Aber wir haben grossen Respekt vor dem SC Kriens. Denn unser Gegner hat mehr Qualität im Kader.»

Mit acht Jahren aus Angola geflüchtet

João Ngongo kam als 8-Jähriger mit seiner Mutter Josefina und seinen beiden Schwestern Magdalena und Maria aus dem angolanischen Cabinda in die Schweiz. Sie waren vor dem Bürgerkrieg in Angola geflüchtet. João wurde im aargauischen Nussbaumen eingeschult, erhielt wie seine Schwestern zuerst zwei Jahre lang nur Deutschunterricht. Es dauerte ein paar Jahre, bis er als Juniorengoalie beim FC Baden begann und danach zu den Talenten des FC Aarau wechselte.

Der fast 1,90 m grosse Keeper durfte übrigens schon vor diesem Sommer diverse Aufstiege feiern: mit Dietikon in die 1. Liga; mit YF Juventus in die Promotion League; mit Rapperswil-Jona in die Challenge League. 2017/18 war Ngongo bei den Grasshoppers hinter Heinz Lindner (heute FC Sion) und Vaso Vasic (heute FC Luzern) der dritte Torhüter. Seine Trainer hiessen Carlos Bernegger, Thorsten Fink und Murat Yakin.

João Ngongo Bild: Nadia Schärli (Hochdorf, 14. September 2022)

Ngongoentschied sich dann, in seine Heimat zurückzukehren. In Angola war er für drei Jahre Torhüter bei CRD Libolo und bei Interclube Luanda. «Es war eine aufregende Zeit, in der ich sehr viel Erfahrungen sammeln konnte», sagt Ngongo. «Ich ging nach Angola, um meine Familie und meine Heimat wieder zu sehen.»

In Angola konnte er viel Zeit seinem Hobby, dem geliebten angolanischen Kizomba-Tanz, widmen. Er durfte sogar mit der Nationalmannschaft trainieren.

João Ngongo mit der Nationalmannschaft Angolas. Bild: PD

Doch dann folgten der Ausbruch des Coronavirus und der Rückruf in die Schweiz. Und bald einmal auch der Ruf aus Rotkreuz. Beim FCR wird Ngongo mittlerweile vom erfahrenen ungarischen Goalietrainer Thomas Szabo angeleitet. Cheftrainer Erlachner sagt über seinen Torhüter Ngongo: «João ist eine Leaderfigur, hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und alle in Rotkreuz haben ihn extrem gern.»

Sie werden ihn im Rotkreuzer Sportpark auch weiterhin gern haben, auch wenn das Heimteam aus dem Cup scheiden sollte. Und falls dem FC Rotkreuz die zweite Cupüberraschung in Folge gelingt … wetten, dass Ngongo dann ein Kizomba-Tänzchen auf den Rasen legt?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen