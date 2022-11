Eishockeyspieler Damien Brunner und seine unvollendete Karriere

National League Eine faszinierende Geschichte der Unvollkommenheit: Warum die Karriere von Damien Brunner gut zum EHC Biel passt Biels Playoff-Geschichte und Damien Brunners Karriere haben eine Gemeinsamkeit: Ohne Meistertitel bleiben sie unvollkommen. Am Freitagabend trifft der Zürcher auf den EVZ - seinen früheren Klub. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 17.11.2022, 20.07 Uhr

Gegen die Rapperswil-Jona Lakers verletzte sich Damien Brunner vor zwei Wochen an der Hand. Bild: Peter Schneider/Keystone

Die Bieler sind unberechenbar. Sie gewinnen elf Spiele hintereinander. Unwiderstehlich. Dann folgt ein 3:5 gegen den Tabellenvorletzten Lugano und ein gefühltes Debakel bei Tabellenführer Servette (2:6). Am Freitagabend kommt Meister Zug nach Biel. Was ist Biel? Meisteranwärter oder einfach ein Spektakelteam? Weder noch. Biel lässt sich mit einem Namen erklären: Damien Brunner (36). Nun mögen wir einwenden: Damien Brunner ist kein Bieler, sondern Zürcher. Wie soll er dann Biel personifizieren? Ganz einfach: Biels Geschichte seit Einführung der Playoffs (1986) ist unvollendet. Damien Brunners Karriere ist es auch.

Es gibt einen einfachen Trick, um Damien Brunner ein wenig zu ärgern. Er ist ja nicht aufs Maul gefallen. Immer schlagfertig. Mit Sinn für Ironie und Humor. Aber eine Stichelei mag er nicht. Die beiläufige Bemerkung, er sei noch nie Meister geworden. Nicht mit Zug. Nicht mit Lugano. Noch nicht mit Biel.

Im Zuger Dress: Damien Brunner im Mai 2012 bei einem Heimspiel mit dem EV Zug gegen den EHC Biel. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Ein Schillerfalter mit Biss

Im Laufe der Saison 2012/13 wagt er das Abenteuer NHL. Und gleich in seinem ersten Spiel sichert er mit einem frech verwandelten Penalty den Sieg für Detroit. Und doch bleibt auch dieser Karriereabschnitt unvollendet. Im Dezember 2014 entgeht er der Relegation ins Farmteam durch eine Rückkehr in die Schweiz zu Lugano. Dabei hatte er sich in der wichtigsten Liga der Welt mit 67 Punkten in 135 Partien durchaus bewährt. Aber das extreme Schablonenhockey in New Jersey behagt dem Künstler nicht mehr. Und es ist wie eine Ironie der Hockey-Geschichte, dass er sich auch auf höchstem internationalen Niveau durchsetzt und bei fünf WM-Turnieren in 36 Partien 26 Punkte beisteuert. Aber Medaillen-Ruhm bleibt ihm versagt: 2013 stürmt er für Detroit in den Playoffs, und so gehört er nicht zum Silberteam von Stockholm. 2018 muss er wegen Verletzungspechs auf die Silber-WM verzichten. Im Sommer 2018 wechselt er zu Biel.

Brunner im Januar 2013 in der Kabine der Detroit Red Wings. Bild: Nicola Berger

Damien Brunner ist im besten Wortsinn ein Künstler. Ein Schillerfalter. Aber einer mit Biss und spielerischer Geradlinigkeit. Er lässt sich nicht einschüchtern und flattert nicht ums Tor herum. Sondern direkt zum Tor. Deshalb ist er auch mit 36 im Abschluss teuflisch gefährlich. Einer wie Biel. Denn so wie Damien Brunner spielt auch Biel. Schillerfalterhockey. Aber mit Mut, Leidenschaft und Biss. An einem guten Abend entfaltet Biel ein Spektakel, das in Europa seinesgleichen sucht.

Transferduell zwischen Zug und Biel

Aber Biel ist seit Einführung der Playoffs noch nie Meister geworden. Die Titel (1978, 1981, 1983) feierten sie vor Einführung der Playoffs. Da ist wieder die Parallele zu Damien Brunner: Er hat in seiner Karriere alles richtig gemacht. Ein Musterprofi. Aber immer wieder ist etwas dazwischengekommen, das er nicht beeinflussen konnte: eine Verletzung oder eine Krankheit im dümmsten Moment. Und ähnlich geht es den Bielern. Manager Daniel Villard und sein Sportchef Martin Steinegger haben über die Jahre eigentlich alles richtig gemacht. Aber immer wieder ist etwas dazwischengekommen.

Unvergessen bleibt der 6. April 2019. Mit einem Sieg gegen Bern stehen die Bieler im Final. Und dort hätten sie gegen Zug eine sehr gute Chance gehabt. Aber sie verlieren bei 38:19 Torschüssen 0:1. SCB-Goalie Leonardo Genoni steht auf dem Kopf. Unfassbar, welche Chancen die Bieler und ihr Topskorer Damien Brunner auslassen. Das Herz ist gebrochen, im 7. Spiel in Bern ist Biel chancenlos (1:5). Damien Brunner und sein EHC Biel: die endlose, faszinierende Geschichte der Unvollkommenheit. Biel und Zug duellieren sich nicht nur am Freitagabend auf dem Eis. Sie sind auch in ein Transferduell verwickelt: Der Vertrag von Thierry Bader (25) in Bern läuft aus. Zugs Sportchef Reto Kläy und Biels Sportchef Martin Steinegger sind an einer Verpflichtung interessiert.

Ersatz für Hollenstein: EVZ holt Thibault Fatton Der EV Zug reagiert auf den Ausfall von Luca Hollenstein und leiht bis Ende Jahr Torhüter Thibault Fatton aus. Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, wird der 20-Jährige per sofort vom HC Lugano zu den Zugern stossen. Im Tessin wurde Fatton für fünf Spiele an die HCB Ticino Rockets in die Swiss League ausgeliehen. Hollenstein hatte sich vor knapp zwei Wochen eine Schulterluxation zugezogen und wird den Zugern mehrere Wochen fehlen. Ausserdem fehlen dem EV Zug am Wochenende Nico Gross, Carl Klingberg und Reto Suri. Der langzeitverletzte Suri ist inzwischen wieder im Mannschaftstraining und könnte sein Comeback in einer Woche in Rapperswil-Jona geben. (cza/reb)

