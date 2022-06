Nations League - Nati-Trainer Murat Yakin: «Legen wir mal los»

Nations League Nati-Trainer Murat Yakin vor Nations-League-Spielen: «Legen wir einfach mal los» Unbedeutend ist der Auftakt in die Nations League gegen Tschechien nicht. Es geht für die Schweizer Nati um das Teamgefüge für die WM. Ein paar Geschichten dazu. Und: Wie ist der Gegner überhaupt drauf? Christian Brägger, Prag Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.03 Uhr

Die Schweizer Nati im Sinobo Stadium in Prag vor dem Nations-League-Spiel gegen Tschechien. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es ist bewölkt. Ab und zu blinzelt die Sonne hervor in Prag, dieser wunderbaren Hauptstadt Tschechiens an der Moldau mit 1,3 Millionen Einwohnern und einer grossen Geschichte. Dafür scheint der Fussball, zumindest noch bis übernächsten Sonntag. Dann haben auch die Nationalspieler Ferien. Weil die Uefa einst mehr Pflicht- statt Testspiele wollte, Wettkampf, der besser zu vermarkten ist, erfand sie die Nations League, die nun die dritte Fortsetzung findet.

Die Nations League: Lust und Last

In diesem Wettbewerb ist die Schweiz in der Topliga A, das ist sie schon seit ihrer ersten Austragung 2018, weil es die Weltrangliste so vorsah. Bei der Premiere qualifizierte sich die Schweiz für das Final Four in Portugal und wurde Vierte. Bei der zweiten Austragung im Jahr 2020 stieg sie nur deswegen nicht ab in die Liga B, weil die Ukraine wegen Coronafällen in Luzern nicht antreten durfte. Oder konnte. Und Forfait verlor. Da war der Krieg noch weit weg. Heute sind der Schweiz nun Spanien (Weltnummer 7), Portugal (8) und den Tschechen (33) zugelost, einzig die Tschechen werden am Ende des Jahres nicht an der WM sein.

Die Schweizer Nati während des Trainings. Laurent Gillieron / KEYSTONE

So ist es angesichts der attraktiven und herausfordernden Widersacher das vorrangige Ziel, nicht abzusteigen, wie Nationaltrainer Murat Yakin sagt; die Basis hierfür gilt es jetzt und vor der letzten Tranche im September zu legen. Und den Auftakt macht seine Mannschaft nun eben in Prag. Gut, wenn die Uefa dabei Geld verteilt. Denn verdienen kann die Schweiz etwas, und das ist nicht gerade wenig, nur schon die Startgage beträgt 2,2 Millionen Euro, wobei die Ausgaben selbst zu decken sind.

Der Gewinner der letzten Austragung, Frankreich, soll 10,5 Millionen Euro eingenommen haben mit Startgeld und Siegprämie. Nach wie vor werden in der Nations League auch Plätze für Endrunden vergeben, drei sind es für die EM 2024 in Deutschland. So werden jene zwölf Verbände, die im Parcours am besten abschneiden und nicht die direkte Qualifikation schaffen, über Playoffs die verbleibenden Startplätze ausspielen.

Ein bisschen Last ist die Nations League dennoch. Remo Freuler, der Schweizer Mittelfeldspieler, etwa sagt: «Über den Zeitpunkt kann man sicherlich diskutieren und ob man noch vier Spiele reinpacken muss. Aber irgendwie findet man immer die Kraft.»

Murat Yakin: Für die WM

Murat Yakin spricht in Prag zu den Medienvertretern. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Das also ist die Ausgangslage. Und weil die Schweiz mit den Trainingstagen in Bad Ragaz jetzt insgesamt mehr als zwei Wochen und nie mehr so lange vor der WM beisammen sein wird, ist diese Phase im Sommer gerade auch für Murat Yakin wichtig. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Tschechien sagt der Nationaltrainer im schmucken Sinobo Stadium von Slavia Prag: «Wir sind verpflichtet, immer gerne zur Nati zu kommen. Ich möchte, dass sich mein Team von seiner besten Seite zeigt. Und mir Erkenntnisse für die WM liefert.»

Yakin ist seit etwas weniger als einem Jahr der Coach der Schweizer, und er sorgt neben einem guten Leistungsausweis mit der direkten WM-Qualifikation auch mit seiner Attitüde neben dem Platz für Entspannung und Zuversicht. Da ist keine Verkrampfung mehr zu spüren, wie das teilweise unter Vorgänger Vladimir Petkovic der Fall war. Was auch auffällt an diesem Mittwochmorgen: Yakin wirkt fokussierter, konzentrierter, ernster als auch schon.

Auf Yakin und seine 22 Feldspieler und 4 Goalies warten nun innert elf Tagen vier Nations-League-Spiele, quasi ein Rhythmus wie an der WM. Einen, den die Spieler kennen, die im Europacup mit ihren Klubs zu Hause sind. Gewiss wird es Rotationen geben, Xherdan Shaqiri beispielsweise, der noch am Sonntag mit Chicago im Einsatz war, beginnt gegen die Tschechen nicht. Yakin sagt: «Er ist soeben erst zur Mannschaft gestossen, wir sind seit knapp einer Woche im Training. Es wäre nicht sinnvoll, ihn von Anfang an zu bringen. Die anderen Spieler haben mehr gemacht, eine taktische Basis gelegt, sind drin.»

Yakin sieht die Tschechen nicht als leichtesten Gegner der Gruppe. Er fordert ein gutes Gleichgewicht zwischen Ballbesitz, Defensive und Kreativität. Wichtig ist ihm sowieso, wie sich sein Team grundsätzlich präsentiert. Deshalb mögen die Junitage ihm schon auch dieses Ziel, diesen Kontext geben: Dass sich die Spieler empfehlen für die WM. Und im Fokus des Nationaltrainers bleiben. Wobei der Teamgedanke für Yakin immer im Vordergrund steht, das betont er in Prag abermals.

«Mir ist wichtig, wie wir auftreten. Für mich zählt der Moment, die Leistungen im Klub, wer die taktischen Anweisungen umsetzt», sagt er. Im Prinzip geht es also bereits darum, sich im Kader festzusetzen. Um sich dann im einzigen Test unmittelbar vor der WM, der womöglich in Doha stattfindet, als Kandidat für das Auftaktspiel gegen Kamerun zu bestätigen. Also sagt Yakin: «Legen wir einfach mal los.»

Ricardo Rodriguez: Allein auf weiter Flur

Ricardo Rodriguez im Gespräch mit Nati-Trainer Murat Yakin. Daniela Frutiger/freshfocus

Da sind wir auch schon bei der Frage: Wer kann sich überhaupt noch an die WM spielen? Das ist natürlich auch davon abhängig, ob die Kaderlisten 23 oder 26 Spieler umfassen dürfen. Die Fifa hat den Vorstoss gemacht, wie die Uefa im Vorjahr bei der EM 26 Spieler zu erlauben. Noch ist das nicht abgesegnet. Im Schweizer Kader dürfte ein Grossteil gesetzt sein, Spieler wie Ricardo Rodriguez zum Beispiel, oder auch Denis Zakaria, der jetzt verletzungsbedingt fehlt. 94 Länderspiele hat Rodriguez für die Schweiz absolviert, überragend ist stets seine Ruhe, seine Unaufgeregtheit am Ball, sein Antizipationsvermögen. Weniger die Schnelligkeit und sein Spiel an sich. Rodriguez ist im Schweizer Team ein sicherer Wert und unterschreitet eigentlich nie ein gewisses Niveau.

Zudem: Auf der linken Verteidigerposition ist er seit Ende 2011 konkurrenz- und damit alternativlos. Wer vermisst François Moubandje? Oder Ulisses Garcia? Derzeit dürfte Jordan Lotomba als Ersatz die besten Karten haben. Rodriguez, der in diesem Jahr noch zum Hunderterklub der Schweizer Nationalmannschaft stossen dürfte, hatte eine gute zweite Saison mit Torino. Das hilft besonders, die erste unbefriedigende zu verdauen. Der neue Trainer Ivan Juric sei zufrieden gewesen mit ihm, habe stets auf ihn gesetzt, sagt Rodriguez.

Der 29-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2024, doch er sagt: «Ein Transfer kann immer passieren. Wenn also etwas Gutes kommt, warum nicht wechseln? Spanien würde mich reizen. Aber ich bin glücklich in Italien.» Im Nationaldress hat es bei Rodriguez einzig mit den Penaltys zuletzt gehapert. Dreimal in Folge scheiterte er vom Elfmeterpunkt, zuletzt im EM-Achtelfinal gegen Frankreich. Er sagt: «Jetzt schiesst jemand anders. Doch wenn es mich braucht, dann bin ich da.» Bald ist WM.

Haris Seferovic: Die Rückkehr

Haris Seferovic. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Ein Problemfall ist er nicht, ein Wackelkandidat noch nicht. Aber Haris Seferovic ist einer jener Spieler, die sich nun in der Nations League beweisen können. Vielleicht ist es auch etwas ein Müssen. Unter Yakin hat Seferovic, der an der EM im Vorjahr mit drei Toren massgeblich am formidablen Turnierauftritt beteiligt war, lediglich die ersten drei Partien bestritten. Danach fehlte er grossmehrheitlich verletzt oder war nicht im Rhythmus, den er auch im Klub bei Benfica nie bekam – seit Mitte Januar kam er gerade einmal auf 60 Minuten. Auch wurde während der Absenz im Nationalteam offensichtlich, was Yakin im Sturmzentrum von Breel Embolo hält: sehr viel.

Doch Seferovic ist eine Grösse, allein schon kraft der 24 Treffer in seinen 82 Länderspielen. Einer, über den Yakin nicht hinwegsehen kann. Also besuchte der Trainer ihn in Lissabon als ersten Spieler in diesem Jahr und zeigte auf, wie er die Schweiz in Zukunft aufstellen möchte. Heute sagt Yakin: «Wenn Haris fit ist, kann er wichtig sein für uns. Wir wollen ihm jetzt die Möglichkeit geben, zu trainieren, und für Einsätze. Es liegt an ihm, wie gesund und fit er ist.»

Vacliks Tschechien: Ersatzgeschwächt

Tomas Vaclik. Carl Recine / Pool / EPA

Bleibt der Gegner, die Tschechen. Sie stiegen 2020 in der Nations League in die Topliga auf, an der EM schieden sie erst im Viertelfinal gegen die Dänen aus. In der Barrage zur WM scheiterte die Mannschaft von Trainer Jaroslav Šilhavý dann an Schweden. Und gegen die Schweiz fehlen heute sieben Stammspieler, vor allem wegen Verletzungen. Auch Patrik Schick, der Star.

Das Team kommt daher, als befände es sich im Umbruch. Da tut Ex-Basel-Goalie Tomas Vaclik gut, der vor dem 50. Länderspiel steht. Keine schlechte Ausbeute, wenn man an Peter Cech denkt, der jahrelang vor der Sonne stand. Vaclick sagt: «Die Schweiz ist wohl Favorit. In den letzten Jahren hat ihr Fussball an Wert gewonnen. Sie verdient Respekt.» Und Šilhavý: «Der Auftakt ist wichtig im Kampf gegen den Abstieg. Spanien und Portugal sind wohl noch ein bisschen stärker.»

Mögliche Formation: Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez; Xhaka; Okafor, Sow, Freuler, Vargas; Embolo.

