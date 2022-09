Eine ungarische Topskorerin für den BSV Stans

Handball Eine Ungarin für den BSV Stans: Die neue Topskorerin kommt in Fahrt Bettina Baróti (19) spielt seit dieser Saison für die Frauen des BSV Stans. Die Ungarin tritt in grosse Fussstapfen. Stephan Santschi 27.09.2022, 05.00 Uhr

Es gibt gewiss leichtere Erbschaften im Sport, als die Nachfolge einer Topskorerin anzutreten. Genau mit dieser Aufgabe sieht sich Handballerin Bettina Baróti jedoch konfrontiert. Sie ersetzt im SPL-2-Team des BSV Stans niemand Geringeren als Nadja Fellmann, die für die Nidwaldnerinnen in zehn Saisons 1162 Tore erzielte und im Sommer zurücktrat. «Ich spüre Druck», sagt Baróti, «aber das meine ich im positiven Sinn. Ich brauche diesen Druck, dann spiele ich am besten.»

Bettina Baroti brauchte eine Veränderung und kam nach Nidwalden. Patrick Hürlimann (Stans, 26. September 2022)

Die 19-jährige Ungarin sitzt in einem Café in Stans und geniesst die Sonnenstrahlen.

«Ich liebe es hier. Ich habe schon gedacht, dass es gut wird. Aber so gut?»,

sagt sie und strahlt. Zu Hause, in ihrer Heimatstadt Budapest, fühlte sie sich nicht mehr wohl, sie spürte, dass sie eine grosse Veränderung braucht, dass sie das Land verlassen und eine neue Herausforderung annehmen will. Ihre Eltern legten zunächst zwar ihr Veto ein, Handball spielen könne sie auch in Ungarn. «Doch dann fand ich Greta», erzählt sie lachend.

Baróti entdeckt ihre Qualität im Angriff

Greta Grandjean, Trainerin des BSV Stans, ist eine Landsfrau von Baróti. «Dank meiner ungarischen Connections ist sie bei mir gelandet», sagt Grandjean mit einem Schmunzeln. In Probetrainings überzeugte die 1,78 Meter grosse Rechtshänderin vor allem in der Abwehr, während sie ihre offensiven Skills erst wieder neu entdecken muss. Im Nachwuchs des Ferencvárosi Torna Clubs gewann sie letzte Saison den U19-Meistertitel, übernahm im Innenblock eine wichtige Rolle – im Angriff kam sie aber nur als Penaltyschützin zum Einsatz.

In Stans ist dies anders, dort muss sie im linken Aufbau Nadja Fellmann ersetzen. «Meine ersten beiden Spiele waren wirklich schlecht», gesteht Baróti und schlägt die Hände vors Gesicht. Am vorletzten Wochenende, gegen Leimental, traf sie jedoch achtmal und führte ihr Team zum ersten Sieg in der noch jungen Saison. Und am vergangenen Samstag, beim überraschenden 29:24-Erfolg bei den Spono Eagles II, schoss sie sogar elf Tore.

«Ich spüre nun auch im Angriff das Vertrauen des Coachs, das ist ein grossartiges Gefühl.»

Gemeinsam mit ihrem Freund, der in Zürich studiert, wohnt Baróti in Stans und arbeitet bei einem Vereinssponsor in Rotkreuz. In Budapest schloss sie die Matura ab, sobald ihr Deutsch es zulässt, möchte sie Psychologie studieren. Und dann sind da die Ambitionen im Handball, in Stans spielt sie erstmals im Ausland. Ihr grösster Traum ist es, Nationalspielerin zu werden. Dass ihr dies mit Ungarn gelingt, bezweifelt sie allerdings. «Vielleicht spiele ich in ein paar Jahren ja für die Schweiz», sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Sie geht keinem Zweikampf aus dem Weg

Vorerst gilt es nun aber, sich in der SPL 2 und beim BSV Stans zu akklimatisieren. Das Spiel in der Schweiz ist schneller als in Ungarn, «hier wird viel mehr gerannt und das mag ich eigentlich nicht so». Kommt hinzu, dass sie in der Vergangenheit jeweils ausgewechselt wurde, wenn ihr Team angriff, womit sie immer wieder Verschnaufpausen hatte.

«Jetzt geht es hin und her, hin und her, doch ich werde besser, ich gewöhne mich daran.»

Weniger Adaptionszeit brauchte Baróti in der Defensive, wo sie im Innenblock keinem Zweikampf ausweicht. «Ich kann das Spiel der Gegnerinnen lesen und schnell darauf reagieren. Ich liebe es, zu fighten und zu zeigen, dass ich die Stärkere bin.»

Bettina Baroti möchte Nationalspielerin werden. Patrick Hürlimann (Stans, 26. September 2022)