So verkraftet Eisschnellläufer Livio Wenger die Enttäuschung

Eisschnelllauf Saisonabschluss ohne WM-Medaille: So verkraftet Livio Wenger die Enttäuschung Der Eisschnellläufer Livio Wenger aus Schenkon hatte grosse Ambitionen auf eine WM-Medaille. Am Ende kehrt der Eisschnellläufer ohne Edelmetall nach Hause. Die Niederlage schmerzt, doch der 30-Jährige weiss sich abzulenken. Jule Seifert Jetzt kommentieren 20.03.2023, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Livio Wenger wollte beim Massenstart an den diesjährigen Weltmeisterschaften eine Medaille gewinnen. Doch der 30-Jährige aus Schenkon verpasst die Podestränge und wird im niederländischen Heerenveen 9.

Wie ging es Ihnen am Tag nach der WM?

Enttäuscht, das ist ganz normal. Allzu schlimm war es aber nicht, denn ich kann mir nichts vorwerfen. Ich bin ein gutes Rennen gefahren. Taktisch hätte ich nichts besser machen können. Ich war an diesem Tag X in der letzten halben Runde nicht gut genug. Auf diesen 200 Metern ging mir die Puste aus. Ich habe mich den ganzen Tag etwas schwerfällig gefühlt.

Wie lange schmerzt die Niederlage?

Nach Olympia ging es sehr lange, bis ich den Schmerz über die Niederlage verarbeiten konnte. Vielleicht habe ich das immer noch nicht zu 100 Prozent geschafft, es gibt immer mal wieder Nachwehen. Nach der WM war es nicht so schlimm. Ich habe die Enttäuschung recht schnell überwunden.

Am entscheidenden Tag hat es für Livio Wenger nicht gereicht: Den WM-Massenstart beendet er auf Rang 9. Bild: Peter Dejong/AP (Heerenveen, 4. 3. 2023)

Ihre Saison verlief nicht ideal, hilft das, die Niederlage schneller zu verarbeiten?

Die Niederlage war die Konsequenz der zuvor getroffenen Entscheidungen. Meine Entscheidung war, später in die Saison zu starten, auch weil ich Inline-Rennen fahren wollte. Ich wollte den Kopf frei bekommen. Das bereue ich nicht. Im Endeffekt kann ich mit dem WM-Ergebnis sehr zufrieden sein, wenn man sich die gesamte Saison anschaut. An der WM war ich in guter Form, aber nicht in Topform.

Sie sind zurzeit in den Ferien in Guatemala. Lenkt Sie das ab?

Ich besuche für ein paar Wochen meine Freundin zu Hause in Guatemala. Es tut gut, seine Liebsten zu sehen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Wir haben uns eine Auszeit gegönnt und die Maya-Ruinen im Norden des Landes angeschaut. Dort konnte ich Energie tanken. Ich bin voller Zuversicht für die nächste Saison. Ich weiss, was ich besser machen kann, um ganz vorne dabei zu sein.

Ihre Freundin ist eine erfolgreiche Inline-Skaterin, haben Sie da überhaupt trainingsfreie Zeit?

Die ersten Tage konnte ich schon entspannen. Seit unserer Rückkehr vom Kurztrip ist meine Freundin aber wieder voll in den Trainingsvorbereitungen. Ich mache das, wonach ich mich fühle: Etwas Velo fahren, joggen oder ein bisschen auf die Inline-Skates - aber ganz ohne Trainingsplan. Am 1. April startet dann in Europa der offizielle Trainingsbeginn für die nächste Saison.

Livio Wenger startet am 1. April mit den Vorbereitungen für die nächste Saison. Bild: PD

Führen Sie dann eine Fernbeziehung?

Nein, sie kommt mit in die Schweiz. Wir trainieren zusammen in Deutschland und haben auch denselben Trainer. In diesem Jahr werden wir zusammen an der Inline-WM in Italien teilnehmen, wobei mein Fokus ganz klar auf der Eis-Saison liegt.

Haben Sie aus dieser Saison dazugelernt?

Ich habe im letzten Jahr viele Inline-Rennen bestritten. Dadurch konnte ich weniger trainieren, das merkt man am Ende der Eissaison. Die Basis hat gefehlt. Es ist klar, dass ich das wieder ändern muss. Ich werde mehr meine Ausdauer trainieren. In diesem Sommer werde ich nur drei bis vier Inline-Rennen bestreiten. Die Inline-WM findet innerhalb einer intensiven Trainingseinheit statt, deshalb passt das gut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen