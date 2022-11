Bruno Jukic ist bei Volley Luzern zum Leistungsträger geworden

NLA-Volleyball Volley Luzern-Spieler Bruno Jukic vor dem Match gegen Lausanne: «Wir können alle Gegner schlagen, ausser ...» Bruno Jukic ist einer der Leistungsträger bei Volley Luzern und will bald zum Stamm-Sextett der Nati gehören. Heute Abend spielt er mit seinem Team zuhause gegen Lausanne. Alex Piazza Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Jung und selbstbewusst: der 24-jährige Basler Bruno Jukic. Bild: PD

Der 21. August 2022 wird in die Schweizer Volleyballgeschichte eingehen. Die Schweizer Nationalmannschaft qualifizierte sich mit einem eindrücklichen 3:0-Sieg über Bosnien-Herzegowina zum ersten Mal überhaupt für ein europäisches Endrundenturnier. Mit dabei waren vier Spieler von Volley Luzern. Einer davon ist Bruno Jukic. Der 24-jährige Basler, der bereits seine zweite Saison in Luzern spielt, profitierte vom Ausfall von Standard-Aussen Jovan Djokic und wurde nachnominiert.

In der Meisterschaft läuft es dem 1,93 Meter grossen Jukic ebenfalls gut. Er besticht durch konstante Leistungen und bleibt fokussiert, auch wenn mal was daneben geht. Ganz zufrieden ist er aber nicht. «Hier eine gute Annahme mehr, dort ein Fehler weniger – es gibt überall Luft nach oben», sagt er selbstkritisch. Auch der Service, den Jukic zu seinen eigentlichen Stärken zählt, funktioniert zurzeit nicht optimal. Warum? «Die Zeit an der Uni ist gerade ziemlich stressig und so kann ich mich nicht zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren.» Was aber nicht bedeutet, dass Jukic halbherzig bei der Sache wäre: «Ich versuche von Spiel zu Spiel und von Training zu Training besser zu werden.»

Bruno Jukic (Nummer 4) und Teamkollegen Alex Lengweiler (Nummer 3). Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 01. Oktober 2022)

Besser geworden ist auch seine Mannschaft. Nach acht Spieltagen liegt Volley Luzern auf Rang 4, in Tuchfühlung mit den Spitzenteams. «Wir haben eine junge, erfolgshungrige Truppe», begründet Jukic. Auch der Trainer trage viel zum aktuellen Höhenflug bei. «Ignacio Verdi ist mit Leib und Seele dabei, gibt immer 100 Prozent. Diese Leidenschaft überträgt sich auf die Mannschaft.» Und wohin kann dieser Spirit letztlich führen? «Wir haben gezeigt, dass wir alle Gegner schlagen können, ausser vielleicht Leader Chênois», sagt Jukic und ergänzt dann: «Wenn die Mannschaft ihre Form in den nächsten Spielen bestätigt, sind die Playoffs greifbar. Nachher ist alles möglich.» Und mit der Nationalmannschaft? «Ich werde alles daran setzen, irgendwann zum Stamm-Sextett der Nati zu gehören», so Jukic. Gerade im Hinblick auf die EM im nächsten Sommer.

In der gleichen Gruppe wie die Weltelite

Jukic ist sich bewusst, dass die Schweiz in der Hammergruppe mit Italien und Serbien, den beiden aktuell stärksten Mannschaften der Welt, Lehrgeld bezahlen wird. Trotzdem freut er sich – zusammen mit seinen Teamkollegen Harksen, Lengweiler und Müller – riesig auf diesen Event: «Es wird ein cooles Erlebnis, sich mit den Besten der Welt zu messen.» Doch jetzt und in den nächsten Monaten gilt Jukics Fokus voll und ganz der NLA-Meisterschaft. Am Samstagabend um 18 Uhr gastiert Lausanne in der Bahnhofhalle Luzern. Da Nathan Broch verletzt und Fall Serigne, Valdas Listanskis sowie Luca Müller angeschlagen sind, kann man gespannt sein, auf welche Kräfte Trainer Ignacio Verdi diesmal setzen wird. Gespannt ist Bruno Jukic auch auf die Zuschauerkulisse: «Hoffentlich kommen wieder so viele Anhänger wie am letzten Sonntag. Das war eine tolle Ambiance!»

