Tennisspieler Noah López wird immer besser

Tennis Der Luzerner Profi Noah López knackt die 1000er-Marke Noah López gehört zum ersten Mal in seiner noch jungen Profikarriere zu den besten 1000 Tennisspielern der Welt. Albert Krütli 01.11.2022, 14.01 Uhr

Noah López (20) ist die Nummer 17 der Schweiz. Pius Amrein (Luzern, 19. September 2020)

Der 20-jährige Ballwiler belegt im ATP-Ranking Platz 998 (Stand 24. Oktober). Den grössten Sprung von Rang 2162 auf 1262 machte er am 5. März dieses Jahres mit dem Halbfinal-Einzug beim 15000-Dollar-Futures-Turnier in Torello (Spanien). Danach verbesserte sich der Luzerner weiter in kleinen Schritten – mit dem Viertelfinal am 30. September beim 15000-Dollar-Turnier in Sabadell (Spanien) als Bestergebnis. Dazu bestritt López auch einige 25000-Dollar-Turniere. Die Futures gehören zu den untersten Kategorien im Profizirkus.