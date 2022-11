Orientierungslauf Nochmals warteten knifflige Aufgaben auf die Elite Die Schweizer OL-Garde ermittelte im Kanton Obwalden und in Nottwil die Siegerin und den Sieger im Grand-Slam-Final. Jörg Greb 14.11.2022, 17.23 Uhr

Simona Aebersold im Kernwald. Bild: PD

2022 war für die OL-Elite eine lange Saison, die bis weit in den Herbst hinein dauerte. Und sie war garniert mit zahlreichen Höhepunkten: Sprint-WM, Wald-EM, Weltcup und nationale Meisterschaften. Gedanken an eine Regenerationsphase tauchten auf. Und doch erschienen am Wochenende die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger mit Ausnahme von Matthias Kyburz (Bänderriss) nochmals alle. Sie massen sich in einem attraktiven Format im Kampf um den sogenannten Grand-Slam-Final: vier Rennen in kurzem Abstand, aneinandergekoppelt mit einer Schlusswertung.

Den Auftakt bildete ein Mitteldistanzrennen im Kernwald im Kanton Obwalden. Es folgten zwei Sprints auf dem Gelände des Schweizer Paraplegikerzentrums (SPZ) in Nottwil. Dabei ging es nicht nur um einen Teilsieg, sondern ebenso um Bonussekunden. Danach erfolgte der Finallauf im Jagdstart-Modus: eine hoch spannende Angelegenheit mit engem Ausgang. Während bei den Frauen Sabine Hauswirth ihre Führungsposition aus den drei vorangegangenen Rennen verteidigte, überspurtete Timo Suter bei den Männern Leader Martin Hubmann. «Cool gewesen», waren sich die Siegerin und der Sieger einig. Nach dem technisch anspruchsvollen Auftakt im Wald forderte das SPZ-Gelände primär physisch. Von einem «spannenden Parcours und kniffligen Aufgaben beim schnellen Laufen und Entscheiden» sprachen die Exponenten. Das Paradebeispiel: Der Finallauf führte im Parkhaus auf verschiedene Ebenen. «In den Weisungen war davon die Rede», sagte Suter. Er hatte sich entsprechend eingestellt. Sabine Hauswirth erarbeitete sich hierfür eine konkrete Vorstellung. Ihr Vater Ueli Hauswirth hatte im Frühling beim Luzerner OL in Nottwil teilgenommen und konnte ihr von der Karte wie den Tücken erzählen.

SPZ erweist sich als idealer Austragungsort

Matthias Niggli hatte den Grand-Slam-Final zusammen mit seiner Ehefrau, der 23-fachen Weltmeisterin Simone Niggli-Luder, 2017 lanciert – zur Einstimmung auf das Jahresfest mit den diversen Ehrungen der Jahresbesten in sämtlichen Kategorien. «Dieses Format soll den Athletinnen und Athleten nochmals etwas Besonderes bieten», erklärte er. Mit «etwas Delikatem am Morgen und Show am Nachmittag» ist dies gelungen. Das Paraplegikerzentrum erwies sich dabei als idealer Austragungsort: ein überschaubares Gelände mit attraktiven Schlaufen für die Zuschauenden sowie der Möglichkeit für das traditionelle OL-Fest gleichenorts.

Für ihre internationalen Medaillen geehrt wurden Nicola Müller, Gian Andri Müller, Corsin Müller (alle Einsiedeln) und Flavio Ehrler (Sursee) im Ski-OL sowie Leonie Mathis (Beckenried) im klassischen Orientierungslauf. Als Jahresbeste auf nationaler Ebene in ihrer Altersklasse profilierten sich Sonja Borner (Hagedorn/DAM), Cornelia Müller (Zug/D55), Reto Müller (Einsiedeln/H60) und Ernst Moos (Zug/H85).

