Volleyball Nun folgt ein «riesengrosses Highlight»: Volley Luzern kämpft um den NLB-Meistertitel Die NLB-Akteurinnen von Volley Luzern gewinnen die Halbfinalserie gegen Köniz. Ihr Trainer schwärmt. Ruedi Vollenwyder Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Luzern mit Sandrine Giroud (am Ball) steht im NLB-Final, wo es gegen Glaronia geht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. 3. 2023)

Die Luzerner NLB-Spielerinnen von Volley Luzern haben die Qualifikation auf dem hervorragenden 3. Rang abgeschlossen. Nur die eine Klasse für sich spielenden Glaronia-Frauen und der VBC Köniz waren besser klassiert als die Zentralschweizerinnen. Nach einem harzigen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Partien kam Volley Luzern in Fahrt. «In der Folge gingen wir in den Heimspielen immer als Siegerinnen von der Platte», erinnert sich Headcoach Philipp Joller.

Als Lohn durfte das Team die Halbfinal-Playoffs gegen den VBC Köniz bestreiten. Die ehrgeizigen Luzernerinnen setzten im ersten Spiel der Best-of-3-Serie mit einem 3:2-Auswärtssieg ein klares Ausrufezeichen. Und am Wochenende bestätigten sie diese Leistung im spielerisch ­guten, spannenden und stimmungsvollen Heimmatch (18:25, 30:28, 25:19, 25:17). Damit stehen sie im NLB-Final.

Jubel auf der einen, Tränen auf der anderen Seite

Die Entscheidung fiel nach 101 Minuten. Volley Luzern führte gegen Köniz im vierten Satz mit 24:21, als Michaela Nussbaumer den Matchball knallhart ins Feld der Bernerinnen knallte. Es war geschafft. Das junge Team um Headcoach Joller lag sich jubelnd in den Armen. Auf der Gegenseite war die Niedergeschlagenheit gross. Tränen der Enttäuschung wurden bei Köniz vergossen. «Mit dem Erreichen des NLB-Finals haben wir unser Saisonziel, die Halbfinal-Playoffs, noch toppen können», freute sich ein sichtlich mitgenommener Philipp Joller über diesen Exploit seines Teams.

Nun wartet mit Glaronia (zwei 1:3-Quali-Niederlagen) ein Gegner auf die Luzernerinnen, der als hoher Favorit in die Best-of-3-Finalserie steigt. «Für uns ist diese Finalserie ein riesengrosses Highlight», schwärmt die gegen Köniz sensationell aufspielende Libera Kerstin Krummenacher, 19. Und die 22-jährige Mittespielerin Julia Garovi, die den ersten mit 18:25 verlorenen Satz noch ohne Einsatz erlebte, pflichtet der von den Könizer Aufschlägen intensiv beschäftigten Libera bei:

«Dieser Final wird für uns alle zu einem super Erlebnis. Wir haben uns dieses Weiterkommen, wie schon in der Quali, dank einer topmotivierten Einstellung der gesamten Mannschaft redlich verdient.»

Die beiden Volleyballerinnen senden auch ein Riesenkompliment an die Adresse ihrer Fans: «Die tolle Unterstützung im zweiten engen Satz mit drei Matchbällen gegen uns hat uns so motiviert, dass wir den Satz doch noch nach Hause bringen konnten.»

Für den Trainer ist dieser Erfolg eine Bestätigung der guten Arbeit. Er schwärmte mit einem kühlen Siegesbier in der Hand: «Ich sah im Match gegen die ­robusten und routinierteren Könizerinnen von meinem Team die beste Saisonleistung.» Joller blickt den anstehenden Partien gegen Glaronia locker entgegen: «Obwohl für uns schon zu Beginn der Saison ein Aufstieg aus finanziellen Gründen nie zur Debatte stand, wollen wir die Glarnerinnen im Kampf um den NLB-Meister zumindest etwas ärgern. Und ich denke, dass wir dazu in der Lage sind.»

Zwei Spielerinnen wechseln in die NLA

Doch für Joller geht es nicht nur um Siege: «Wichtig ist, dass wir junge Spielerinnen einsetzen können. Wir verstehen uns in erster Linie als Ausbildungsverein.» So können sich talentierte und ehrgeizige Spielerinnen in der NLB auch für Aufgaben in der höchsten Schweizer Liga aufdrängen. Der Trainer kündigt an: «Zwei Spielerinnen, Namen will ich noch keine nennen, werden in der nächsten Saison ihr Glück bei einem NLA-Verein suchen und hoffentlich auch finden.» Wer weiss, vielleicht mit dem Titel eines NLB-Meisters im Rucksack?

Volley Luzern – Köniz 3:1

Säli. – 100 Zuschauende. – SR Schmid/Castro. – Spieldauer: 101 Minuten. – Sätze: 18:25, 30:28, 25:18, 25:21. – Luzern: Morandi, Giroud, Stofer, Garovi, Kerstin Krummenacher (Libera); Bachmann, Erni, Flückiger, Nussbaumer, Herzog, Vazquez Reynel, Eirin Krummenacher (Libera).

