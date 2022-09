Xavers Bruder Toni Kurmann aus Horw hat bei seiner Familienforschung herausgefunden, dass die beiden Silbermedaillengewinner sogar entfernt verwandt sind. Sie sind Ururenkel der beiden Brüder Anton und Melchior Kurmann, die 1832 bis 1849 gemeinsam das Anwesen Under Hofstette in Willisau betrieben und mit den Zwillingsschwestern verheiratet waren.

Xaver «Xavi» Kurmann, geboren am 29. August 1948, gewann neben den beiden Olympiamedaillen in der Einerverfolgung (1968 Bronze, 1972 Silber) zweimal den Weltmeistertitel in der Einerverfolgung (1969 in Brünn, 1970 in Leicester). Eine WM-Bronzemedaille gab es 1969 zudem in Mannschaftszeitfahren Strasse 100 km, ferner gewann er unter anderem 16 Mal Gold an Schweizer Meisterschaften. Xaver Kurmann wohnt in Ballwil LU.

Alfred «Fredy» Bachmann, geboren am 31. März 1945, ruderte für den See-Club Luzern. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München gewann Bachmann zusammen mit Heinrich «Heini» Fischer die Silbermedaille im Zweier ohne Steuermann. Bachmann angestammte Disziplin war hauptsächlich der Einer (Skiff). Einmal Schweizer Meister im Vierer ohne (1969) und zweimal im Doppelzweier (1975/76 ). Fredy Bachmann wohnt in Luzern. (hag)