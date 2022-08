Parasport «Velofahren bedeutet für mich Freiheit»: Dieser Schenkoner trotzt seinen Gleichgewichtsstörungen mit Sport Die Leidenschaft zum Radrennsport ist bei Fabiano Wey (31) stetig gewachsen. Daneben betätigt sich der Ambri-Fan als Chefredaktor. Peter Birrer Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Am Anfang der Geschichte steht, wie so oft im Leben, ein Zufall. Fabiano Wey sitzt im Fitnessraum des Schweizer Paraplegiker-Zentrums (SPZ) auf einem Velo, er liebt diesen Sport, er weiss, dass ihm regelmässige Bewegung guttut. Eine Störung des Nervensystems verursacht Probleme mit dem Gleichgewicht, die sogenannte polyneuropathische Ataxie wurde früh in Weys Leben festgestellt und ist in den vergangenen Jahren immer stärker zum Vorschein gekommen.

Fabiano Wey hat ein grosses Ziel vor Augen: 2024 will er an der Rad- und Paracycling-WM in Zürich eine Medaille gewinnen. Bild: Pius Amrein (Nottwil, 22. August 2022)

Aber er ist ein Kämpfer, der sich den Sport nicht nehmen lassen will. Und für den ebenjene Begegnung beim Training so entscheidend ist, dass er aus seinem Talent etwas macht. Roger Getzmann, Bereichsleiter Rollstuhlsport und Freizeit der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV), kommt mit Fabiano Wey ins Gespräch – und schon bald ist der Kontakt zu Paracycling-Nationaltrainer Daniel Hirs hergestellt.

Der Sport ist die Welt von Fabiano Wey

Anfänglich ist Wey noch vorsichtig, der Beruf hat für ihn Priorität. Als er sich nach ein paar Monaten aber mit Hirs zum Kaffee trifft, legt er die Zurückhaltung ab. Sagt zu. Und fährt im Oktober 2018 sein erstes Rennen in Tschechien. Seither ist die Leidenschaft kontinuierlich gewachsen. «Das Velofahren bedeutet für mich Freiheit», sagt der 31-Jährige aus Schenkon. Von Hirs gibt es ein dickes Lob:

«Was Fabiano bislang erreicht hat, ist überragend.»

Wey ist seit jeher ein Kämpfer, der als Bub lernt, mit der körperlichen Einschränkung umzugehen. Aber bremsen lässt er sich deswegen nicht. Er schwimmt, turnt, spielt Tennis, macht Judo. Und: Er fährt Velo, nichts tut er lieber als das. Ausserdem verfolgt er die grossen Rundfahrten im Fernsehen.

In Bern absolviert Fabiano Wey ein Volkswirtschaftsstudium und findet eine Stelle in der Welt, die ihm so viel bedeutet: Er wird Sportmanager. 2016 beginnt er im Unternehmen, das sein Idol betreut: Fabian Cancellara. Ein Traum geht in Erfüllung. Heute ist er bei der sportcom solutions GmbH mit Sitz in Luzern angestellt und kümmert sich hauptsächlich um die Parasport-Plattform para-news.ch, um den Schweizer Parasport sichtbarer zu machen. Daneben arbeitet er jeweils einen Tag pro Woche als Sachbearbeiter für die Handchirurgie im SPZ. Und ab 2018 gewinnt der Sport an Bedeutung.

Nach schweren Stürzen wird die Strategie geändert

Als es auf dem Zweirad zu riskant wird, steigt er auf das Dreirad um. In Nationaltrainer Daniel Hirs hat er einen Förderer und Motivator. Fabiano Wey erzielt rasch Fortschritte und lässt sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen. Mehrmals stürzt er, teilweise sogar schwer. Die Unfälle passieren vor allem dann, wenn er übereifrig bei der Sache ist und die Kontrolle verliert. Die Stürze erfordern ein Umdenken und eine neue Strategie, die der Coach vorgibt: lieber dosieren, dafür das Ziel sicher erreichen.

Wey ist ein gewissenhafter Fahrer, der wöchentlich rund zehn Stunden in Training, Massage und Physiotherapie investiert. Der Aufwand lohnt sich, das lässt sich an den ersten Erfolgen ablesen. Den Gesamtweltcup in diesem Jahr beendete er als Dritter. An der WM in Kanada erreichte er sowohl im Strassenrennen als auch im Zeitfahren Rang 6. Aber das soll es bei weitem nicht gewesen sein. 2024 findet in Zürich die Rad- und Paracycling-WM statt, ein Grossanlass, an den Wey heute schon denkt:

«Ich unternehme alles, um dort eine Medaille zu gewinnen. Dieser Event ist für uns Paracycler ein Riesending.»

Man könnte meinen, dass Fabiano Weys Tage mit Beruf und aktivem Sport restlos gefüllt sind. Aber da ist noch eine weitere Beschäftigung oder wohl besser: eine Liebe. Seit der Primarschule ist er Fan des HC Ambri-Piotta, wobei ein Schlüsselerlebnis diese tiefe Verbundenheit mit dem Tessiner Klub erklärt. 1999 sass der Luzerner vor dem TV, als Ambri im Final der NLA gegen den Erzrivalen Lugano spielte – und die Serie 1:4 verlor. «Ambri war der Underdog, dem all meine Sympathien gehörten», erinnert sich Fabiano Wey, «die Rolle des Aussenseiters fand ich sehr faszinierend.»

«La Gazzetta dell’Ambrì» eine Herzensangelegenheit

Längst ist er Stammgast in der Leventina, wenn die Mannschaft ihre Heimspiele austrägt. Ins Tessin fährt er als Mitglied des Fanclubs Luzern mit dem Fancar – auf die Hilfe aller kann er immer zählen. Daneben ist Wey journalistisch tätig, er prägt das Fanmagazin «Gazzetta dell’ Ambrì» als Chefredaktor. Viermal pro Jahr erscheint die Publikation, in der auf 64 Seiten Hintergründe und Interviews geliefert werden. Ein Jahresabo kostet 30 Franken – die Redaktion verrichtet ihre Arbeit für diese Herzensangelegenheit kostenlos. «Wir machen das alles, weil wir begeisterte Hockeyfans sind», sagt Fabiano Wey, der auch für seine Saisonkarte in Ambri selber aufkommt.

«Die 1300 Franken leiste ich mir. Dieses Hobby gibt mir emotional sehr viel.»

Auch mit dem Sport verdient er kaum einen Rappen. Immerhin sind die Auslagen weitestgehend gedeckt. Fabiano Wey, dessen Velo einen Wert von rund 10'000 Franken hat, fühlt sich derzeit so gut und so wohl wie noch nie, wenn er auf dem Sattel sitzt. Die Erfolge steigern sein Selbstvertrauen, und für Daniel Hirs ist er «ein Profi». Er meint damit dessen Einstellung zum Sport. Und wenn der Coach einmal etwas aus der Welt des Sports nicht auf dem Radar hat, weiss er, an wen er sich wenden kann: «Fabiano weiss alles. Wirklich alles.»

