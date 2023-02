Skirennfahrerin Delia Durrer will es in die Weltspitze schaffen

Ski alpin Delia Durrer ist eine Pendlerin zwischen den Ski-Welten Die 20-jährige Nidwaldnerin Delia Durrer fährt sowohl im Weltcup als auch im Europacup. Wichtig ist dabei eine gute Planung. Peter Gerber Plech Jetzt kommentieren 13.02.2023, 14.01 Uhr

Delia Durrer sieht nach einem missglückten Rennen nicht nur das Negative. Bild: Johann Groder/Freshfocus (St. Anton, 15. Januar 2023)

Während Jasmine Flury und Marco Odermatt an den Weltmeisterschaften in Frankreich aus Swiss-Ski-Sicht für das Abfahrtsdouble gesorgt haben, konnte es Delia Durrer für einmal etwas gemütlicher angehen. Statt auf einer Skipiste den Hundertstelsekunden hinterher­jagen zu müssen, war ein Wochenende daheim in Oberdorf angesagt. Endlich mal wieder Freundinnen und Kollegen treffen, einige Zeit beim Shoppen in der Stadt verbringen und über andere Dinge als den Skisport plaudern. Aber: Die täglichen Einheiten mit Konditionstraining durften nicht fehlen. Weil Durrer um 11 Uhr jeweils via TV einen Blick zu den Weltmeisterschaften werfen wollte, fand die körperliche Ertüchtigung früher am Morgen statt als normal. «Ich wollte die Rennen keinesfalls versäumen. Natürlich habe ich mitgefiebert und die vielen Emotionen mitbekommen – und selbst auch solche erlebt», sagt die 20-Jährige.

Solche Wochenenden sind aber in der Zeit von Ende Oktober bis Mitte März die Ausnahme. Die Nidwaldnerin ist in der Regel mit grossem Gepäck unterwegs – und das in zwei Welten des Skirennsports. Im Winter 2022/23 hat sie bisher zehn Speed-Rennen im Weltcup und sieben Wettkämpfe im Europacup bestritten. Das Ergebnis: In der Abfahrtsstartliste im Weltcup liegt Durrer – auch dank des 13. Ranges zum Auftakt in Lake Louise – an 28. Stelle, in der Abfahrtswertung des Europacups rangiert sie auf Platz 2. Was nun? Den Top-30-Rang im Weltcup verteidigen und damit die Voraussetzungen für den Aufstieg ins A-Kader von Swiss-Ski erfüllen? Oder im Europacup die Top 3 der Disziplinenwertung und damit einen persönlichen Startplatz für die Weltcup-Saison 2023/24 fixieren? «Für mich hat, im Hinblick auf meine Zukunft, der Weltcup Priorität», sagt Durrer. «Das Kennenlernen der Weltcup-Strecken und das Sammeln von Erfahrungen auf diesen Rennstrecken ist für mich wichtig. Der Europacup aber ist ein zweites Standbein. Sollte ich einen Fixplatz erreichen, dann würde das dem gesamten Abfahrtsteam helfen, weil ich dann das Startplatzkontingent im Weltcup nicht belaste.»

Aus schlechten Resultaten gelernt

Als erklärendes Beispiel dafür, was sie mit dem Sammeln von Erfahrungen meint, erwähnt die Nidwaldnerin die Weltcup-Abfahrten in St.Moritz. Mitte Dezember verpasste Durrer dort als 41. und 43. die Punkteränge klar. Als Spitzensportlerin sucht man nach einem befriedigenden Resultat. Dennoch war das für Durrer kein Grund, nur das Negative zu sehen. «Bei mir ist es so, dass ich nach den Trainings einen ziemlich genauen Plan im Kopf habe, wie ich im Rennen zu fahren und was ich zu tun habe», sagt sie. «Nach den Trainings in St.Moritz hatte mir dieses Aha-Erlebnis gefehlt. Entsprechend sind die Resultate ausgefallen, obwohl ich keine grossen Fehler gemacht habe. Aber ich habe dadurch wieder einiges dazugelernt, was in den nächsten Jahren für mich hilfreich sein kann.»

Grundsätzlich liegt die Entscheidung, ob Delia Durrer im Welt- oder im Europacup startet, bei der Athletin selbst. Aber sie bespreche diese taktischen Überlegungen stets mit Simon Rothenbühler, ihrem Gruppentrainer. «Die Europacup-Rennen im Januar in Zauchensee wollte ich gerne fahren, weil sie aus meiner Sicht eine gute Vorbereitung auf die drei Tage später stattfindenden Weltcup-Rennen von St.Anton gewesen sind», erzählt sie. Die durchaus stimmige Theorie, dass Rennenfahren das beste Training ist, hat hier wohl die Entscheidung beeinflusst. Die Planung der Renneinsätze ist für die Pendlerin zwischen den beiden Ski-Welten das A und O.

«In diesem Winter funktioniert das ganz gut, da es in den beiden Rennkalendern kaum Überschneidungen bei den Abfahrten gibt.»

Um dem Körper auch mal die nötige Ruhe verschaffen zu können und die ganze Reisetätigkeit etwas zu entschlacken, hat Durrer nun auf die Teilnahme am Europacup-Super-G in Sarajevo verzichtet. «Die Saison dauert noch einige Wochen. Da ist es wichtig, mit der Energie – der körperlichen, aber auch der mentalen – sorgsam umzugehen», begründet sie.

Sie will Olympiasiegerin werden

Delia Durrer hat nicht nur die Aufgabe, zwischen Starthaus und Ziellinie möglichst fehlerfrei zu fahren und schnell zu sein. Sie muss Verantwortung übernehmen, entscheidend bei der eigenen Karriereplanung mitarbeiten. Sie weiss das. Und sie kann das. Denn ihr sportliches Ziel ist seit Teenager-Zeiten klar: Durrer will es in die Weltspitze schaffen – und sie will Olympiasiegerin werden. Die Goldfahrten von Marco Odermatt oder Jasmine Flury hat Delia Durrers Motivation, diese Ziele zu erreichen und entsprechend ins Training und in die Karriereplanung zu investieren, nur noch verstärkt.

