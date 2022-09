Cyrill Gasser ist Spielertrainer beim FC Sarnen

FUSSBALL Cyrill Gasser - die Rückkehr des einstigen F-Juniors nach Sarnen Der FC Sarnen empfängt in der regionalen 2. Liga den FC Altdorf (Samstag, 17 Uhr, Seefeld). Turi Bucher Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So schliesst sich der Kreis: der 30-jährige Sarnen-Spielertrainer Cyrill Gasser mit seinem einstigen F-Junioren-Dress. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. September 2022)

Der hier auf dem grossen Bild unserem Fotografen sein F-Junioren-Trikot hinhält, hat so einige Fussballstationen hinter sich. Zu zwei Super-League-Einsätzen und auch zwei Europa-League-Auftritten hat es der 30-jährige Cyrill Gasser gebracht. Das war in Thun. Doch davon gleich mehr.

Denn: Angefangen hat alles beim FC Sarnen. Als F-Junior. Und dorthin, nach Sarnen, ist Gasser im Sommer zurückgekehrt. Als Spielertrainer. Und hier, daheim, soll die fussballerische Karriere als Spieler auch ausklingen. «Es war mein Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Ich will dem FC Sarnen etwa zurückgeben.»

Als Cyrill Gasser im Alter von 10 Jahren vom FCS nach Luzern zum FCL wechselte, heissen seine Trainer bis zu den U18-Talenten so: Rathino, Kudi Müller, Christian Brand, Jean-Daniel Gross. Als 17-Jähriger debütiert Gasser dann beim SC Buochs in der 1. Liga. Sein Trainer: Ex-Basel-Star Mario Cantaluppi. Eine weitere Zentralschweizer Station ist der SC Cham, danach wagt Gasser den Sprung in den Profifussball: Beim FC Thun steht er unter den Trainern Bernard Challandes und Urs Fischer im Kader der 1. Mannschaft; unter Fischer darf Gasser dann wie erwähnt vier Mal im Fanionteam spielen.

Vater «Pedro» als stiller Berater auf der Trainerbank

Als 21-Jähriger kehrt Gasser zurück zum SC Cham, spielt dort sechs Jahre lang. Es folgen noch drei Jahre in der 1. Liga beim FC Schötz, bis der Weg zurück in die Heimat führt. Gasser sagt: «Die Rückkehr zum FC Sarnen war nur eine Frage der Zeit. Aber vor fünf Jahren hätte ich mir noch nicht vorstellen können, dass ich einmal Spielertrainer sein werde, dass ich eine Fussballmannschaft führe. Aber eben: Das war vor fünf Jahren.»

Nun ist Gasser gereift, soll in Sarnen gemäss Vereinsphilosophie vor allem einheimische und junge Spieler an die 1. Mannschaft heranführen und integrieren. «Ich unterstütze die Philosophie», sagt Gasser, «im letzten Spiel gegen Schattdorf spielten wir mit neun Obwaldnern, und der Altersdurchschnitt lag bei 23 Jahren. Nur drei Spieler waren älter als 25 Jahre.»

Einerseits muss Cyrill Gasser als Spieler auf dem Feld die FCS-Fäden ziehen, andererseits wird er als Trainer an der Seitenlinie von Simon Nuo und Peter Gasser unterstützt. Der 61-jährige «Pedro» Gasser war selber eine regionale Fussballgrösse… und ist Cyrills Vater. «Ich wollte noch einen zweiten Mann an der Seitenlinie», erklärt Gasser junior. «Mein Vater verfügt über eine 30-jährige Erfahrung als Trainer. Klar, ich wollte den Schritt in den Trainerjob selber machen. Simon Nuo steht als Assistent an der Seitenlinie, mein Vater sitzt als stiller Berater auf der Trainerbank.»

In der Regel ebenfalls mit am Spielfeldrand, allerdings in der Rolle der Fans, stehen weitere nahe Familienangehörige: Mama Heidi und die Schwestern Stefanie und Olivia (einst Volleyballspielerin bei Volleya Obwalden) fiebern mit dem FC Sarnen mit.

Noch läuft es sportlich nicht so gut

Cyrill Gasser hat in seiner ersten Saison als Sarnen-Spielertrainer den Auftrag, mit seinem Team den Ligaerhalt zu schaffen. So richtig geglückt ist der Start allerdings nicht: Mit nur einem Sieg in sechs Spielen ist der FC Sarnen auf einem Abstiegsrang platziert. Wobei erschwerend hinzukommt, dass diese Saison im schlimmsten Fall sechs von 14 Teams in die 3. Liga stürzen könnten. «Es ist noch viel zu früh, um von Abstiegskampf zu reden», stellt Gasser klar. «Unsere Philosophie, unsere Werte, die sind uns viel mehr wert. Wenn wir diese konsequent verfolgen, dann kommen auch die Punkte. Aber ja, hätten wir drei, vier Punkte mehr, würde ich jetzt und hier viel lockerer auf diesem Stuhl sitzen.» Gasser meint nicht den Trainerstuhl, sondern den Stuhl im Sitzungszimmer von Radio Pilatus, wo er als Key Account Manager, als Grosskundenberater arbeitet.

Nun also am Samstag (17 Uhr) das Heimspiel gegen den FC Altdorf (9 Punkte). «Diese Duelle unter den Urkantonen, die sind immer spannend, die sind immer speziell», heizt Gasser die Partie an. Dem FC Sarnen, auch der Gasser-Family würde es schon guttun, wenn die nächsten Punkte gewonnen werden könnten. Auch nur eine Frage der Zeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen