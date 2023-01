Pilatus Cup Nur am Sonntag trainiert sie nicht: So viel Aufwand betreibt eine 14-jährige Luzernerin für die Eiskunstlauf-Karriere Giada Molinari aus Rothenburg hat den Weg zur professionellen Eiskunstläuferin eingeschlagen. Beim Pilatus Cup in Luzern musste sie sich mit den besten Nachwuchskräften des Landes messen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Giada Molinari während des Kurzprogramms am Pilatus Cup in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13.01.2023)

Auf der Tribüne im Eiszentrum Luzern steigt die Spannung. «Jetzt werde ich auch etwas nervös», sagt Eros Molinari im Flüsterton. Seine Tochter Giada, 14-jährig, wärmt sich unten auf dem Eis ein. Sie tritt in der U14-Kategorie am Pilatus Cup an. Der Pilatus Cup ist einer von zwölf Swiss-Cup-Terminen. Es ist die höchste Wettbewerbskategorie im Eiskunstlauf hierzulande. Die besten Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Schweiz sind angereist.

Neben Vater Eros sitzen Mutter Martina und die ältere Schwester Olivia. Sie sind sich Eishallen gewohnt, aber auch sie scheinen zu frieren an diesem Abend. Das Warm-up der Läuferinnen dauert genau vier Minuten, dann werden sie vom Eis beordert. Nach einer kurzen Pause gilt es ernst. Jede Läuferin zeigt zu einem Musikstück ein Kurzprogramm von zweieinhalb Minuten. Auf den Rängen redet kaum jemand.

Giada Molinari ist an der Reihe. Sie hat sich mittlerweile der Trainingsjacke entledigt und steht allein auf dem Eis. Ihr schwarzes Kleid ist mit Strasssteinen besetzt und glitzert. Molinari wirkt stilsicher und routiniert, trotz des jungen Alters. Hunderte von Trainingsstunden scheinen ihre Bewegungen perfektioniert zu haben. Doch ihr Kurzprogramm beginnt nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Beim ersten Sprung, dem Doppelaxel, stürzt sie. Ein leiser Aufschrei ihrer Mutter ist zu hören. Giada Molinari lässt sich aber nicht verunsichern. Sichtbare Fehler passieren ihr nicht mehr. Sie klassiert sich auf dem 7. Zwischenrang. Am nächsten Tag wird sie den zweiten Teil, die Kür, absolvieren müssen.

Die einen laufen, die andern schneiden Videos

«Es ist gut gegangen, trotz des Sturzes», sagt Molinari. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13.Januar 2023)

Die Zentralschweiz ist kein Hotspot des Eiskunstlaufs. Die grossen Klubs sind in Zürich und Agglomeration, in Lausanne oder in Bellinzona beheimatet. Mit dem Pilatus Cup hat die Region aber einen professionellen Wettkampf. Veranstalter ist der Eisklub Luzern. Rund 230 Läuferinnen und Läufer nahmen am vergangenen Wochenende teil. Die Elitekategorie war in diesem Jahr nicht vertreten, dafür alle Nachwuchskategorien, angefangen bei der U12.

Zehn Richterinnen und Richter bilden das Preisgericht. Drei davon kümmern sich um die Klassifizierung der technischen Elemente und ordnen diese einem Schwierigkeitsniveau zu. Fünf Richter bewerten die Artistik und entscheiden, ob die Ausführungen schön waren. Bleiben noch zwei, die ein Video zusammenschneiden und es kurz nach Programmende bereitstellen, damit die Darbietungen nochmals im Detail angeschaut werden können.

Das Kurzprogramm von Giada Molinari wird mit 28,24 Punkten bewertet. Etwas später sitzt sie im beheizten Restaurant der Eishalle und sagt: «Von den Punkten her war es recht gut, vom Fahren her auch. Mit den Sprüngen war ich weniger zufrieden.» Der missglückte Doppelaxel zu Beginn habe sie nicht aus dem Konzept gebracht, sagt sie. «Es ist gut gegangen, trotz des Sturzes.»

«Man muss die Kinder auch schützen»

Schon als Vierjährige machte Molinari die ersten Versuche mit Schlittschuhen auf dem Eis. Aus der Freizeitbeschäftigung wurde schnell eine grosse Sache. Sie schloss sich dem Eisklub Luzern an, wo ihr Talent immer mehr gefördert wurde. Das Trainingspensum erhöhte sie laufend, schon im Primarschulalter. Zuerst trainierte sie zweimal wöchentlich, dann dreimal, dann viermal. «Die ersten paar Jahre waren die schwierigsten», sagt sie.

An den Schweizer Meisterschaften in knapp vier Wochen strebt Molinari nach einem Top-Ten-Ergebnis. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Januar 2023)

Pascal Bögli, ein ehemaliger Läufer des Eisklubs Luzern und am Pilatus Cup für das Schiedsgericht verantwortlich, sagt es so: «Der Trainingsaufwand im Eiskunstlauf ist enorm und es dauert relativ lange, bis man etwas kann.» Schon Neunjährige kommen gemäss Bögli auf fünf bis sechs Trainings pro Woche. Das Pensum sei vergleichbar mit anderen artistischen Sportarten wie Ballett oder Kunstturnen. «Um auf ein gewisses Level zu kommen, braucht es diesen Aufwand. Aber man muss Kinder auch ein wenig schützen, wenn sie sich für den Leistungssport entscheiden», sagt Bögli.

Giada Molinari ist an der Sportschule Kriens, wo sie mit zwei weiteren Eiskunstläuferinnen die 2. Sekundarstufe besucht. Die Schule richtet sich nach den Trainings. Hausaufgaben erledigt sie häufig in der Schule, für Tests lernt sie zuhause. Montag, Mittwoch und Freitag ist sie morgens in der Schule, nachmittags trainiert sie. Dienstag und Donnerstag trainiert sie morgens und nachmittags, die Schule findet über den Mittag statt. Am Samstag folgen weitere Trainings. Die Trainings finden nicht nur auf dem Eis statt, es gibt auch Tanz- oder Athletikeinheiten. Manchmal enden sie erst um 20.30 Uhr. Freizeit habe sie aber genug, betont Molinari. «Zum Beispiel am Sonntag oder am Samstagnachmittag.»

Es kostet soviel wie ein Kleinwagen

Mutter Martina ist sich den Belastungen des Leistungssports sehr wohl bewusst. Sie sagt: «Für dein Kind willst du den Stresslevel natürlich so tief wie möglich halten. Aber das ist nicht immer einfach mit Schule, Sport und Freizeit.» Die Eltern sind sehr engagiert in diesem Projekt, es braucht nicht zuletzt auch ihre finanzielle Unterstützung. Die jährlichen Kosten seien mit dem Preis eines Kleinwagens vergleichbar, sagt die Mutter. Doch einen günstigen Weg gibt es nicht. Wer es im Eiskunstlauf an die Spitze schaffen will, muss sehr früh viel investieren. Giada Molinari arbeitet etwa mit einem persönlichen Trainer zusammen. Und auch er wird von den Eltern finanziert.

Am Pilatus Cup steigert sie sich am zweiten Tag in der Kür und landet mit 79,04 Punkten auf dem 5. Schlussrang. Der Sieg geht an Olivia Bacsa aus Emmenbrücke, die für Dübendorf startet. Für eine Erfolgsmeldung sorgt auch Joline von Felten vom Eisklub Luzern. Mit 141,36 sichert sie sich den 1. Rang bei den Juniorinnen.

Molinari richtet ihren Blick aber bereits nach vorne. In knapp vier Wochen finden die Schweizer Meisterschaften in Heuried statt. «Ich will es unter die ersten Zehn schaffen», sagt sie. Dann verabschiedet sie sich, es ist spät geworden. Am nächsten Morgen steht um 7.00 Uhr wieder ein Training an.

