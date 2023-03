Promotion League FC Luzern U21 schlägt im Derby den SC Kriens mit 3:2 – die Tore im Video Der SC Kriens führt zur Halbzeit überraschend 2:1, dann aber setzt sich das Luzerner Leaderteam von Coach Michel Renggli mit 3:2 durch. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.03.2023, 22.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der SC Kriens (13.) überraschte Promotion-League-Tabellenführer FC Luzern U21 mit einer praktisch 100-prozentigen Effizienz in der ersten Halbzeit. Nach einem Abschlag von Torhüter Lars Hunn ging der Ball durch die Beine der Luzerner Innenverteidiger hindurch und landete bei Mark Marleku. Der kräftige Stürmer, der für den FCL vor knapp drei Jahren schon in der Super League getroffen hatte, schoss sofort. Und auch FCL-Goalie Vaso Vasic konnte nicht mehr genügend abwehren, die Kugel landete in der 10. Minute zum 1:0 der Gäste im Tor.

Luzerns Tyron Owusu (links) läuft den Kriensern Albino Gashi und Marco Rüedi davon. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. 3. 2023)

Der SCK nutzte in der 29. Minute auch seine zweite Möglichkeit: Eine präzise Querflanke von Mauro Bender lenkte Marco Rüedi gekonnt per Direktabnahme ins FCL-Tor. Diesmal war Vasic machtlos.

SCK fehlt das Quäntchen Glück zum Remis

Dieser zweite Treffer bedeutete bereits das 2:1 für die Gäste aus Kriens. Denn in der 15. Minute hatte Mihailo Stevanovic einen Freistoss aus rund 20 Metern zum 1:1-Ausgleich verwertet. SCK-Coach Sven Lüscher beklagte nach dem Spiel das Pech seiner Mannschaft in dieser Szene: «Der Freistoss wird von uns unhaltbar abgelenkt. Schnell hatte der Leader ausgeglichen.»

Der Luzerner Nando Toggenburger im Zweikampf mit Elis Isufi vom SC Kriens. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. 3. 2023)

Von der Dominanz der Luzerner hatte der Gästecoach allerdings nichts gesehen. «Wir konnten das Spiel ausgeglichen gestalten, hätten meiner Meinung nach einen Punkt verdient», stellte Lüscher fest.

Dagegen hatten die FCL-Nachwuchsspieler etwas. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit bewies Stürmer Marvin Bieri sein Durchsetzungsvermögen am rechten Flügel, seine Hereingabe fälschte in der Mitte der Krienser Innenverteidiger Elis Isufi ins eigen Tor ab. In der 49. Minute stand es somit 2:2. Eigentlich hätte der Ausgleich für die Gastgeber bereits in der 39. Minute fallen sollen: Stevanovic scheiterte vom Punkt an Hunn, der glänzend parierte. Der recht streng gepfiffene Foulelfmeter blieb damit ungenutzt. Das Team von Michel Renggli bewies in der Schlussphase seinen Power: Der eingewechselte Mattia Walker lief durch die Krienser Abwehr und flankte ins Zentrum, wo der ebenfalls eingewechselte Diego Martin den Ball mit dem Kopf unhaltbar zum 3:2-Siegtor einnetzte. Das war aus Sicht der Luzerner der perfekte Abschluss des Spiels.

Die Kriesner Leonardo Gubinelli und Lukas Riedmann versuchen vergeblich Thoma Monney am Flanken zu hindern. Bild: Nadia Schaerli (Luzern, 22. 3. 2023)

FCL-U21-Trainer Michel Renggli zeigte sich nicht restlos zufrieden mit der Leistung, aber er fand nicht zu Unrecht: «Am Ende haben wir uns dank unserer nicht nachlassenden Energie durchgesetzt. Das passt zum Lauf, den die Mannschaft hat.»

Am Schluss des Luzerner Derbys mussten sich die Trainer, Betreuer und Spieler des SC Kriens ärgern. Sven Lüscher erklärte, warum es soweit gekommen war: «Durch den Zwischenfall am Schluss hätte der Schiedsrichter aus unserer Optik 20 Sekunden nachspielen sollen – und uns die Chance mit dem Corner geben müssen.» Für den SCK und seine Fans bitter, dass man nach einem guten Spiel mit leeren Händen dastand.

Highlights-Clips, Livestreams und mehr Verfolgen Sie alle Spiele Ihres Lieblingsklubs aus der Promotion League sowie aus der 1. Liga Classic im Livestream. Zusätzlich erhalten Sie mit Ihrem Abo einen kompletten Rückblick sowie Videos der Höhepunkte aus den einzelnen Partien.

Luzern U21 – Kriens 3:2 (1:2)

Leichtathletik-Stadion. – 700 Zuschauende. – SR Dudic. –

Tore: 10. Marleku (Hunn) 0:1. 15. Stevanovic (Freistoss) 1:1. 29. Rüedi (Bender) 1:2. 50. Isufi (Eigentor) 2:2. 87. Martin (Walker) 3:2.

Luzern U21: Vasic; Bung-Hua Freimann, Owusu, Monney, Ruben Dantas Fernandes; Hegglin, Ronaldo Dantas Fernandes (63. Shehu), Stevanovic, Breedijik (90. Bachmann); Bieri (80. Walker), Toggenburger (63. Martin).

Kriens: Hunn (46. Brügger); Walker, Isufi, Lüthi, Hermann; Gubinelli (90. Dubler), Rüedi (74. Hoxha), Alejandro Willimann (90. Aversa), Riedmann; Marleku (82. Wicht), Manicone.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen