SC Cham - FC St.Gallen U21: die Partie im Livestream

Promotion League Ab 16 Uhr im Livestream: SC Cham – FC St.Gallen U21 Die Promotion League ist auf diese Saison hin um zwei U21-Teams von Profiklubs erweitert worden. Neben dem FC Luzern kam der FC St. Gallen zum Handkuss. Dessen Nachwuchsteam gastiert am Samstag auf dem Chamer Eizmoos (Spielbeginn um 16 Uhr). Jetzt kommentieren 13.08.2022, 11.00 Uhr

Das Team von Trainer Marco Hämmerli – als Spieler unter anderem Profi in Thun und St. Gallen – sorgte bei seinem ersten Auftritt in der dritthöchsten Liga für Spektakel und unterlag der U21-Auswahl der Young Boys nach einer 2:1-Führung zur Halbzeit noch mit 3:4. Bei den Ostschweizern standen mit Leonhard Münst und Stefano Guidotti zwei Akteure des Super-League-Teams auf dem Platz. Wie so oft dürfte sich das Gesicht der Mannschaft – je nach Absprache mit dem Fanionteam – für die Partie in Cham stark ändern.