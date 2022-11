SC Kriens schlägt YF Juventus 1:0 - das Tor im Video

Promotion League SC Kriens schlägt YF Juventus 1:0 - alle Höhepunkte und das Tor im Video Der SCK schlägt YF Juventus mit 1:0. Jetzt kommentieren 05.11.2022, 23.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das entscheidende Tor schoss Leonardo Gubinelli in der 20. Minute per Kopf. Damit liegt der SC Kriens mit 17 Punkten aus 15 Spielen auf Platz 13 in der Tabelle der Promotion League.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen