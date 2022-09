BSC Young Boys - FC Luzern U21 2:2 - die Tore im Video

Promotion League BSC Young Boys II und der FC Luzern U21 trennen sich 2:2 – alle Tore im Video Das Team von Trainer Michel Renggli holt im Wankdorf einen Punkt. Jetzt kommentieren 17.09.2022, 22.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tore schossen: 28' - Aaron Appiah 1:0

45' - Ronaldo Dantas Fernandes 1:1

60' - Diego Martin 1:2

66' - Théo Golliard 2:2

Der FC Luzern vermochte die Überzahl in der Schlussviertelstunde nicht in einen Sieg umzumünzen: In der 74. Minute sah Sonny Henchoz die rote Karte, auch Joël Magnin sah in der 93. Minute noch die rote Karte.

Damit liegt der FC Luzern mit 14 Punkten auf sieben Spielen auf Platz 3 der Promotion League.

Highlights

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Relive

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen