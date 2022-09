Krienser Handballer kassieren Lehrstunde bei Wacker Thun.

QHL-Handball Unentschieden gegen Wacker Thun: Krienser kassieren einen «Lehrblätz» Erster Rückschlag für die Handballer von Kriens-Luzern: Trotz klarer Führung schenken sie beim 26:26-Remis in Thun noch einen Punkt her. Stephan Santschi 04.09.2022, 20.21 Uhr

Gegen Thun lief es Andy Schmid (Mitte) und den Kriensern nicht so gut, wie zuletzt gegen Winterthur. Martin Meienberger/Freshfocus

Am Donnerstag herrschte in der Krauerhalle Partystimmung, mit einem souveränen 29:25-Heimsieg gegen Pfadi Winterthur startete der HC Kriens-Luzern in die neue QHL-Saison. Am Sonntag folgte aber bei Wacker Thun bereits erstmals die Ernüchterung: Trotz einer Fünftore-Führung 15 Minuten vor Schluss (23:18) liessen die Luzerner den Gegner nochmals zurück ins Spiel kommen und gestanden ihm kurz vor Schluss sogar den Ausgleichstreffer zum 26:26-Remis zu. Fabian Böhm haderte:

«Das ist nicht unser Anspruch. Wir waren die bessere Mannschaft, das hat jeder in dieser Halle gesehen. Thun hat mit viel Herz gespielt, wir haben den Sack nicht zugemacht.»

Der Routinier mit 15 Jahren Bundesliga-Erfahrung war sichtlich angefressen. Auch er war aber einer jener Krienser, die stark abbauten, sich vom Gegner den Schneid abkaufen liessen und zu viel lamentierten, anstatt sich auf die Aufgabe auf dem Platz zu konzentrieren. «Wir waren nicht klug genug, wir haben uns zurückgezogen, waren vorne nicht mehr so präzis und hinten zu flach», ärgerte sich Trainer Peter Kukucka und er hielt fest: «Mit der Einstellung von gewissen Spielern war ich nicht zufrieden. Das werden wir intern ansprechen müssen.»

Probleme mit dem Umschaltspiel

Bereits in der ersten Halbzeit taten sich die Krienser schwer. Die 5:1-Deckung funktionierte wie schon gegen Winterthur nicht wunschgemäss, musste früh der 6:0-Variante weichen. Im Angriff liessen sie zu viele Chancen liegen, auch der bisher tadellose Kreisläufer Marin Sipic musste sich den ersten Fehlschuss notieren lassen. Vor allem aber war ihr Umschaltspiel von Offensive auf Defensive ungenügend, «12 Treffer haben wir über die schnelle Mitte und die zweite Welle kassiert», sagte Kukucka und mit Blick auf Thuns Stärke im Tempospiel fügte er an: «Das haben wir ja alles gewusst.»

Ab der 15. Minute und dem 6:8-Rückstand kamen die Krienser aber besser ins Spiel. Die Deckung arbeitete gut, vorne spielten Böhm und Spielmacher Andy Schmid ihre Klasse aus. Zur Pause führte Kriens-Luzern mit 14:12 und als Kukucka nach dem Seitenwechsel in die taktische Trickkiste griff, schien bald alles klar zu sein. Auf den Zweier-Positionen liess er offensiver decken, Thun geriet aus dem Tritt und bis zur 45. Minute mit 18:23 in Rückstand. Dann schloss Schmid in Überzahl überhastet ab und lancierte eine Schlussphase, in der Kriens-Luzern Fokus und Konzentration verlor.

«Der Titel geht an Kriens»

Angeführt vom brillanten Lukas von Deschwanden biss sich Wacker Thun zurück in die Partie und kam noch zu einem nicht mehr für möglich gehaltenen Unentschieden. Wohlbemerkt jenes Wacker Thun, das am Donnerstag bei Suhr Aarau noch mit 28:40 verloren hat und ohne Nicolas Raemy (Pause), Ron Delhees (verletzt) und Nicolas Suter (Rücktritt) auskommen muss. «In der Deckung haben wir uns eindeutig verbessert, wir haben versucht, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen», sagte von Deschwanden, der am Ende 15 Treffer erzielt hatte.

Bester Thuner: Lukas von Deschwanden. Alexander Wagner

Der Urner in Thuner Diensten wusste aber auch, dass Kriens-Luzern bei weitem nicht sein Potenzial ausgeschöpft hatte. Als ihm die Moderatorin des Livestreams zum Titel des Best-Players gratulierte, erwiderte er, dass der (Meister-)titel in dieser Saison «nicht an uns, sondern an Kriens geht». Um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden, muss der HCKL fortan aber während der ganzen 60 Minuten bei der Sache sein. Spiele wie jene in der stimmungsvollen Thuner Lachenhalle sind diesbezüglich ein sehr guter Lehrblätz.

Wacker Thun – Kriens-Luzern 26:26 (12:14)

Lachen. – 868 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Thun, 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – Thun: Wick (14 Paraden); Felder (1 Tor), Chernov (1), von Deschwanden (15/5), Dannmeyer (2), Linder (2), Schwab, Huwyler, Sorgen (3); Lüthi, Gruber (2), Manse, Römer. – Kriens-Luzern: Zaponsek (9 Paraden); Idrizi (2 Tore), Küttel (1), Schmid (9/2), Böhm (6), Schlumpf (2), Sipic (2); Buob, Orbovic (2), Lavric, Rellstab (1), Wanner (1). – Bemerkungen: Thun ohne Raemy (abwesend), Delhees und Guignet (verletzt). Kriens-Luzern ohne Koch und Oertli (rekonvaleszent).