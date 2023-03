HCKL-Kreisläufer Björn Buob hat den Bock umgestossen

QHL-Handball Wenn er nicht Handball spielt, unterrichtet er Kriegsflüchtlinge: HCKL-Kreisläufer Björn Buob erlebt eine lehrreiche Zeit Die Handballer von Kriens-Luzern empfangen am Samstag den RTV Basel. Kreisläufer Björn Buob will gegen seinen Ex-Klub zeigen, was er drauf hat. Der 23-Jährige ist momentan in zwei unterschiedlichen Welten zuhause. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 24.03.2023, 12.00 Uhr

Im Spiel gegen St. Otmar St. Gallen habe er «den Bock umgestossen», sagt Björn Buob. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 04. März 2023)

«Zu Beginn war es pure Überforderung», sagt Björn Buob. Damit bezieht sich der Handballer nicht auf seinen Job bei Kriens-Luzern, sondern auf seine Ausbildung zum Primarlehrer. Erst im letzten Sommer begann er damit, doch weil es in seiner Branche an Fachkräften mangelt, stand er schon bald erstmals vor einer Klasse. In Malters lehrte er Deutsch, nicht einheimischen Kindern, sondern Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. «Wenn ein Jet oder ein Helikopter vorbeiflog, schauten sie aus dem Fenster. Es war spürbar, dass sie mit solchen Geräuschen keine guten Gefühle verbinden.»

Mittlerweile ist Björn Buob jeweils am Donnerstag- und Freitagvormittag in Doppleschwand engagiert, gibt einem ukrainischen Buben Deutschunterricht. Die Kinder haben ihre Heimat verloren, «ganze Städte sind einfach nicht mehr da», bemerkt Buob und er stellt fest: «Vor allem die Mädchen tun sich schwer, vermissen ihre Freundinnen. Mittlerweile wirken sie aber aufgestellter und in der Schule sind 19 von 20 Kindern sehr daran interessiert, Deutsch zu lernen.» Er selbst ist für diese Erfahrungen sehr dankbar, «ich lerne unheimlich viel», sagt der 23-jährige Absolvent der PH Luzern.

Schlüsselmoment gegen St. Gallen

Lehrreich und herausfordernd ist für Björn Buob auch die Zeit beim HC Kriens-Luzern. Im Sommer 2021 wechselte er von Ligakonkurrent RTV Basel in die Zentralschweiz, erst in diesem Monat scheint er aber richtig angekommen zu sein. «Das Spiel gegen St. Otmar St. Gallen hat den Bock umgestossen. Wir hatten viele angeschlagene und verletzte Akteure, also stieg der Druck auf jene, die davor nicht viel zum Einsatz gekommen waren. Diese Situation nahmen wir an, spielten befreit auf, gaben Vollgas», erzählt Buob, der in der ersten Saisonhälfte sehr wenig Spielzeit hatte.

In Abwesenheit von Marin Sipic und Gino Delchiappo übernahm Buob als Kreisläufer und zentraler Verteidiger im stärker forcierten 6:0-Abwehrsystem mehr Verantwortung. «Vorne Tore schiessen, hinten dichtmachen, am Ende gewinnen, dieses Spiel gegen St. Gallen hat mir sehr gut getan. Danach ging der Trainer anders auf mich ein, gab mehr Rückmeldungen, sprach über Details, das war sehr motivierend.» In besagter Partie von Anfang März sicherten sich die Krienser vorzeitig den Sieg in der Qualifikation, anschliessend stand Buob in Bern erstmals vorne und hinten in der Startformation.

Topcracks versorgen ihn mit Tipps

Wenn die Krienser am Samstag den RTV Basel (18 Uhr, Krauerhalle) zum zweitletzten Spiel der QHL-Qualifikation empfangen, möchte Buob gegen seinen Ex-Klub zeigen, was er drauf hat. Trotz der Reservistenrolle hat er seinen Wechsel nicht bereut, «in Kriens habe ich grosse Fortschritte machen können, auch schwierige Phasen machen mich stärker», erklärt Buob und nennt die Defensivspezialisten Fabian Böhm und Aljaz Lavric als wichtige Ratgeber. «Ich erhalte Tipps zum Stellungsspiel und fürs Mindset. Manchmal sprechen wir nach einer Aktion drei Worte, manchmal 15 Sekunden oder wir schauen es nach dem Training für fünf Minuten an.»

Im Angriff ist derweil Kreisläufer Marin Sipic sein Bezugspunkt. «Er verfügt über den absoluten Killerinstinkt, sieht und fängt jeden Ball, geht voll aufs Tor. Dieses Feingefühl, im richtigen Moment das richtige zu tun, fehlt mir noch.» Wenn die Verletzten zurückkommen, will Björn Buob gerüstet sein und seinen Wert für die Mannschaft weiterhin unter Beweis stellen. Nächste Saison zieht er dann weiter zu Wädenswil/Horgen, beim aktuellen NLB-Spitzenklub ist ihm eine Hauptrolle zugedacht. «Mein Ziel, in der NLA zum Leistungsträger zu werden, habe ich aber nicht aufgegeben.»