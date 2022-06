Rad Der besondere Gästebetreuer: Oscar Camenzind fährt wieder Tour de Suisse – diesmal mit dem Auto Oscar Camenzind gewann 2000 die Tour de Suisse, vier Jahre später endete die Karriere unschön. Nun begleitet der 50-jährige Gersauer das Feld mit dem Auto – und VIPs. Peter Birrer Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Oscar Camenzind ist mit seinen 50 Jahren noch immer vom Radsport fasziniert. Bild: Boris Bürgisser (Gersau, 9. Juni 2022)

Für ein paar Tage taucht er wieder einmal ein in die Welt, die ihm einst alles bedeutet hat. Er wird Etappe für Etappe absolvieren, aber nicht mehr mit dem Velo wie früher, sondern mit einem Auto: Oscar Camenzind betreut während einer Woche Gäste des Hauptsponsors.

Und betreuen heisst in diesem Fall: VIPs chauffieren, vor allem aber auch viel erklären – und gewiss auch Episoden erzählen von früher, aus dem Nähkästchen plaudern. Die Tour de Suisse startet am Sonntag in Küsnacht, und sie endet nach 1343 Kilometern in acht Tagen in Vaduz. «Knüppelhart» sei das Programm, sagt Camenzind, «ich habe vor jedem Fahrer Hochachtung.» Solche Strapazen sind ihm nicht fremd: Er war früher Profi und hat eine besondere Verbindung zu dieser Rundfahrt.

50 ist er mittlerweile, er lebt wieder in Gersau, da, wo er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Und eigentlich schätzt er es, dass es ruhig um ihn geworden ist. Er sagt:

«Ich bin keine öffentliche Figur mehr, ich stand lange genug im Scheinwerferlicht.»

Als Fahrer vertraut er seinem Instinkt

Camenzind, den alle nur «Ösi» rufen, entwickelt früh eine Leidenschaft fürs Velofahren, wird Elite-Amateur, reduziert sein Pensum als Pöstler auf 50 Prozent und wagt mit 25 den Schritt in den Profibereich. Der Schwyzer vertraut seinem Instinkt, er mag es nicht, wenn aus seinem Sport zu sehr eine Wissenschaft gemacht wird.

Anweisungen des Sportlichen Leiters sind schön und gut, aber seine Taktik im Rennen legt er sich am liebsten selber zurecht. «Ich bin ein Gegner der Funkverbindungen», sagt er, «jeder Fahrer soll selber überlegen, was in welchem Moment zu tun ist.»

1997 wird Camenzind an der Tour de Suisse Zweiter und ärgert sich darüber, dass er sich an die Marschroute des Teamchefs gehalten hat. Er sagt:

«Ohne überheblich zu sein: Ich war damals der Stärkste im Feld, aber wir leisteten uns taktische Fehler. Darum reichte es nicht.»

Drei Jahre später gelingt ihm der Triumph, er rettet 14 Sekunden Vorsprung ins Ziel – «dank Köpfchen und Cleverness».

Grosse Momente – und die dunkle Stunde

Camenzind feiert grosse Erfolge, den grössten 1998, als er sich im holländischen Valkenburg zum Weltmeister krönt. Aber untrennbar mit seiner Geschichte bleibt auch eine dunkle Stunde verbunden. Als er nach dem pfeifferschen Drüsenfieber nicht mehr zur alten Form findet, greift er zu unerlaubten Hilfsmitteln. Im Sommer 2004 wird er des Dopings überführt, kurz vor den Olympischen Spielen in Athen zieht er die Konsequenzen und tritt zurück. Er gibt die Einnahme von Epo sofort zu.

Camenzind ist zu diesem Zeitpunkt 32, er hat einen grossen Abschnitt seines Lebens «wie unter einer Glasglocke» verbracht. Trainieren, essen, ausruhen, Rennen fahren – «in meinem Alltag hatte es kaum Platz für etwas anderes», sagt er. Gerade einmal 61 Kilo bringt er am Ende einer Saison noch auf die Waage. Und dann das, dieses abrupte Ende. Zweimal hat ihm die «Tagesschau» einen längeren Beitrag gewidmet, 1998 und 2004. Einmal ist er ganz oben, einmal ganz unten.

Seit 2006 wieder Pöstler in Gersau

Natürlich macht ihm das zu schaffen. Aber er sucht nie Ausreden, beschwert sich nicht über Mechanismen im Radsport:

«Den Mist habe nur ich gebaut. Mich hat niemand dazu gedrängt. Ich habe mich unter Druck gesetzt, um den hohen Ansprüchen wieder gerecht zu werden.»

Camenzind benötigt danach keine psychologische Unterstützung, er findet Ablenkung in den Bergen: «Das war meine wirksamste Therapie.» In Argentinien bezwingt er den 6961 m hohen Aconcagua, in der Schweiz erklimmt er einen 4000er nach dem anderen, 30 sind es inzwischen. Oder im Winter absolviert er ausgedehnte Skitouren.

Er drosselt das Tempo. Oder um es in seinen Worten zu formulieren: «Ich habe zwei, drei Gänge runtergeschaltet.» Aus Camenzind, dem einstigen Profisportler, wird 2006 ein Pöstler in Gersau. Diesen Job hat er heute noch, und er hat nicht vor, ihn aufzugeben:

«Ich mag meinen Beruf. Er hat mir nach einer Auszeit wieder eine Struktur und Halt gegeben.»

Regelmässig steht er um 5 Uhr auf, eine Stunde später ist er unterwegs.

Viele Pokale, die er einst gewann, hat er verschenkt oder in Schachteln verstaut. «Das sind sowieso nur Staubfänger», sagt er. Und aufs Velo setzt er sich nur noch hobbymässig. Einmal pro Jahr fährt er über den Pragel- und den Klausenpass, selbstredend ohne Pulsuhr.

Was er aus Aktivzeiten ebenfalls nicht vermisst: das ständige Reisen. «Als Profi verbrachte ich bis zu 250 Tage pro Jahr auswärts», erzählt er und berichtet von Übernachtungen in Hotelbetten in schlechtem Zustand. Mehrmals hob er die Schranktüren aus den Angeln und legte sie zur Stabilisierung unter die Matratzen.

Er traut Gino Mäder den Triumph zu

Camenzind erhielt schon ein Angebot, an der Tour de France Gäste zu betreuen. Er lehnte das ab, weil er keine Lust hatte, drei Wochen weg von daheim zu sein. Auf die Tour de Suisse aber freut er sich. Er wird alte Weggefährten treffen, mit ihnen Erinnerungen auffrischen und täglich neue Gäste begrüssen. Und er hat das Privileg, dass er mit seinem Auto mitten im Renngeschehen fahren darf.

Der Radsport fasziniert ihn immer noch. Den Slowenen Tadej Pogacar findet er überragend, den Holländer Mathieu van der Poel ebenfalls, «er ist kein Rechenschieberfahrer». Und für die nächsten Tage hofft er eines: dass Gino Mäder erster Schweizer Tour-de-Suisse-Sieger seit Fabian Cancellara 2009 wird. Wie sagt er doch? «Gino bringt alle Voraussetzungen mit, um die Rundfahrt zu gewinnen.»

