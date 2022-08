Radsport Das 24-Stundenrennen in Schötz: Was einst hirnverbrannt war, ist heute Normalität Das 24-Stundenrennen der Mountainbiker in Schötz verzeichnet bei seiner 29. Auflage einen Anmelderückgang. Doch der Attraktivität des Anlasses tut das keinen Abbruch. René Leupi Jetzt kommentieren 04.08.2022, 15.57 Uhr

Teilnehmer am 24-Stunden-Rennen in Schötz 2019. Bild: Michael Wyss (4. August 2019)

Der damalige VC Schötz Präsident und begeisterte Biker Franz Kunz besuchte während einer Guuggenmusik-Reise in Frankreich das 24 Stundenrennen von Le Mans und war von dieser Veranstaltung derart begeistert, dass es sich entschloss, dasselbe in einem Radrennen in seiner Heimat aufleben zu lassen.

Franz Kunz, der Vater des 24 Stunden-Rennens. Bild: Dominik Wunderli

29 Jahre sind durchs Land gezogen, seit das 24-Stundenrenen in Schötz seine Geburtsstunde feierte. 1993, damals noch als reines Strassenrennen ausgetragen, sorgte vielerorts für Kopfschütteln, das Rennen wurde gar als Schnapsidee abgeurteilt. 50 Teilnehmende und rund 500 Zuschauer waren die Protagonisten dieser Premiere.

Startgelegenheit für den Nachwuchs Weil Corona für einen zweijährigen Unterbruch im Hauptevent sorgte, suchten die Organisatoren nach Alternativen, um den Anlass aufrecht zu erhalten. 2021 fand deshalb erstmals ein Bike-Nachwuchsrennen (U9 - U19) statt. «Wir wollen in Zukunft vermehrt auch dem Nachwuchs eine Startgelegenheit bieten, ist er doch die Zukunft des Bikesports», sagt OK-Präsident Christoph Erni. So steht auch am Samstag ein nationales Nachwuchsrennen (U9 - U17; Start 9 Uhr) auf dem Programm, das grösstenteils über die 5 km lange Rennstrecke des Hauptanlasses führt. Zusätzlich ist im Wald ein technischer Teil eingebaut. (le)

Zusammen mit den ehemaligen Radprofis Pius Schwarzentruber und Othmar Häfliger führte Kunz diese Veranstaltung zu einer Erfolgsgeschichte mit internationaler Ausstrahlung. Dabei sei ihnen, so Kunz, auch der Zeitgeist entgegenkommen, dass sich Langstreckenrennen immer grösserer Beliebtheit erfreuten. So wurden auf der «schnellsten Rennstrecke der Welt» mit 9,88 Kilometern Länge und 35 Höhenmetern auch zwei Weltrekorde realisiert.

2004 holte sich der Vaduzer Andrea Clavadetscher (Sieger Race Across America 2001) in einem Prolog und ohne Windschatten mit 822 Kilometern den Weltrekord. Und 2010 verpasste der ehemalige Radprofi Marcel Renggli mit 996 Kilometern die magische 1000-Kilometer-Grenze nur hauchdünn – dies, ohne einmal vom Rad zu steigen und immer im Spitzenfeld der Mannschaften fahrend. Inzwischen wurden beide Bestmarken vom österreichischen Ultraspezialisten Christoph Strasser auf sagenhafte 1026 Kilometer (Durchschnitt 42,75 Kilometer) pulverisiert.

Nicht nur Sport, auch Partystimmung

Um der Rennveranstaltung noch mehr Popularität und Nachhaltigkeit zu verleihen, wurde 2009 parallel ein Bikerennen integriert - ebenfalls über 24 Stunden. Doch nicht nur sportlich, auch beim Partyvolk geniesst der Anlass im Luzerner Hinterland grosse Beliebtheit. Die Organisatoren hatten die ideale Mischung zwischen Sport und Unterhaltung gefunden.

Als sich Franz Kunz 2012 als OK-Präsident zurückzog, war auch das Ende des Strassenrennens (2011) besiegelt. Die Nachfolger waren nicht gewillt, die Risiken eines Verkehrsunfalls – 80 Prozent der Strecke waren dem Gegenverkehr ausgesetzt – zu tragen. Hinzu kamen in der Vergangenheit immer wieder rücksichtslose Autofahrer und böswillige Aktionen Unbekannter, was glücklicherweise nie zu gravierenden Unfällen führte.

Corona bremst die Wettkampflust

Inzwischen steht am Wochenende die 29. Auflage (Samstag ab 14 Uhr) an. Auch Corona hat beim Schötzer 24-Stundenrennen Spuren hinterlassen, rund 25 Prozent weniger Anmeldungen sind eingegangen. «Die Coronakrise hat auch im Sport für eine Entschleunigung gesorgt. Offensichtlich ist das Bedürfnis seither etwas geschwunden, sich mit in Rennen mit andern zu messen», sagt OK-Präsident Christoph Erni, er ist aber zuversichtlich im kommenden Jahr wieder 90 bis 100 Teammeldungen erreichen zu können. Franz Kunz hat noch eine weitere Tendenz festgestellt:

«Der Trend geht zu immer längeren Rennen und grösseren Distanzen. Man müsste wohl auf ein 48-Stundenrennen erweitern, um dem momentanen Trend gerecht zu werden.»

Was zu Beginn des Anlasses als hirnverbrannt hingestellt wurde, ist heute nur noch Normalität.

Vorbereitungen für den 30. Geburtstag laufen

Das OK arbeitet bereits daran, um der Ausführung 2023 einen besonderen Touch zum 30. Geburtstag verleihen zu können. Erni: «Ich kann nur so viel verraten, dass eine spezielle Lichtschau geplant ist.» Alles Weitere sei noch in Planung und derzeit noch nicht spruchreif.

«Sicher ist, dass wir dieses Jubiläum gebührend feiern werden.»

Christoph Erni fokussiert sich vorerst auf die aktuelle Austragung: «Wichtig ist, dass wir das Rennen unfallfrei über die Bühne bringen.» Auch legt er grossen Wert darauf, dass der Charakter vom Dorffest und die Symbiose von Sport und Geselligkeit beibehalten werden kann. Für einen besonderen Nervenkitzel sorgt am Samstagnachmittag (16 Uhr) Trial-Weltmeister Tom Oehler, der mit atemberaubenden Tricks für eine unvergessliche Show sorgen wird.

Weitere Infos zum 24-Stundenrennen in Schötz finden Sie hier.

