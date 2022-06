Pontonier-Sport: Die Brüder Sieber über ihre Passion

Randsport Mit Technik, Köpfchen, Kraft und Kameradschaft: Diese Brüder beherrschen den Pontonier-Sport Pontoniere fristen in der Zentralschweiz ein Nischendasein. Die Brüder Timon und Fabrice Sieber sprechen über die Faszination der Sportart. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Timon (links) und Fabrice Sieber aus dem Kanton Luzern sind begeisterte Pontoniere. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Juni 2022)

«Achtung!», «Marsch!», ertönen Stimmen am Ufer der Reuss. Wer eine militärische Übung erwartet, liegt falsch. Für den Pontonier Sportverein Luzern steht am Dienstagabend das vorletzte Training vor dem Eidgenössischen Pontonier-Wettfahren dieses Wochenende in Aarburg auf dem Programm. Zwölf Athletinnen und Athleten gehen konzentriert zu Werke.

Überfahrt auf einer Linie: Die Luzerner Pontoniere üben im Training auf der Reuss das synchrone Überqueren des Flusses. Video: Philipp Zurfluh

Geübt wird das Sektionswettfahren – die Königsdisziplin. In diesem Wettkampf durchqueren mehrere Boote – drei bis fünf – den Fluss gemeinsam, gewisse Abschnitte hintereinander, andere parallel. Die Besetzung pro Boot besteht aus zwei Fahrerpaaren. Die Gruppe muss gemeinsam Abschnitte passieren und wird am Wettkampf als Einheit bewertet und vom Fahrchef im ersten Schiff geführt.

Nachwuchs wird gesucht Der Pontoniersport ist eine traditionelle Wassersportart, die seit 1860 durch 41 Vereine ausschliesslich in der Schweiz betrieben wird. Die Pontoniere sind zwar immer noch eine militärische Einheit, das Wasserfahren wird heute aber auch als reine Sportart betrieben. Zwei Wettkämpfer bilden einen Fahrtrupp. Der Steuermann und der Vorderfahrer arbeiten zusammen, um das Boot schnell und präzise auf dem Wasser zu bewegen. Neben den Einzelwettkämpfen wird auch das Sektionswettfahren trainiert. Unter der Leitung des Fahrchefs wird mit drei bis fünf Booten in vorgegebenen Formationen gefahren. Der Pontonier Sportverein Luzern ist mit knapp 20 Aktivmitgliedern der einzige in der ganzen Zentralschweiz und freut sich sehr über neue Mitglieder. Um für die Sportart zu werben, organisiert der Verein am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 12 Uhr ein Probetraining. Treffpunkt ist an der Reussmatt 17 beim Bootshaus. Vorkenntnisse sind keine nötig. (pz)

Diese Aufgabe übernimmt Andreas Hädinger. Er ist Präsident des Pontonier Sportvereins Luzern. Bei der Vorbesprechung des Parcours lässt er kein gutes Haar an den Leistungen bei den Wettkämpfen an den letzten beiden Wochenenden: «Ihr seid lausig gefahren! So müssen wir erst gar nicht antreten.» Er verlangt von seinem Team eine Steigerung.

Reduziertes Training aufgrund des Studiums

Die Worte des Präsidenten richten sich unter anderem an das Geschwisterpaar Fabrice und Timon Sieber. Fabrice, 23-jährig, ist der Steuermann hinten im Schiff, und Timon, 26-jährig, ist Vorderfahrer und vorne im Bug positioniert. Sie halten die Stacheln in den Händen und führen das Boot rhythmisch und gekonnt am Ufer entlang flussaufwärts.

Der Kraftakt ist von ihren Gesichtern abzulesen. Schweissperlen tropfen von der Stirn. Doch die Harmonie stimmt zwischen den beiden. Dies ist bei einer Mitfahrgelegenheit auf dem Boot spür- und hörbar. «Klar gibt es ab und zu auch Diskussionen und Reibereien. Das gehört dazu. Doch wir ziehen immer am selben Strang», erzählt Fabrice.

Die Brüder sind seit Jahren ein eingespieltes Tandem. 2016 haben sie an den Schweizer Meisterschaften bei den Junioren den ersten Rang erreicht.

«Wir verstehen uns blind und finden trotzdem in jedem Training Verbesserungspotenzial»,

erzählt Fabrice. Zuletzt mussten die leidenschaftlichen Pontoniere – wohnhaft in Hergiswil und Kriens – kürzertreten. Beide studieren Elektrotechnik und stehen mitten in der Prüfungsphase. Dennoch seien die zwei wöchentlichen Trainings eine willkommene Abwechslung, denn das Wasser ist ihr Zuhause. «Man muss es lesen können, wie eine Landkarte», erläutert Timon. Da die Familie seit langem ein Motorboot besitzt und sie in frühen Jahren schon mit Wasserski über Seen bretterten sowie beide eine militärische Ausbildung zum Bootschützen durchliefen, war das Interesse am Pontoniersport kein Zufall.

«Bei unserer Sportart gibt es Action und es geht nicht nur geradeaus. Das macht viel Spass», so Timon. Die Herausforderung bestehe darin, Wasser, Mensch und Material in Einklang zu bringen. «Muckis» alleine bringen wenig. Es ist eine Kombination zwischen Technik, Kraft, Ausdauer und Teamgeist. Aber nicht nur der Sport an sich hat es Fabrice angetan: «Die Pontoniere sind sehr aufgeschlossen und pflegen ein geselliges Vereinsleben.»

Das «Eidgenössische» als Saisonhöhepunkt Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni wird das 41. Eidgenössische Pontonier-Wettfahren in Aarburg durchgeführt. Analog zum Schwingsport findet das «Eidgenössische» alle drei Jahre statt und hat deshalb speziellen Charakter. An den drei Wettkampftagen werden zirka 1200 Wettkämpfer, davon 400 Jungpontoniere, aus 41 Sportvereinen mit über 2000 Starts in den verschiedenen Disziplinen (Einzelwettfahren, Sektionswettfahren, Schnürwettkampfe, Bootsfährenbau und Schwimmen) im Einsatz stehen. Der Pontonier Sportverein Luzern ist beim Einzel- und Sektionswettfahren am Start. (pz)

Ein Kranz ist das Ziel

Der Pontoniersport ist quasi die Randsportart unter den Randsportarten. Ein Vergleich: Hierzulande gibt es 300'000 aktive Fussballerinnen und Fussballer und 1200 Pontonierinnen und Pontoniere. Für den Verein ist es schwierig, neue Mitglieder zu akquirieren. Timons Erklärung: «In einem Verein wird man schnell mit Verantwortung und freiwilligen Einsätzen konfrontiert. Diese zu übernehmen und Freizeit dafür zu opfern, sind nur wenige bereit.» Die Miene des Präsidenten zeigt sich nach der zweistündigen Trainingseinheit deutlich entspannter: «Ihr habt das gut gemacht und euch ein kühles Getränk verdient.» Trotz suboptimaler Vorbereitung reisen Fabrice und Timon mit Ambitionen nach Aarburg. Sie wollen im Einzelwettfahren einen Kranz holen. Dafür müssten sie sich im ersten Drittel platzieren. Doch im Zentrum steht die Kameradschaft, welche die Pontonierfamilie zusammenschweisst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen