Starker Rauch in Mehrfamilienhaus in Flüelen – Bewohner evakuiert

Rauch aus dem Keller Brand in Mehrfamilienhaus reisst Bewohner in Flüelen aus dem Schlaf Sieben Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden am Mittwochmorgen von der Feuerwehr geweckt. In ihrem Haus hatte es starken Rauch und sie mussten evakuiert werden. Stefanie Geske 30.11.2022, 06.16 Uhr

An der Kirchstrasse in Flüelen hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Starker Rauch drang aus dem Keller des Gebäudes, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.