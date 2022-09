Regionalfussball Emanuel Willi wird Präsident des FC Kickers Fünf Jahre lang war beim Luzerner Stadt-Fussballklub FC Kickers das Amt des Präsidenten vakant. Jetzt übernimmt mit Emanuel Willi ein bekanntes Gesicht. Turi Bucher 27.09.2022, 15.22 Uhr

Emanuel Willi wirkte unter anderem auch als Juniorenobmann beim FC Kickers. Bidl: Dominik Wunderli

Der in der interregionalen 2. Liga spielende und immer wieder für seine Juniorenabteilung gelobte und geehrte Luzerner Quartierverein FC Kickers wurde von 2013 bis 2017 von Renato Amadò präsidiert. Seitdem blieb der Präsi-Stuhl verwaist. An der 115. FCK-Generalversammlung vom Montagabend entschloss sich Emanuel Willi (51) kurzerhand, als Präsident zu kandidieren. Willi wurde von der GV sofort und per Akklamation zum neuen Präsidenten des FC Kickers Luzern gewählt.

Willi gilt seit Jahrzehnten als «Mr. Kickers», ist seit 40 Jahren im Verein. Er war unter anderem Juniorenobmann, Trainer sowie Spieler der 1. Mannschaft.

In den vergangenen Jahren ermöglichte Robert Laurent dem Verein als Vizepräsident Handlungsfähigkeit. Laurent bleibt weiterhin Vize. Willi hielt an der GV fest, dass er sich nicht als Langzeit-Präsident sieht. Er plant, in den nächsten zwei Jahren die Vereinsstrukturen weiter zu entwickeln.